Trong báo cáo vừa trình bày tại Hội nghị và triển lãm của Hiệp hội Y học sinh sản Mỹ lần thứ 75, nhóm nghiên cứu từ Đại học Harvard cảnh báo rằng chu kỳ kinh nguyệt không đều hoặc quá dài không chỉ là một mối phiền toái "khó nói" và dễ gây ra tình huống xấu hổ với nhiều phụ nữ. Điều đó còn có thể làm tăng nguy cơ chết sớm lên tới 34%.



Sự thất thường phiền toái và dễ gây ra tình huống tế nhị mà bạn gặp phải có thể liên quan đến cái chết sớm - ảnh minh họa từ internet

Kết quả này đến từ cuộc nghiên cứu kéo dài 18 năm trên 93.000 tình nguyện viên. Người tham gia được yêu cầu ghi lại chi tiết chu kỳ kinh nguyệt vào các thời điểm 14-17, 18-22, 28-48. Các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ khác như BMI, chủng tộc, hoạt động thể chất, lối sống… cũng được xem xét.

Sau thời gian theo dõi trung bình 18 năm, có 1.679 người đã chết. Đáng lo nhất là nhóm gặp chu kỳ kinh nguyệt không đều vào tuổi 18-22, họ có nguy cơ chết sớm do mọi nguyên nhân cao hơn đến 34% so với nhóm có chu kỳ bình thường. Ở tuổi 14-17, nguy cơ là 21%. Nguy cơ cũng tăng nếu rắc rối xảy ra trong giai đoạn 28-48 tuổi, nhưng nghiên cứu chưa đưa ra con số cụ thể. Với chu kỳ quá dài so với mức 28 ngày, nguy cơ chết sớm tăng 13% nếu nó dài 32-39 ngày và tăng 28% nếu dài 40 ngày trở lên.

Các nhà khoa học chưa giải thích được cơ chế chính xác khiến chu kỳ kinh nguyệt liên quan mật thiết đến cái chết sớm như vậy. Nhưng họ tin rằng hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) có thể có vai trò nhất định, bởi hội chứng này vừa gây ra kinh nguyệt không đều, vừa làm tăng nguy cơ bệnh tim và tiểu đường type 2.

Và dù lý do gì thì lời khuyên chung là nếu bạn thường xuyên phải gặp rắc rối "khó nói" hàng tháng do chu kỳ bất thường, hãy cẩn thận với sức khỏe của mình hơn.