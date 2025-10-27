Một VĐV rút khỏi vòng tuyển chọn tuyển nữ dự Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Một VĐV rút khỏi vòng tuyển chọn tuyển nữ dự Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực

Quốc An - Ảnh: VTF

(NLĐO) - Trước thềm Giải Quần vợt đồng đội nữ thế giới - Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực châu Á-Châu Đại Dương 2025, vòng tuyển chọn còn 6 VĐV tranh tài.

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam được ủy quyền đăng cai tổ chức lại Giải Billie Jean King Cup Nhóm III - 2025 (giải đấu trước đó bị hoãn do xung đột tại Jordan) từ Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF). VTF đã tiến hành tổ chức vòng tuyển chọn nhằm lựa chọn và bổ sung những tay vợt nữ xuất sắc, có phong độ ổn định cho đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự giải.

Theo kế hoạch, VTF đã tổ chức Vòng tuyển chọn VĐV nữ từ ngày hôm nay 27 đến 31-10 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (TP HCM), nhằm lựa chọn những tay vợt xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Giải Quần vợt đồng đội nữ thế giới - Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực châu Á-Châu Đại Dương 2025.

Vòng tuyển chọn lần này diễn ra nhằm tìm ra hai gương mặt xuất sắc nhất bổ sung vào vị trí số 4 và 5 trong đội hình chính thức của tuyển Quốc gia. Theo đó, danh sách 7 VĐV tham dự vòng tuyển chọn gồm: Đào Uyên My (TP HCM), Trần Tchouassi Louise Natasha (TP HCM), Vũ Khánh Phương (TP HCM), Lê Thảo Hân (Quân đội), Nguyễn Thị Phương (Hà Nội), Đặng Thị Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Thị Mai Hương (Hải Phòng).

Tuy nhiên, VĐV Quân đội là Lê Thảo Hân đã bỏ cuộc trước giải đấu. Như vậy, 6 VĐV còn lại sẽ tranh tài để tìm ra 2 vị trí tham gia đội tuyển nữ tại giải đồng đội nữ quốc tế tới.

Một VĐV rút khỏi vòng tuyển chọn tuyển nữ dự Billie Jean King Cup Nhóm III khu vực - Ảnh 1.

6 VĐV tranh tài cho 2 vị trí chính thức còn lại của tuyển nữ quốc gia

Các VĐV sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn để đảm bảo sự công bằng và khách quan trong việc đánh giá năng lực chuyên môn, thể lực và phong độ thực tế. Trước đó, VTF đã chính thức công bố 03 tay vợt đầu tiên chắc suất cho tuyển quốc gia Nữ tham dự Billie Jean King Cup Nhóm III - 2025, bao gồm: Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội), Ngô Hồng Hạnh (Quân đội), Phan Diễm Quỳnh (Quân đội).

Như vậy, sau vòng tuyển chọn, đội hình tuyển nữ Quốc gia sẽ được hoàn thiện với 5 tay vợt ưu tú nhất, đại diện cho Việt Nam thi đấu tại Billie Jean King Cup Nhóm III 2025, diễn ra từ ngày 10 – 15-11 tại Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam khẳng định: "VTF luôn đảm bảo tính công bằng, minh bạch và khách quan trong công tác tuyển chọn, đồng thời tạo cơ hội phát hiện và bồi dưỡng nhân tố trẻ tiềm năng, xây dựng lực lượng kế cận cho quần vợt nữ Việt Nam. Việc triệu tập đội tuyển quốc gia được thực hiện đúng quy chế tuyển chọn của VTF ban hành từ tháng 7-2025" - ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF chia sẻ.

Ngay sau khi vòng tuyển chọn khép lại, VTF cũng sẽ triệu tập tuyển quần vợt nữ quốc gia và đội tuyển SEA Games 33 để bước vào đợt tập huấn tập trung từ ngày 5-11 tại TP HCM.

Giải quần vợt nữ quốc tế Billie Jean King Cup 2025 là sự kiện thể thao quốc tế quan trọng, nơi các tay vợt nữ hàng đầu đại diện cho 10 quốc gia tranh tài gồm: Việt Nam, Lào, Maldives, Guam, Macau, Ả Rập Xê Út, Brunei, Bhutan, Bahrain, Jordan.

Việc đăng cai tổ chức giải tại Lâm Đồng là cơ hội để Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự phát triển của phong trào quần vợt Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Federer là "GOAT" của quần vợt... khi cựu sao top 15 nhờ ChatGPT lựa chọn

Federer là "GOAT" của quần vợt... khi cựu sao top 15 nhờ ChatGPT lựa chọn

(NLĐO) - Tranh cãi về "GOAT" xung quanh Big 3 vẫn chưa thể chấm dứt và cựu tay vợt 15 thế giới mới đây đã nhờ Chat GPT phân định.

Alcaraz, Sinner dẫn đầu các VĐV quần vợt có thu nhập cao nhất 2025

(NLĐO) - Alcaraz và Sinner không chỉ là đối thủ trên sân đấu mà còn trên bảng xếp hạng thu nhập, khi dẫn đầu nhóm 10 VĐV có tổng cộng 285 triệu USD trong năm.

TP HCM vô địch Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025

(NLĐO) - Tuyển TP HCM giành ngôi nhất toàn đoàn tại Giải quần vợt đồng đội trẻ quốc gia 2025 vừa khép lại tại Đắk Lắk, với thành tích 5 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ.

Billie Jean King Cup Giải Quần vợt đồng đội nữ thế giới khu vực châu Á-Châu Đại Dương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo