Thời sự

Khỉ hoang đi lạc vào khu dân cư, người dân bắt giao nộp công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một con khỉ hoang đi lạc vào khu dân cư đã được một gia đình ở Thanh Hóa bắt giữ giao nộp công an để phối hợp tái thả về tự nhiên

Ngày 16-5, tin từ Công an xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Thành, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Xuân Liên, tái thả một con khỉ đi lạc vào khu dân cư.

"Tôn ngộ không" đi lạc vào khu dân cư, người dân bắt giao nộp công an - Ảnh 1.

Con khỉ đi lạc vào khu dân cư được người dân bắt giao nộp lực lượng chức năng. Ảnh: Công an xã Vân Du

Trước đó, gia đình bà Trương Thị Quang (SN 1963, ngụ thôn Tiên Hương, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện 1 cá thể khỉ hoang dã xuất hiện tại khu dân cư.

Sau khi bắt được con khỉ, biết đây là động vật hoang dã, gia đình bà Quang đã chủ động giao nộp cho công an.

Ngay sau đó, Công an xã Vân Du đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thạch Thành tiến hành tiếp nhận, sau đó mang cá thể khỉ này tái thả về Vườn Quốc gia Xuân Liên.

Được biết, trong thời gian qua, nhờ công tác tuyên truyền vận động, lực lượng công an, kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận rất nhiều cá thể động vật hoang dã, trong đó có nhiều cá thể thuộc loại nguy cấp, quý hiếm có trong sách đỏ, từ quần chúng nhân dân.

Sau khi tiếp nhận, các cá thể động vật hoang dã đều được phân loại, đánh giá từng cá thể để có hướng bảo tồn hợp lý. Nếu cá thể nào khỏe mạnh, còn bản năng sinh tồn sẽ được tái thả về tự nhiên. Trường hợp sức khỏe yếu, không còn môi trường sống thì sẽ được đưa tới các trung tâm cứu hộ để nuôi dưỡng.

Thấy động vật sách đỏ đi lạc liền bắt giao nộp công an

(NLĐO)- Khi di chuyển trên đường làng, thấy một cá thể cu li là động vật sách đỏ, một người đàn ông ở Thanh Hóa liền bắt, giao nộp công an

Cảnh sát cơ động hỗ trợ 2 bé trai đi lạc tìm lại người thân

(NLĐO) - Hai bé trai bị lạc người thân trong lúc đi xem bắn pháo hoa và gặp Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Cà Mau.

Con vật hay "mắc cỡ" bất ngờ đi lạc vào trạm y tế, là loài cực kỳ quý hiếm

(NLĐO) - Một cá thể cu li quý hiếm bất ngờ xuất hiện trong khuôn viên trạm y tế ở Quảng Trị, khiến nhân viên bất ngờ.

