Bạn đọc

Khi sự hài lòng của người dân là thước đo

Bài và ảnh: Đức Nghĩa

Mô hình "Ngày không hẹn" được triển khai vào thứ tư hằng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)


Mô hình "Ngày không hẹn" được triển khai vào thứ tư hằng tuần tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), đã nhận được sự hài lòng từ người dân địa phương. Sáng kiến này được thực hiện nhằm hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10), với mục tiêu cốt lõi là tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và tổ chức khi giải quyết thủ tục hành chính.

Theo bà Võ Thị Hồng Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Bảo, mô hình giúp giải quyết các hồ sơ ngay trong ngày, tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian và công sức cho người dân. Vào thứ tư, cán bộ chuyên môn của xã sẽ phối hợp cùng lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên để trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như nộp hồ sơ, thanh toán online và sử dụng định danh điện tử. Quá trình này cũng chú trọng việc đối chiếu, đồng bộ dữ liệu để người dân không phải nộp lại các giấy tờ đã có trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Khi sự hài lòng của người dân là thước đo - Ảnh 1.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị)

Nhiều loại thủ tục thông thường như chứng thực, hộ tịch, đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân hay các giấy phép kinh doanh đều được xử lý và trả kết quả ngay lập tức, bảo đảm không tồn đọng hay trễ hẹn. Anh Hồ Văn Thu, một người dân đến làm thủ tục, chia sẻ sự hài lòng khi được cán bộ hướng dẫn tận tình và giải quyết giấy tờ rất nhanh chóng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, khẳng định "Ngày không hẹn" không chỉ là giải pháp tình thế. Vượt ra ngoài mục tiêu giải quyết nhanh hồ sơ, mô hình này còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, phát huy hiệu quả phối hợp liên ngành. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để người dân trực tiếp trải nghiệm và dần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, lan tỏa sâu rộng tinh thần chuyển đổi số trong cộng đồng. Lãnh đạo xã cam kết sẽ tiếp tục duy trì và phát huy mô hình này để phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.

