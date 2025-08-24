Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Quyển sách không chỉ là những câu chuyện về Paris của một người trẻ say mê khám phá mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề

Ngày 24-8, Hội Nhà Văn TP HCM và Bệnh viện Quốc tế Minh Anh ra mắt sách Hồi ức "Những ngày ở Paris"- PGS-TS-BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam.

Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ - Ảnh 1.

PGS-TS-BS-Nhà văn Nguyễn Hoài Nam ký tặng sách

"Những ngày ở Paris"- hơn 250 trang, không đơn thuần là một tác phẩm ghi chép hay hồi ký mà là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm và tình cảm, nơi tác giả gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Ngay từ những trang đầu tiên, người đọc sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sâu lắng trong từng câu chữ, như một lời thì thầm tâm tình từ một người tri kỷ.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam không chỉ là một bác sĩ với sự nghiệp y học lừng lẫy mà còn là một nhà văn với niềm đam mê văn chương cháy bỏng. Sự song hành hiếm có này mang đến cho "Những ngày ở Paris" một chiều sâu độc đáo. Người đọc sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc. Những ngày tháng miệt mài học tập và làm việc tại kinh đô ánh sáng đã định hình nên con người ông, không chỉ về chuyên môn mà còn về cả tâm hồn.

Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ - Ảnh 2.

Các thành viên Hội Nhà văn TP HCM cùng bạn đọc chúc mừng PGS-TS-BS-Nhà văn Nguyễn Hoài Nam ra mắt sách "Những ngày ở Paris"

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người đọc bằng những thông điệp nhân văn sâu sắc. Đó là thông điệp về sự trân trọng quá khứ, về ý nghĩa của những trải nghiệm dù buồn hay vui và về tầm quan trọng của việc sống hết mình cho đam mê. Cuốn sách là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là một hành trình dài của sự học hỏi, cống hiến và chiêm nghiệm.

Các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Hoài Nam đã xuất bản:

- Viết từ bệnh viện - NXB Trẻ năm 2007

- Câu chuyện Y khoa - NXB Trẻ năm 2008

- Nửa đêm xuống phố - NXB Trẻ năm 2009

- Những linh hồn sau cánh cửa - NXB Hội nhà văn 2019

- Bởi yêu nhiều nên khoẻ ấy mà - NXB Thanh niên 2020

- Chuyện tình cuối mùa đông - NXB Thanh niên 2022

- Bác sĩ Phẫu thuật - NXB Thanh niên 2024

Sách chuyên môn:

- Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh Basedow - NXB Y học năm 2002

- Cập nhật điều trị ngoại khoa Lồng ngực và Tim mạch - NXB Y học năm 2006

- Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực - NXB Y học năm 2006

- Tràn khí màng phổi - NXB Y học 2009

- Bệnh tĩnh mạch - NXB Y học 2014


Tin liên quan

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

Tủ sách nhỏ mở ước mơ lớn

Những tủ sách cộng đồng đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc, mang tri thức đến học sinh và người dân ở vùng sâu, vùng xa

Nhân viên nhà sách Nhã Nam “mất tích" đã trở về an toàn

(NLĐO) - Nhân viên nhà sách Nhã Nam mất liên lạc nhiều ngày đã về nhà an toàn vào trưa 10-8.

Hai cuốn sách lật lại một thời kỳ khốc liệt trong lịch sử Campuchia

(NLĐO) - Không chỉ phơi bày tội ác của chế độ Khmer Đỏ, hai cuốn sách còn khẳng định giá trị của tình đoàn kết quốc tế và vai trò của quân tình nguyện Việt Nam.

Hội Nhà văn tác phẩm văn học ra mắt sách bác sĩ con chữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo