Thời sự

Khoảnh khắc sinh tử của 3 mạng người dưới kênh nước ở Bắc Gianh

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Dòng kênh nước chảy xiết ở Bắc Gianh (Quảng Trị) suýt cướp đi 3 mạng người, nhưng nghĩa cử kịp thời của người dân đã tạo nên khoảnh khắc xúc động.

Khoảnh khắc sinh tử dưới kênh nước ở Bắc Gianh - Ảnh 1.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của 3 người đàn ông, những người gặp nạn ở kênh nước phường Bắc Gianh được cứu sống

Tối 28-12, ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nguy hiểm nhưng may mắn không có thiệt hại về người nhờ sự dũng cảm, kịp thời của 3 người dân địa phương.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 25-12, chị Hoàng Thị Thu điều khiển xe máy chở theo con và một học sinh đi cùng (cùng học lớp 7, Trường THCS Ba Đồn). Khi lưu thông qua đoạn kênh nước tại cầu Gia Hy thuộc phường Bắc Gianh - do trời mưa lớn, đường trơn trượt, chị Thu không may gặp tai nạn khiến cả 3 người rơi xuống kênh.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa to, nhiệt độ xuống thấp, dòng nước trong kênh dâng cao và chảy xiết, đe dọa trực tiếp đến tính mạng các nạn nhân.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà người thân trở về thì phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới kênh. Không chút chần chừ, hai bố con dừng xe, lao xuống dòng nước lạnh để cứu người.

Do bờ taluy kênh gần như dựng đứng, mực nước sâu và chảy mạnh, việc tiếp cận các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, bằng sự bình tĩnh và nỗ lực, hai bố con anh Viên đã lần lượt đưa được chị Thu và hai cháu nhỏ lên sát mép kênh.

Ngay sau đó, anh Ngô Bá Văn (trú tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn) kịp thời có mặt, phối hợp hỗ trợ, đưa cả 3 nạn nhân lên bờ an toàn trong tình trạng hoảng loạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Hành động dũng cảm của ba người đàn ông trong đêm mưa rét đã kịp thời cứu sống 3 mạng người, để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nghĩa cử cao đẹp giữa đời thường, được chính quyền và người dân địa phương ghi nhận, trân trọng.

