Khó tuyển lao động phổ thông

Mới đây, để kết nối nhu cầu tuyển dụng và tìm việc cho doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), LĐLĐ, Quận Đoàn, Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, TP HCM đã phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (CN) thành phố tổ chức ngày hội việc làm tại Nhà Thiếu nhi quận 12. Tại ngày hội có khoảng 7 DN tham gia tuyển dụng, rao tuyển cả ngàn vị trí việc làm, chủ yếu là lao động phổ thông với nhiều chính sách thu hút hấp dẫn, song vắng bóng người tìm việc.



Vắng bóng ứng viên

Tại ngày hội, Công ty Liên doanh Vĩnh Hưng rao tuyển 333 CN may, ép vải, thợ trải vải, kiểm hàng, phối hàng, ủi, kiểm soát chất lượng (QC)... Ngoài thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/tháng, NLĐ còn được hưởng các khoản thưởng năng suất tháng, thưởng lương tháng 13, phụ cấp nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi (260.000 đồng/tháng); tham gia bảo hiểm tai nạn 24/7 cho NLĐ và 2 người thân; miễn phí khám sức khỏe đầu vào khi nhận việc…

Riêng đối với CN may còn được hỗ trợ hội nhập 6 tháng đầu 1,6 triệu đồng/người. Ngoài ra, công ty cũng có chính sách thưởng 1,2 triệu đồng cho người giới thiệu CN (may, ép vải) vào làm việc.

Thiếu lao động, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên ra đường phát tờ rơi để tuyển người. Ảnh: NGÂN HÀ

Tương tự, Công ty TNHH BL Leatherbank cũng tuyển 200 lao động phổ thông, 100 CN may có tay nghề, 50 nhân viên kiểm hàng, 20 CN có kinh nghiệm làm mẫu ví, túi xách; Công ty TNHH Jermyn Street Guild cần hơn 60 CN may, cắt vải, thợ phụ chuyền may - tổ cắt… với thu nhập từ 8-15 triệu đồng/tháng, được tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thưởng các khoản: lương tháng 13, chuyên cần (300.000 đồng/tháng), chấp hành nội quy (600.000 đồng/tháng), nhân viên xuất sắc 200.000 đồng/tháng; cơm, đồng phục, dép, bình nước cấp phát miễn phí…

Mặc dù chính sách tuyển dụng của các DN đưa ra khá hấp dẫn nhưng theo thống kê của ban tổ chức chỉ có khoảng 150 lao động tham gia tìm việc tại ngày hội việc làm quận 12.

Bà Trương Thị Lĩnh, Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Wooyang Vina II, cho biết công ty mở thêm 1 chuyền sản xuất và cần tuyển khoảng 180 lao động. Song khi tham gia ngày hội công ty không nhận được hồ sơ xin việc nào. Theo bà Lĩnh, có những lao động đến công ty để ứng tuyển, nhưng khi nghe sẽ ký hợp đồng lao động, đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc thì họ từ chối nộp hồ sơ.

"DN khó tuyển được người vì đa phần NLĐ đang trong thời gian hưởng BHTN chờ hưởng BHXH một lần để né sự thay đổi của chính sách BHXH thời gian tới. Vì vậy, họ chỉ tìm kiếm việc làm thời vụ, điều này tạo ra khó khăn cho các DN tuân thủ đúng quy định pháp luật trong việc tuyển dụng. Đây là bất cập đến từ sự thiếu ổn định của chính sách BHXH" - bà Lĩnh nói.

Nhiều bất cập

Tại hội nghị đối thoại giữa DN và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM mới đây, Công ty CP Gốm sứ Việt (quận Phú Nhuận, TP HCM) cho hay vì không biết phương án rút BHXH một lần khi nào sẽ thông qua, nên nhiều NLĐ đã chọn cách có lợi nhất là nghỉ việc để rút BHXH một lần. Điều này gây ra biến động lao động, ảnh hưởng hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN.

Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Samho Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM), nói DN đang thiếu hơn 1.500 lao động nhưng tuyển người rất khó. Ông An cho rằng CN tránh đóng bảo hiểm nên muốn vào các xưởng sản xuất nhỏ, không ký hợp đồng lao động, chỉ muốn nhận lương ngày.

Do đó DN tuân thủ đúng luật thì bị lao động "chê", vì theo quy định sau thời gian thử việc, công ty phải ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH. Ít nhất trong 1 năm đầu sau nghỉ việc, CN sẽ không muốn vào chính thức. Trong suốt thời gian này họ vừa nhận trợ cấp thất nghiệp, vừa làm thời vụ để không phát sinh đóng bảo hiểm, bảo đảm điều kiện nhận trợ cấp một lần. Nhiều CN có tay nghề, được phòng nhân sự gọi điện trực tiếp mời đến thương lượng mức lương cao nhưng họ vẫn từ chối.

Theo đại diện Công đoàn Samho Việt Nam, bất cập này một phần do cách thức thực thi pháp luật mang lại. "DN xuất khẩu bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của nhãn hàng, tuân thủ pháp luật, chậm đóng BHXH sẽ bị nhắc nhở ngay. Trong khi các xưởng gia công nhỏ lẽ, tổ hợp gia đình... không đăng ký lao động, không tham gia bảo hiểm lại "lọt sổ"" - ông An nêu thực tế.

66,7% lao động muốn rút BHXH một lần Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố khảo sát đời sống CN với 1.000 phiếu tại 30 DN ở 10 tỉnh, thành cho thấy có 55,3% người muốn làm việc đến tuổi nghỉ hưu theo quy định; 66,7% lao động muốn nghỉ việc để rút BHXH một lần. Lý do DN đưa ra về tình trạng NLĐ muốn rút BHXH một lần là do suy giảm khả năng lao động, muốn về quê sinh sống, do xa con, gia đình, thu nhập quá thấp không có tích lũy. Ngoài những lý do trên, một số người còn cho rằng do điều kiện sống quá thấp, chưa hiểu rõ về chính sách bảo hiểm, tuổi đời còn trẻ nên không thể chờ thời gian được hưởng BHXH quá lâu...