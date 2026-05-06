Thấy động vật sách đỏ đi lạc liền bắt giao nộp công an

Ngày 6-5, tin từ Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Như Xuân và UBND xã này bàn giao một cá thể cu li, động vật sách đỏ (nhóm IB) được một người dân bắt, giao nộp trước đó cho Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc, tái thả về tự nhiên.

Trước đó, trong quá trình di chuyển trên địa bàn khu vực thôn Làng Lự, ông Ngân Văn Thuận (SN 1982, ngụ thôn Tân Phong, xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện một cá thể cu li.

Nhận thức được đây là động vật hoang dã, ông đã chủ động liên hệ và giao nộp cho công an xã.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể cu li nặng 0,8 kg. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB (nhóm các loài bị nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán vì mục đích thương mại).

Tại Việt Nam có 2 loài cu li gồm cu li lớn (Nycticebus coucang) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), đây là động vật thuộc nhóm IB, có trong sách đỏ Việt Nam. Cu li thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.

Loài này hiện được bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán cu li trái phép là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 15 năm tù.