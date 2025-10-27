Một VĐV rút khỏi vòng tuyển chọn tuyển nữ dự Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam được ủy quyền đăng cai tổ chức lại Giải Billie Jean King Cup Nhóm III - 2025 (giải đấu trước đó bị hoãn do xung đột tại Jordan) từ Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF). VTF đã tiến hành tổ chức vòng tuyển chọn nhằm lựa chọn và bổ sung những tay vợt nữ xuất sắc, có phong độ ổn định cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự giải.

Theo kế hoạch, VTF đã tổ chức Vòng tuyển chọn VĐV nữ từ ngày hôm nay 27 đến 31-10 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (TP HCM), nhằm lựa chọn những tay vợt xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Giải Quần vợt đồng đội nữ thế giới - Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực châu Á-Châu Đại Dương 2025.

Vòng tuyển chọn lần này diễn ra nhằm tìm ra hai gương mặt xuất sắc nhất bổ sung vào vị trí số 4 và 5 trong đội hình chính thức của tuyển Quốc gia. Theo đó, danh sách 7 VĐV tham dự vòng tuyển chọn gồm: Đào Uyên My (TP HCM), Trần Tchouassi Louise Natasha (TP HCM), Vũ Khánh Phương (TP HCM), Lê Thảo Hân (Quân đội), Nguyễn Thị Phương (Hà Nội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng).

Tuy nhiên, VĐV Quân đội là Lê Thảo Hân đã bỏ cuộc trước giải đấu. Như vậy, 6 VĐV còn lại sẽ tranh tài để tìm ra 2 vị trí tham gia đội tuyển nữ tại giải đồng đội nữ quốc tế tới.

6 VĐV tranh tài cho 2 vị trí chính thức còn lại của tuyển nữ quốc gia

Các VĐV sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn để đảm bảo sự công bằng và khách quan trong việc đánh giá năng lực chuyên môn, thể lực và phong độ thực tế. Trước đó, VTF đã chính thức công bố 03 tay vợt đầu tiên chắc suất cho tuyển quốc gia Nữ tham dự Billie Jean King Cup Nhóm III - 2025, bao gồm: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội).

Như vậy, sau vòng tuyển chọn, đội hình tuyển nữ Quốc gia sẽ được hoàn thiện với 5 tay vợt ưu tú nhất, đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Billie Jean King Cup Nhóm III 2025, diễn ra từ ngày 10 – 15-11 tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khẳng định: "VTF luôn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan trong công tác tuyển chọn, đồng thời tạo cơ hội phát hiện và bồi dưỡng nhân tố trẻ tiềm năng, xây dựng lực lượng kế cận cho quần vợt nữ Việt Nam. Việc triệu tập đội tuyển quốc gia được thực hiện đúng quy chế tuyển chọn của VTF ban hành từ tháng 7-2025" - ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF chia sẻ.

Ngay sau khi vòng tuyển chọn khép lại, VTF cũng sẽ triệu tập tuyển quần vợt nữ quốc gia và đội tuyển SEA Games 33 để bước vào đợt tập huấn tập trung từ ngày 5-11 tại TP HCM.

Giải quần vợt nữ quốc tế Billie Jean King Cup 2025 là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, nơi các tay vợt nữ hàng đầu đại diện cho 10 quốc gia tranh tài gồm: Việt Nam, Lào, Maldives, Guam, Macau, Ả Rập Xê Út, Brunei, Bhutan, Bahrain, Jordan.

Việc đăng cai tổ chức giải tại Lâm Đồng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự phát triển của phong trào quần vợt Việt Nam đến bạn bè quốc tế.