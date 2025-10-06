HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo

Thùy Trang

(NLĐO) - Nhã Tâm, trò cưng siêu mẫu Xuân Lan, thu hút trong bộ ảnh đón Trung thu sắc màu.

Nhã Tâm bừng sáng trong bộ ảnh trung thu sắc màu

Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo - Ảnh 1.

Trò cưng Xuân Lan, mẫu nhí Nhã Tâm

Giữa không gian Trung Thu rực rỡ với sắc đỏ và ánh đèn lồng truyền thống, mẫu nhí Nhã Tâm xuất hiện trong bộ ảnh mới với những tạo hình ấn tượng. Với mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, người mẫu Đỗ Nhã Tâm từ lâu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả yêu thời trang.

Trong bộ ảnh mới, những thiết kế lấy cảm hứng từ dân gian kết hợp với đạo cụ quen thuộc như cá chép, đèn lồng, quạt giấy đã tái hiện trọn vẹn không khí Trung Thu truyền thống nhưng vẫn thể hiện được nét hiện đại.

Chiếc váy đỏ thêu hoa văn, phụ kiện cá chép giấy bồi hay chiếc quạt nhỏ trong tay đã làm nổi bật chủ đề Trung Thu và mang lại sự gần gũi cho người xem. Trang phục được cách điệu để tạo điểm nhấn thời trang, mang lại sự tươi mới cho bộ ảnh.

Nhã Tâm thể hiện khả năng tạo dáng khá linh hoạt, khi thì tập trung ánh nhìn, lúc lại mỉm cười tự nhiên. Các khung hình vì thế không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn giữ được tinh thần lễ hội mà concept muốn truyền tải.

Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo - Ảnh 2.

Nhã Tâm quá ấn tượng vì sự duyên dáng

Nhã Tâm: sức hút của thế hệ mẫu mới

Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo - Ảnh 3.

Nhã Tâm- thế hệ mẫu mới đầy ấn tượng

Bộ ảnh Trung Thu không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là lời nhắn gửi về việc giữ gìn nét đẹp văn hóa trong nhịp sống hiện đại. Thông qua hình ảnh Nhã Tâm, khán giả cảm nhận rõ tinh thần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo - điều mà Xuân Lan's Academy luôn theo đuổi trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ người mẫu trẻ.

Sự xuất hiện của Nhã Tâm trong concept lần này tiếp tục cho thấy sức hút của thế hệ mẫu mới, góp phần làm phong phú thêm bức tranh thời trang mùa lễ hội.

Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo - Ảnh 4.

Nhã Tâm sở hữu gương mặt cực kỳ đáng yêu

Tin liên quan

Trúc Hà – gương mặt cá tính siêu mẫu Xuân Lan đặt kỳ vọng

Trúc Hà – gương mặt cá tính siêu mẫu Xuân Lan đặt kỳ vọng

(NLĐO)- Mẫu nhí Trúc Hà được đánh giá là gương mặt mẫu tiềm năng, đang được đào tạo tại Xuân lan's Academy.

Khả Như nói gì khi được cho là đã bí mật sinh con?

(NLĐO) - Mạng xã hội lan truyền hình ảnh Khả Như ôm trẻ sơ sinh, ngồi bên cạnh là người yêu Huỳnh Phương.

Khó hiểu về sự hiểu biết thất thường của hoa hậu Yến Nhi

(NLĐO) -Từng tạo ấn tượng khi trả lời câu hỏi ứng xử bằng song ngữ Anh-Việt và giành chiến thắng, nhưng nay, Yến Nhi đang bị gì thế này?

Xuân Lan Mẫu nhí trò cưng Xuân Lan học trò Xuân Lan
