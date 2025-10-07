HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Khi siêu mẫu bị "ngải heo nhập"

Thùy Trang

(NLĐO) - "Đến siêu mẫu tên tuổi còn bị "ngải heo nhập" thì chúng ta có là gì", cư dân mạng đúc kết từ trường hợp siêu mẫu Minh Tú.

Minh Tú gây bất ngờ: Từ siêu mẫu gợi cảm đến dính “ngải heo” sau chấn thương!

Khi siêu mẫu bị "ngải heo nhập" - Ảnh 1.

Minh Tú khiến cư dân mạng bất ngờ

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ với gương mặt tròn "ủm", bụng một "rổ mỡ" sau 2 tháng ở nhà vì chấn thương của Minh Tú. Chấn thương nghiêm trọng nên siêu mẫu Minh Tú tạm gác công việc và được chồng tận tình chăm sóc. Và sau 2 tháng, Minh Tú cũng bị "ngải heo nhập" như nhiều người.

Minh Tú chia sẻ, sau 2 tháng ở nhà dưỡng thương, cô tăng nhẹ 3,5kg. Vì dính chấn thương nên Minh Tú cũng không thể duy trì tập tành, vận động mạnh như trước.

Việc mắc bệnh không chỉ khiến Minh Tú phải tạm dừng hoạt động showbiz mà còn gây cản trở trong việc làm đẹp, chăm sóc bản thân, điều mà chân dài luôn quan tâm hàng đầu. Những hình ảnh Minh Tú mặc đồ bộ giản dị, đôi chân bó bột nằm sõng soài tại nhà đã không còn xa lạ với cư dân mạng thời gian qua.

Trước đó, siêu mẫu Minh Tú gây lo lắng khi cho biết cô bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương.

"Đôi khi hành trình mà mình lựa chọn không chỉ có niềm vui, tiếng cười và những trải nghiệm đáng nhớ, mà còn đi kèm cả thử thách và nỗi đau. Sau những ngày đồng hành cùng Sao Nhập Ngũ 2025, có những điều đến bất ngờ, không ai kịp chuẩn bị… Kết quả chẩn đoán mình đã đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm, dập xương" - Minh Tú cho hay.

Siêu mẫu 9X chiến đấu ngoan cường với bệnh tật

Khi siêu mẫu bị "ngải heo nhập" - Ảnh 2.

Minh Tú gặp chấn thương

Sau thời gian theo dõi và điều trị không hiệu quả, cô buộc phải tiến hành phẫu thuật để xử lý dứt điểm. Theo siêu mẫu 9X, hành trình chống chọi với biến cố sức khỏe không hề dễ dàng, nhưng mang lại cho cô nhiều bài học, trải nghiệm quý báu.

Cô chia sẻ: "Lần đầu tiên ngủ qua đêm trong bệnh viện, lần đầu biết thế nào là những cơn đau làm mình trằn trọc không ngủ được. Lần đầu trải qua cảm giác ăn uống, sinh hoạt, thậm chí vệ sinh cá nhân đều phải gắn liền với chiếc giường bệnh".

Mới đây, khi rapper Long Nón lá trở lại sân khấu và kể về quãng thời gian điều trị bệnh ung thư, anh khiến mọi người bất ngờ và cảm động khi nhắc về Minh Tú. Siêu mẫu đến thăm và hỗ trợ kinh phí cho Long Nón lá dù anh từ chối. Điều đó khiến Long Nón lá "nhớ mãi và biết ơn" như anh chia sẻ.

