Khi trái tim bác sĩ chạm đến từng con chữ

Ngày 24-8, Hội Nhà Văn TP HCM và Bệnh viện Quốc tế Minh Anh ra mắt sách Hồi ức "Những ngày ở Paris"- PGS-TS-BS Nhà văn Nguyễn Hoài Nam.

PGS-TS-BS-Nhà văn Nguyễn Hoài Nam ký tặng sách

"Những ngày ở Paris"- hơn 250 trang, không đơn thuần là một tác phẩm ghi chép hay hồi ký mà là một bức tranh sống động, được vẽ nên bằng những nét cọ của hoài niệm và tình cảm, nơi tác giả gửi gắm trọn vẹn những tháng ngày thanh xuân, những trải nghiệm nghề nghiệp đáng nhớ và những suy tư sâu sắc về cuộc đời. Ngay từ những trang đầu tiên, người đọc sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng, sâu lắng trong từng câu chữ, như một lời thì thầm tâm tình từ một người tri kỷ.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam không chỉ là một bác sĩ với sự nghiệp y học lừng lẫy mà còn là một nhà văn với niềm đam mê văn chương cháy bỏng. Sự song hành hiếm có này mang đến cho "Những ngày ở Paris" một chiều sâu độc đáo. Người đọc sẽ tìm thấy trong đó không chỉ những câu chuyện về Paris qua lăng kính của một người trẻ say mê khám phá, mà còn là những bài học về y đức, về sự tận tâm với nghề và cả những trăn trở, suy tư về sứ mệnh của người thầy thuốc. Những ngày tháng miệt mài học tập và làm việc tại kinh đô ánh sáng đã định hình nên con người ông, không chỉ về chuyên môn mà còn về cả tâm hồn.

Các thành viên Hội Nhà văn TP HCM cùng bạn đọc chúc mừng PGS-TS-BS-Nhà văn Nguyễn Hoài Nam ra mắt sách "Những ngày ở Paris"

Nhà văn Nguyễn Hoài Nam hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người đọc bằng những thông điệp nhân văn sâu sắc. Đó là thông điệp về sự trân trọng quá khứ, về ý nghĩa của những trải nghiệm dù buồn hay vui và về tầm quan trọng của việc sống hết mình cho đam mê. Cuốn sách là lời nhắc nhở rằng cuộc sống là một hành trình dài của sự học hỏi, cống hiến và chiêm nghiệm.

Các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Hoài Nam đã xuất bản: - Viết từ bệnh viện - NXB Trẻ năm 2007 - Câu chuyện Y khoa - NXB Trẻ năm 2008 - Nửa đêm xuống phố - NXB Trẻ năm 2009 - Những linh hồn sau cánh cửa - NXB Hội nhà văn 2019 - Bởi yêu nhiều nên khoẻ ấy mà - NXB Thanh niên 2020 - Chuyện tình cuối mùa đông - NXB Thanh niên 2022 - Bác sĩ Phẫu thuật - NXB Thanh niên 2024 Sách chuyên môn: - Cập nhật điều trị ngoại khoa bệnh Basedow - NXB Y học năm 2002 - Cập nhật điều trị ngoại khoa Lồng ngực và Tim mạch - NXB Y học năm 2006 - Phẫu thuật Nội soi Lồng ngực - NXB Y học năm 2006 - Tràn khí màng phổi - NXB Y học 2009 - Bệnh tĩnh mạch - NXB Y học 2014



