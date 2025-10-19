Vũ Hà Minh Đức giành cú đúp vô địch Giải Quần vợt Quốc gia 2025

Giải Quần vợt vô địch Quốc gia 2025: bùng nổ và chung kết!

Sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, chiều 19-10, Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 đã chính thức khép lại tại Cụm sân quần vợt NovaWorld Phan Thiet (Lâm Đồng).

Giải đấu do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) phối hợp với Cục Thể dục Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn NovaGroup tổ chức, quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu cả nước.

Trong suốt 7 ngày tranh tài, các tay vợt đã thi đấu hết mình ở các nội dung Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam - nữ, thể hiện phong độ và bản lĩnh của quần vợt Việt Nam chuyên nghiệp.

Nhiều pha bóng hấp dẫn được các tay vợt cống hiến tại giải

Nhiều trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của thế hệ vận động viên trẻ kế cận và sự bền bỉ, bản lĩnh của các tay vợt dày dạn kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF- cho biết ngay sau khi kết thúc giải VĐQG, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được VTF triệu tập, tổ chức tập huấn để chuẩn bị thi đấu Sea Game 33 tháng 12-2025 tại Thái Lan.

"Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 đã thành công tốt đẹp cả về chuyên môn, tổ chức và truyền thông. Đây là bước đệm quan trọng để tiếp tục nâng tầm hệ thống giải đấu quốc gia, hướng đến mục tiêu phát triển quần vợt Việt Nam chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế" - ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Ban Tổ chức chụp ảnh cùng các nhà vô địch của giải

Tay vợt trẻ Việt Nam và hành trình bán kết đầy ấn tượng!

Giải năm nay cũng ghi nhận sự tỏa sáng của các tay vợt trẻ như Nguyễn Đại Khánh (TP HCM), Vũ Khánh Phương (TP HCM) khi cả hai đều xuất sắc lọt vào bán kết và giành đồng hạng Ba ở các nội dung đơn nam và đơn nữ.

Những gương mặt trẻ này đã góp phần tạo nên bức tranh sống động và đầy hứa hẹn cho quần vợt Việt Nam trong tương lai gần.

Đặc biệt ở nội dung đôi nam, bộ đôi VĐV Vũ Hà Minh Đức và Trương Thành Minh (AP Sports Club) đã thi đấu bùng nổ và bản lĩnh trong từng pha bóng, xuất sắc vượt qua cặp đôi lão tướng Lê Quốc Khánh và Nguyễn Đắc Tiến (Hà Nội) để giành ngôi Vô địch quốc gia nội dung đôi nam.

Tay vợt Vũ Hà Minh Đức cũng xuất sắc giành chức vô địch nội dung đơn nam. Ở nội dung Đơn nữ, chức vô địch thuộc về Trần Thụy Thanh Trúc (TP HCM); cặp Lê Trung Tính - Phan Diễm Quỳnh (Quân Đội) giành chức vô địch nội dung Đôi nam - nữ; cặp Phan Diễm Quỳnh và Ngô Hồng Hạnh (Quân Đội) vô địch đôi nữ.