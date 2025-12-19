HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khoảnh khắc sinh viên ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam

Huế Xuân

(NLĐO) - Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã có trải nghiệm khó quên ở trận bóng đá chung kết SEA Games diễn ra tối 18-12

Sáng 19-12, khoảnh khắc cả sân trường hò reo, ăn mừng chiến thắng khi đội tuyển bóng đá Việt Nam trở thành nhà vô địch SEA Games 33 nhanh chóng được chia sẻ nhiều trên các hội nhóm sinh viên.

Nhiều người bình luận "chỉ biết ước" khi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đầu tư màn hình LED cỡ lớn, bố trí quạt và ghế để sinh viên theo dõi trận cầu.

Tài khoản Minh Sương hài hước: "Xem bóng đá tại trường, đi "bão" tại trường xong về ký túc xá của trường ngủ luôn. "Combo" quá gọn gàng nhưng vẫn rất đỉnh".

Cả sân trường ăn mừng chiến thắng khi Việt Nam vươn lên dẫn trước

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, chân sút Nguyễn Thanh Nhàn lập công trong hiệp phụ thứ nhất, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Thái Lan với tỉ số chung cuộc 3-2.

Chia sẻ với phóng viên, ThS Nguyễn Thị Thương Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết đó là những đoạn clip được quay tại trường vào tối 18-12.

Đây không phải lần đầu Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tổ chức xem đá banh. Lần đầu tiên trường tổ chức là vào năm 2018, khi Việt Nam đá trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc. Nhận được nhiều hiệu ứng tích cực, nhà trường quyết định duy trì hoạt động này với những trận bóng lớn. Đặc biệt, toàn bộ màn hình LED đều do cựu sinh viên tài trợ.

"Thực tế, sinh viên có thể vào trung tâm thành phố để tận hưởng những phút giây vỡ òa cảm xúc cùng nhiều người, "đã mắt" khi xem qua màn hình LED siêu rộng. Tuy nhiên, với những bạn sinh viên đang ở ký túc xá của trường, việc tổ chức xem bóng đá tại chỗ sẽ đảm bảo an toàn, tăng tính gần gũi và cũng là dịp để nhà trường hiểu hơn về sinh viên" - ThS Hương nhận xét.

Không cần đi "bão" xa, sinh viên ăn mừng chiến thắng ngay tại trường - Ảnh 1.

Không cần đi "bão" xa, sinh viên ăn mừng chiến thắng ngay tại trường - Ảnh 2.

Không cần đi "bão" xa, sinh viên ăn mừng chiến thắng ngay tại trường - Ảnh 3.

Không cần đi "bão" xa, sinh viên ăn mừng chiến thắng ngay tại trường - Ảnh 4.

Không cần đi "bão" xa, sinh viên ăn mừng chiến thắng ngay tại trường - Ảnh 5.

Sân Trường ĐH Công nghiệp TPHCM biến thành "chảo lửa" với hàng trăm cổ động viên

Phạm Tấn Lực, sinh viên ngành quản lý xây dựng - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết do việc học khá nhiều nên em không có thời gian xem thể thao. Tuy nhiên, với những trận bóng đá có đội tuyển Việt Nam thì Lực không bỏ sót trận nào.

"Em thường xem qua điện thoại nên không thấy kịch tính và "đã mắt" như xem qua màn ảnh rộng. Xem ở đây đông người, nhiều bạn và có cả thầy, cô, ai cũng hò hét, cổ vũ rất nhiệt tình. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại sân trường cũng được đi "bão" ăn mừng chiến thắng" - Lực hào hứng.

Tin liên quan

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Trường ĐH Luật TP HCM phấn đấu vươn tầm châu Á

Trải qua gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển (1976-2025), Trường ĐH Luật TP HCM đã khẳng định vị thế

Phụ huynh phản ánh bữa ăn bán trú, Sở GD-ĐT TPHCM nói sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

(NLĐO)- Trước những phản ánh của phụ huynh về chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm. Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sẽ kiểm tra định kỳ và đột xuất

Vừa bảo vệ khóa luận xong, sinh viên ngỡ ngàng đón "tuyết rơi" giữa sân trường

(NLĐO) - Sau hơn 4 giờ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp căng thẳng, sinh viên khóa 18 ngành ngôn ngữ Anh-Trường ĐH Công nghiệp TP HCM bất ngờ nhận món quà đặc biệt.

bóng đá nhà vô địch vòng chung kết sinh viên huy chương vàng bóng đá nam màn hình LED ăn mừng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM
