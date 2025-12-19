Khổ sở vì tuyến đường "làm mãi chưa xong"

Đường này dài khoảng 800 m, rộng 30 m với 2 làn xe, thuộc dự án Khu đô thị Cầu Sắt (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Suốt thời gian dài, tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài xuống cấp trầm trọng. Mặt đường nhựa bong tróc từng mảng, tạo thành những "ổ gà" sâu hoắm, dày đặc như tấm áo rách.

Tình trạng này khiến người dân, nhất là bệnh nhân và người nhà ra vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, rất bức xúc. Tuy nhiên, do tuyến đường thuộc dự án của doanh nghiệp, chính quyền địa phương không thể bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Vừa qua, Công ty CP Tập đoàn Bossco nhận chuyển nhượng lại dự án Khu đô thị Cầu Sắt từ Công ty CP Phát triển nhà VK Land và bắt đầu triển khai thi công sửa chữa đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài từ đầu tháng 8-2025. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11. Thế nhưng, đến nay đã giữa tháng 12-2025, việc thi công vẫn trong tình trạng "án binh bất động".

Tại hiện trường, việc sửa chữa tuyến đường dang dở khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì đường lầy lội, trơn trượt.

Tuyến đường vào Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chỉ dài khoảng 800 m mà “làm mãi chưa xong” khiến người dân bức xúc

Anh Nguyễn Đức Tài (ngụ trên đường Cách Mạng Tháng Tám) cho biết hơn 3 tháng qua, đơn vị thi công chỉ rào chắn ngăn đường, làm sơ sài một đoạn rồi bỏ dở. Theo anh, việc thi công nửa vời này còn gây khổ sở trong đi lại, sinh hoạt của người dân hơn cả lúc đường chưa sửa.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho rằng tiến độ thi công sửa chữa đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài quá chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cấp cứu, đi lại của bệnh nhân, người nhà của họ và đội ngũ y - bác sĩ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho biết địa phương đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân về tuyến đường "làm mãi chưa xong", đề nghị đẩy nhanh tiến độ công trình. UBND phường đã liên tục có văn bản đôn đốc chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện công trình để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Đoàn Ngọc Lâm, chỉ huy trưởng thi công đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài, thừa nhận tình trạng đình trệ. Theo ông, nguyên nhân khách quan là do sau khi khởi công, địa phương có mưa lớn kéo dài. Trong thời gian này, đơn vị đã điều động nhân công, máy móc sang công trình khác. Hiện tại, khi thời tiết đã nắng ráo, đơn vị sẽ đôn đốc, đưa phương tiện và nhân lực quay trở lại để sớm hoàn thành dự án.