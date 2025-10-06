Trò cưng Xuân Lan, Nhã Tâm duyên dáng và trong veo

Nhã Tâm bừng sáng trong bộ ảnh trung thu sắc màu

Trò cưng Xuân Lan, mẫu nhí Nhã Tâm

Giữa không gian Trung Thu rực rỡ với sắc đỏ và ánh đèn lồng truyền thống, mẫu nhí Nhã Tâm xuất hiện trong bộ ảnh mới với những tạo hình ấn tượng. Với mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, người mẫu Đỗ Nhã Tâm từ lâu đã chiếm trọn cảm tình của khán giả yêu thời trang.

Trong bộ ảnh mới, những thiết kế lấy cảm hứng từ dân gian kết hợp với đạo cụ quen thuộc như cá chép, đèn lồng, quạt giấy đã tái hiện trọn vẹn không khí Trung Thu truyền thống nhưng vẫn thể hiện được nét hiện đại.

Chiếc váy đỏ thêu hoa văn, phụ kiện cá chép giấy bồi hay chiếc quạt nhỏ trong tay đã làm nổi bật chủ đề Trung Thu và mang lại sự gần gũi cho người xem. Trang phục được cách điệu để tạo điểm nhấn thời trang, mang lại sự tươi mới cho bộ ảnh.

Nhã Tâm thể hiện khả năng tạo dáng khá linh hoạt, khi thì tập trung ánh nhìn, lúc lại mỉm cười tự nhiên. Các khung hình vì thế không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn giữ được tinh thần lễ hội mà concept muốn truyền tải.

Nhã Tâm quá ấn tượng vì sự duyên dáng

Nhã Tâm: sức hút của thế hệ mẫu mới

Nhã Tâm- thế hệ mẫu mới đầy ấn tượng

Bộ ảnh Trung Thu không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là lời nhắn gửi về việc giữ gìn nét đẹp văn hóa trong nhịp sống hiện đại. Thông qua hình ảnh Nhã Tâm, khán giả cảm nhận rõ tinh thần kết hợp hài hòa giữa truyền thống và sáng tạo - điều mà Xuân Lan's Academy luôn theo đuổi trong hành trình nuôi dưỡng thế hệ người mẫu trẻ.

Sự xuất hiện của Nhã Tâm trong concept lần này tiếp tục cho thấy sức hút của thế hệ mẫu mới, góp phần làm phong phú thêm bức tranh thời trang mùa lễ hội.