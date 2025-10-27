HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khoảnh khắc nghẹn ngào: Người dân Đà Nẵng khiêng quan tài vượt nước lũ đi an táng

Trần Thường

(NLĐO) – Trời mưa khiến nước suối chảy xiết, người dân vùng cao ở TP Đà Nẵng gồng mình khiêng chiếc quan tài vượt dòng nước dữ để đưa đi an táng.

Ngày 27-10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người ở xã vùng cao của TP Đà Nẵng khiêng quan tài qua dòng nước lũ để đưa đi an táng, khiến nhiều người không khỏi xót xa, thương cảm.

Nội dung đoạn clip cho thấy một nhóm khoảng hơn 10 người, đang cùng nhau khiêng một chiếc quan tài màu vàng qua một con suối lũ. Dòng nước đục ngầu, chảy xiết và sâu đến ngang bụng, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn và hiểm nguy.

Người dân gồng mình khiêng quan tài qua dòng nước xiết  Clip: Trần Phúc

Nhiều người dân phải mặc áo mưa, đội nón bảo hiểm hoặc nón lá, dùng gậy để dò đường và giữ thăng bằng.

Có những thời điểm, dòng nước mạnh làm quan tài bị nghiêng ngả, khiến những người khiêng phải gồng mình chống đỡ. Sự vất vả hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người, nhưng không ai bỏ cuộc. Họ kiên cường bước từng bước một trong dòng nước dữ, tất cả vì mong muốn hoàn thành tâm nguyện tiễn đưa người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng một cách trọn vẹn.

Tối 27-10 trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng, xác nhận đoạn clip được quay trên địa bàn xã. Theo ông Hưng, 3 ngày qua, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài.

Tại thôn 5, xã Trà Đốc có một cụ bà lớn tuổi, đã già yếu bị mất được vài hôm. Dù điều kiện thời tiết mưa lũ, nước đổ về lớn nhưng gia đình không thể giữ thi thể của cụ bà lâu trong nhà nên đã quyết định đưa đi chôn cất vào chiều 27-10.

Ông Hưng cho biết nhờ sự trợ giúp của người thân, bà con xóm làng, dù trải qua nhiều khó khăn, vất vả do điều kiện thời tiết cực đoan nhưng cuối cùng gia đình đã hoàn tất việc an táng cho cụ bà, không có xảy ra sự cố nào trong quá trình đưa tang.

Cũng theo ông Hưng, do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị sạt lở, có 2 ngôi nhà của người dân bị sập, xã đã di dời 141 hộ với hơn 600 khẩu ở vị trí có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Tin liên quan

Nước tràn qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc

(NLĐO) – Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa phận phía Nam TP Đà Nẵng bị ngập không thể lưu thông.

CLIP: Vượt dòng nước xiết đưa cháu bé ở Đà Nẵng đi cấp cứu

(NLĐO) – Trong lúc được ông ngoại bồng sang nhà hàng xóm tránh lũ, cháu bé 8 tháng tuổi ở Đà Nẵng không may bị rơi xuống nước.

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) – Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả.

Đà Nẵng mạng xã hội facebook Chủ tịch UBND Quốc lộ 1 mưa lớn mạng xã hội Trà Đốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo