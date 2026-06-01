Khi người dân Đà Nẵng "nhìn thấy" điện năng để tiết kiệm trong mùa nắng nóng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Khi người dân Đà Nẵng "nhìn thấy" điện năng để tiết kiệm trong mùa nắng nóng

Hà Thu (PV Thường trú ĐNPC tại Đà Nẵng)

Tiết kiệm điện không bắt đầu từ lời kêu gọi, mà bắt đầu từ việc mỗi gia đình hiểu chính xác mình đang tiêu thụ bao nhiêu điện mỗi ngày.

Những ngày đầu hè, thời tiết Đà Nẵng nắng nóng gay gắt, chiếc điều hòa trở thành thiết bị gần như hoạt động hết công suất trong nhiều gia đình. Cùng với đó, dậy lên nỗi lo về hóa đơn tiền điện. Nhưng khác với trước đây, nhiều hộ dân giờ đã có thể theo dõi mức tiêu thụ điện theo từng khung thời gian thông qua ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện, từ đó điều chỉnh thói quen sử dụng điện hiệu quả hơn. Đây không chỉ là câu chuyện công nghệ minh bạch hóa sản lượng tiêu thụ điện, mà còn là bước thay đổi trong cách người dân quản lý chi tiêu năng lượng.

19h30, tại gia đình chị Ngô Thị Hạnh ở phường Hòa Cường, điều hòa phòng khách vẫn hoạt động nhưng mức cài đặt đã chuyển từ 25 lên 27 độ C. Chị Hạnh cho biết trước đây gia đình thường bật điều hòa càng lạnh càng tốt vì nghĩ làm mát nhanh sẽ tiết kiệm hơn. "Sau khi theo dõi biểu đồ điện tiêu thụ trên ứng dụng, tôi mới thấy chỉ vài giờ dùng điều hòa sai cách đã kéo mức điện tăng mạnh. Từ đó, cả nhà thay đổi thói quen" chị nói.

Khi người dân Đà Nẵng "nhìn thấy" điện năng để tiết kiệm trong mùa nắng nóng - Ảnh 1.

Chị Hạnh cài đặt điều hòa nhiệt độ ở phòng khách từ 25 lên 27 độ C

Theo chị Hạnh, gia đình bắt đầu theo dõi dữ liệu điện năng tiêu thụ mỗi ngày để "bắt bệnh" thiết bị nào đang ngốn điện nhất. Kết quả bất ngờ là không phải tủ lạnh hay máy giặt, mà điều hòa là thủ phạm chính. "Trước đây bật 24-25 độ cả đêm, giờ để 27-28 độ, thêm quạt gió tuần hoàn, cảm giác vẫn mát mà tiền điện giảm rõ" chị chia sẻ.

Thực tế, nhiều người dùng vẫn hiểu sai về điều hòa. Cài nhiệt độ càng thấp không giúp phòng mát nhanh hơn, mà chỉ buộc máy nén hoạt động lâu hơn, tiêu thụ điện nhiều hơn. Mức cài đặt hợp lý trong mùa nóng thường là 26-28 độ C, kết hợp quạt để luân chuyển khí mát. Nếu phòng kín tốt, cứ tăng thêm 1 độ C có thể giúp giảm đáng kể điện năng tiêu thụ. Thói quen bật/tắt liên tục cũng phản tác dụng vì mỗi lần khởi động, máy nén phải tăng tải lớn.

Còn với gia đình anh Từ Công Hoan, một cư dân tại phường Cẩm Lệ, kể rằng trước đây hóa đơn điện mùa hè nhà anh thường tăng 30-40%. "Năm nay tôi thử theo dõi theo ngày. Có hôm khách đến chơi, bật 3 điều hòa gần như liên tục, hôm sau nhìn biểu đồ là thấy ngay mức tăng. Có dữ liệu cụ thể nên dễ thay đổi hành vi hơn là nghe khuyến cáo chung chung" anh nói.

Đại diện Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết việc minh bạch dữ liệu tiêu thụ điện là một phần trong lộ trình số hóa dịch vụ khách hàng, giúp người dân chủ động giám sát và điều chỉnh nhu cầu sử dụng. Thông qua ứng dụng EVNCPC CSKH, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, lịch sử tiêu thụ và các cảnh báo bất thường.

Khi người dân Đà Nẵng "nhìn thấy" điện năng để tiết kiệm trong mùa nắng nóng - Ảnh 2.

Thông qua ứng dụng EVNCPC CSKH, khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện, lịch sử tiêu thụ và các cảnh báo bất thường.

"Mục tiêu không chỉ là cung cấp điện ổn định, mà còn giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả hơn. Khi khách hàng thấy rõ mức tiêu thụ điện của gia đình mình, việc tiết kiệm trở nên trực quan hơn rất nhiều" ông Bùi Đỗ Quốc Huy – Phó Giám đốc PC Đà Nẵng cho biết.

Trong các đợt nắng nóng, nhóm thiết bị làm mát chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mức tăng điện sinh hoạt. Điều đáng nói là nhiều mức tăng không đến từ việc sử dụng nhiều hơn, mà từ cách sử dụng chưa tối ưu. Điều hòa bẩn lọc gió, phòng không kín, ánh nắng chiếu trực tiếp, hoặc bật máy ở mức quá thấp đều khiến điện năng tiêu hao cao hơn cần thiết.

Các chuyên gia năng lượng cho rằng minh bạch dữ liệu là công cụ mạnh để thay đổi hành vi tiêu dùng. Khi hóa đơn chỉ xuất hiện cuối tháng, người dùng khó xác định nguyên nhân tăng giảm. Nhưng khi dữ liệu được cập nhật thường xuyên, hàng ngày thậm chí hàng giờ thì phản ứng sẽ gần như tức thời.

Ở góc độ người tiêu dùng, chị Hạnh cho rằng yếu tố quan trọng nhất là "nhìn thấy ngay hậu quả". "Trước đây hóa đơn tăng thì chỉ than mắc. Giờ biết chính xác hôm nào dùng nhiều, vì sao tăng, mình tự điều chỉnh được", chị nói.

Đà Nẵng đang bước vào cao điểm nắng nóng, áp lực lên hệ thống điện là điều dễ hiểu khi nhu cầu làm mát tăng đồng loạt. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở việc cung ứng đủ điện, mà còn ở việc sử dụng hiệu quả hơn. Một chiếc điều hòa không phải là thiết bị gây tốn quá nhiều điện nếu dùng đúng cách; ngược lại, chỉ một vài thói quen nhỏ như cài quá lạnh, không vệ sinh máy định kỳ…cũng đủ khiến hóa đơn cuối tháng đội lên đáng kể.

Minh bạch chỉ số điện đến từng thời gian không đơn thuần là tiện ích công nghệ. Với người dân, đó là công cụ quản lý chi tiêu. Với ngành điện, đó là cách xây dựng niềm tin bằng dữ liệu. Và trong mùa hè oi bức, đôi khi tiết kiệm điện không bắt đầu từ lời kêu gọi, mà bắt đầu từ việc mỗi gia đình hiểu chính xác mình đang tiêu thụ bao nhiêu điện mỗi ngày.


Tin liên quan

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code

EVNCPC đẩy mạnh số hóa quy trình bằng công nghệ Low-code

Công nghệ số hóa quy trình trên nền tảng Low-code, góp phần nâng cao năng lực tự chủ phát triển phần mềm và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty.

Phó giám đốc xác định nguyên nhân tiết kiệm điện công ty điện lực người tiêu dùng nắng nóng gay gắt đợt nắng nóng cung cấp điện tiêu thụ điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo