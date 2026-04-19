HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khi ảo vọng mạng xã hội vỡ vụn nơi pháp đình

Bài và ảnh: TRẦN THÁI

Bác bỏ những lý lẽ quanh co mượn danh "cải cách tư pháp", TAND TPHCM tuyên y án 21 tháng tù đối với YouTuber Đinh Thị Lan về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Vừa qua, TAND TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, còn được biết đến với biệt danh YouTuber Đinh Lan) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ Luật Hình sự. Bản án sơ thẩm trước đó đã được tuyên nhưng bị cáo không chấp nhận, khăng khăng cho rằng mình bị "oan".

"Hỏa mù" pháp lý từ những lập luận chắp vá

Bước lên bục khai báo với phong thái của một người từng tự xưng là YouTuber đấu tranh cho công lý, bị cáo Đinh Thị Lan không hề cho thấy sự run rẩy thường thấy của những kẻ đứng trước lằn ranh công lý.

Ngay khi chủ tọa tuyên bố khai mạc phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Lan đã tạo ra một tình tiết bất ngờ khi đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để có thêm thời gian mời luật sư bào chữa cho mình. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được chấp nhận vì theo chủ tọa, phiên tòa đã được chuẩn bị và tống đạt đúng quy định. Bị cáo hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để mời người bào chữa từ trước nhưng đã không thực hiện.

Không nao núng, bị cáo Lan bước vào phần tranh luận với vẻ mặt tự tin đầy kiêu hãnh, liên tục đưa ra những lập luận mà bị cáo tự cho là "đúng đắn theo tinh thần cải cách tư pháp". Bị cáo Lan lập luận rằng, theo các quy định mới nhất về cải cách tư pháp mà bị cáo nghiên cứu được, việc TAND khu vực 7 (TP HCM) xét xử sơ thẩm và TAND TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án của bị cáo là hoàn toàn sai quy định. Bị cáo lớn tiếng yêu cầu vụ án phải được đưa lên xét xử phúc thẩm tại TAND Tối cao tại TP HCM. Sự tự tin trong cách dùng thuật ngữ pháp lý của bị cáo khiến những người dự khán không khỏi ngỡ ngàng nhưng dưới góc độ pháp lý, đó lại là một sự ngộ nhận tai hại.

Trước những lập luận sai lệch của bị cáo, vị chủ tọa phiên tòa vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, phân tích từng nút thắt pháp lý. HĐXX đã viện dẫn cụ thể khoản 31 điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2025 (sửa đổi điều 268 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015). Theo đó, TAND khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và rất nghiêm trọng có mức hình phạt đến một khung nhất định.

Xét trường hợp bị cáo Đinh Thị Lan bị truy tố theo khoản 1 điều 331, mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù, thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng. Do đó, việc TAND khu vực 7 xét xử sơ thẩm là hoàn toàn đúng thẩm quyền. Từ đó, theo điều 344 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015, TAND TP HCM là cấp xét xử phúc thẩm đối với các bản án của tòa án cấp dưới là đúng trình tự, thủ tục. Những dẫn chứng về "cải cách tư pháp" mà bị cáo đưa ra thực chất là sự hiểu sai lệch văn bản pháp luật, cố tình tạo ra một lá chắn pháp lý ảo để trì hoãn việc đối diện với hình phạt.

Không chỉ dừng lại ở việc tranh luận thẩm quyền, phiên tòa tiếp tục nóng lên với những lý lẽ "kêu oan" đầy mâu thuẫn của bị cáo. Bị cáo Lan khẳng định mình không phải là người phát tán 6 video clip xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) lên YouTube. "Lá bài" mà bị cáo đưa ra là "Tôi đã bị mất điện thoại vào đêm 28-6-2021 nên không thể là người thực hiện hành vi phát tán".

- Ảnh 1.

Bằng chứng thép phủ nhận mọi lời kêu oan

Tuy nhiên, đại diện VKSND TP HCM đã ngay lập tức đưa ra bằng chứng thép từ hồ sơ vụ án. Trong các bản hỏi cung vào tháng 4 và tháng 5-2025, bị cáo từng thừa nhận chính mình đã dùng điện thoại và đèn sáng ba chân để tự ghi hình tại nhà. Tại thời điểm đó, bị cáo khai mình mất điện thoại vào cuối năm 2022 chứ không phải giữa năm 2021 như lời khai tại phiên tòa hôm nay. Sự bất nhất này cho thấy một kế hoạch kêu oan đầy sơ hở.

TIN LIÊN QUAN

Khi các lập luận về chứng cứ bị bẻ gãy, bị cáo xoay sang cáo buộc cơ quan điều tra đã "ép cung, nhục hình", buộc bị cáo phải ký vào những biên bản không đúng sự thật. Bị cáo thậm chí còn cho rằng các dữ liệu trong laptop bị thu giữ không phải bằng chứng phạm tội mà là tài liệu bị cáo thu thập để tố cáo hành vi vi phạm của bà Hằng và ông Dũng.

Một lần nữa, HĐXX khẳng định các biên bản ghi cung đều có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, bị cáo đều tự đọc và ký xác nhận, không hề có dấu hiệu của việc dùng nhục hình.

Phiên tòa bước vào phần tuyên án trong sự im lặng bao trùm. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Lan là nguy hiểm cho xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội để bịa đặt, loan truyền những thông tin sai sự thật về đời tư, bí mật cá nhân của người khác không chỉ xâm phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự của họ mà còn gây tác động xấu đến an ninh trật tự và vi phạm trực tiếp Luật An ninh mạng năm 2018.

Tòa cũng chỉ rõ, bị cáo thực hiện hành vi đăng tải nhiều clip vào nhiều thời điểm khác nhau, cấu thành tình tiết tăng nặng là "phạm tội 2 lần trở lên". Mặc dù có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, nhưng với thái độ quanh co chối tội và thiếu thành khẩn, bị cáo đã tự đánh mất cơ hội được hưởng tình tiết giảm nhẹ và sự khoan hồng của pháp luật.

Bản án 1 năm 9 tháng tù (tức 21 tháng tù) mà cấp sơ thẩm đã tuyên được cấp phúc thẩm giữ nguyên. Kết thúc phiên tòa, bị cáo Lan vẫn không nén nổi sự bất mãn, miệng thốt ra những lời thảng thốt về "giám đốc thẩm" như cứu cánh cho sự cố chấp của mình. 


mạng xã hội Bộ luật Hình sự YouTuber Đinh Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo