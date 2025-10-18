Phim có Hồng Đào, Việt Hương vượt sức hút phim kinh dị Thái

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 18-10, phim "Cục vàng của ngoại" đã thu về gần 13 tỉ đồng. Phim chính thức ra rạp từ ngày 17-10 và có một số suất chiếu sớm trước đó.

Tác phẩm hiện có gần 4.000 suất chiếu và hiện dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày, đẩy "Tee Yod: Quỷ ăn tạng" phần 3 xuống vị trí thứ 2.

Hồng Đào vào vai bà ngoại Khanh

Việt Hương vai bà ngoại Hậu

Bà Hậu và bé Su được bà nuôi từ lúc mới chào đời

"Cục vàng của ngoại" quy tụ dàn diễn viên: Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ…

Nội dung của phim nói về tình cảm giữa bà ngoại và cháu gái. Câu chuyện xoay quanh bà Hậu (Việt Hương đóng) nuôi cháu gái Su từ nhỏ đến lớn và bà Khanh (Hồng Đào đóng) chăm sóc, lo toàn bộ tiền học phí ở trường quốc tế cho cháu ngoại.

Một câu chuyện đời thường, được kể chậm rãi theo 4 mùa: Xuân, hạ, thu, đông. Trong khoảng thời gian đó, những cao trào, va chạm, bức xúc, niềm vui và nỗi buồn được lồng ghép khéo léo.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết việc mời Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh từ phim "Chị dâu" trở lại "Cục vàng của ngoại" là vì cảm thấy may mắn được làm cùng những diễn viên có sự trải đời, có tay nghề giỏi.

"Nhiệm vụ của tôi là giúp những diễn viên mà mình yêu mến, người phụ nữ mình yêu mếm được hóa thân trong những nhân vật mới lạ, khác biệt và tinh tế. Vai diễn trong "Cục vàng của ngoại" đều là dạng vai họ chưa bao giờ trải qua hoặc có thể từng là một phần nào đó, chưa hoàn thiện. Tôi gửi tặng họ một nhân hoàn thiện, sâu và cuốn hút hơn" – Khương Ngọc trải lòng.

Anh cho biết thêm phim mình không có phản diện vì bản thân con người đã có sẵn hai mặt thiện và ác. Các nhân vật trong phim cũng thế, khán giả sẽ thấy yếu tố thiện và ác trong họ với tỉ lệ chênh lệch ít nhiều nhưng không phải điều mà đạo diễn, biên kịch hay bất kỳ ai tác động, gượng ép.

"Tôi không có ý định cố gắng lấy nước mắt khán giả hay buộc họ phải lên án nhân vật này, nhân vật kia trong phim bằng những tình huống sắp đặt có chủ đích. Mọi cảm xúc đến một cách tự nhiên và các nhân vật hòa vào tình huống trong phim, hành xử như mọi người bình thường khác" – đạo diễn Khương Ngọc chia sẻ.