Khóc cười với Minh Nhí, Mai Ka, Lê Nam trong vở "Cô gái triệu đô"

Từ trái sang: NSƯT Minh Nhí, diễn viên nhí Yu Mi, diễn viên Mai Ka trong vở "Cô gái triệu đô"





Tối 9-11, vở kịch "Cô gái triệu đô" (kịch bản: Vương Huyền Cơ, đạo diễn: Chánh Trực) do sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh của NSƯT Minh Nhí đã hoàn thành suất diễn phúc khảo, nhận được lời góp ý và khen ngợi của Hội đồng nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM.

Sân khấu Trương Hùng Minh đã đánh dấu một bước khởi đầu ấn tượng cho chuỗi tác phẩm hướng đến những số phận đời thường nhưng chất chứa nhiều nỗi niềm xã hội hôm nay.

Mai Ka - Từ thân phận người con gái nghèo đến "triệu phú"

Nhân vật trung tâm của vở kịch là Diệu (do Mai Ka thể hiện), là cô gái quê có tâm hồn trong sáng, chịu nhiều đắng cay từ khi cha mẹ qua đời. Sống cùng người anh Hai (Lê Nam) và chị dâu Nga (Thạch Thảo), Diệu liên tục bị hắt hủi, coi như gánh nặng.

Suốt những năm tháng tha hương, Diệu gánh trên vai nỗi cô đơn và nỗi khát sống. Rồi chính sự xuất hiện của cô trong ngày giỗ của mẹ đã tạo ra những xáo trộn trong ngôi nhà đầy kỷ niệm tuổi thơ.

Từ trái sang: Lê Nam, Tân Trề, Bảo Bảo trong vở "Cô gái triệu đô"

Cuộc đời Diệu rẽ sang hướng khác khi cô biết mình là người thừa kế khối tài sản hàng triệu USD từ một người Nhật. Từ đó, những người từng ruồng bỏ cô bỗng quay lại, tìm mọi cách lấy lòng. Và bi kịch hiện đại bắt đầu: đồng tiền như một phép thử phơi bày bản chất con người.

Minh Nhí – điểm tựa nhân văn của vở diễn

Trong vai ông già vớt xác ven sông, NSƯT Minh Nhí đem đến một hình tượng đầy ẩn dụ: một con người sống bên lề xã hội, nghèo khó nhưng có lòng trắc ẩn. Chính ông là người đã cưu mang Diệu trong những ngày khốn cùng nhất, biểu tượng cho lẽ thiện trong thế giới đầy toan tính.

NSƯT Minh Nhí diễn tiết chế, tinh tế trong từng ánh mắt, nụ cười, cách nói lửng lơ mà chứa chan tình người khiến nhân vật trở thành "linh hồn nhân đạo" của cả vở diễn. Cái nhìn của ông với cô gái nghèo không chỉ là lòng thương, mà còn là sự thấu hiểu giữa những phận người cùng khổ.

Từ trái sang: Chánh Trực, Lê Nam và Thach Thảo trong vở "Cô gái triệu đô"

Dấu ấn đạo diễn Chánh Trực – kể chuyện bằng nhịp sống đô thị

Đạo diễn Chánh Trực đã khéo léo tạo nên một nhịp điệu kịch vừa có chất hiện thực, vừa mang hơi hướng trào lộng. Bằng cách sử dụng những mảng miếng sân khấu linh hoạt xen kẽ giữa hài và bi, giữa tĩnh lặng và cao trào – anh giúp khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên với vai diễn luật sư, anh cần diễn nghiêm túc, không cố tình hài hước làm mất đi tính cách vốn là điều bắt buộc khi tham gia giải quyết vụ thừa kế. Cũng như vở diễn có nhiều đoạn ồn ào, diễn viên không biết tiết chế nên gây khó chịu, và anh cũng đã nhận ra điều này để chỉnh sửa theo sự góp ý của Hội đồng nghệ thuật.

Câu chuyện của Diệu không đơn thuần là bi kịch cá nhân, mà là lời nhắc về những giá trị đang bị đánh mất giữa thời buổi kim tiền. Kịch bản của Vương Huyền Cơ vốn giàu kịch tính, được Chánh Trực chuyển tải với phong cách giản dị, không quá khai thác bi lụy, đầy nước mắt, mà để khán giả tự suy ngẫm.

Xem vở "Cô gái triệu đô" để nghe Minh Nhí hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" với đàn ghi ta

Dàn diễn viên đồng đều, giàu cảm xúc "tung hứng" cùng Minh Nhí

Bên cạnh diễn viên Mai Ka với diễn xuất chân thành, còn có diễn viên Thạch Thảo trong vai bà chị dâu đã tạo nên hình ảnh người đàn bà toan tính, cay nghiệt nhưng rất thật vì luôn khao khát có con, có cuộc sống khá hơn. Nhân vật Nga đại diện cho mặt trái của lòng tham và sự ích kỷ.

Các diễn viên: Tân Trề, Lê Nam, Di Dương, Bảo Bảo, Ngọc Cương, Hoàng Mèo, Ngô Phương Trinh, bé Yu Mi (cháu ngoại của NSƯT Kim Tử Long)… đã góp phần tạo nên những mảng sáng tối đa chiều cho vở kịch.

Họ là những mảnh ghép đời thường, những người hàng xóm vui tính, kẻ cơ hội, người yêu cũ… khiến câu chuyện không xa lạ mà rất gần gũi với đời sống hôm nay.

"Cô gái triệu đô", tiếng nói đạo đức giữa cơn lốc thực dụng

Vở diễn khép lại không bằng bi kịch, mà bằng sự thức tỉnh: đồng tiền có thể mua lại cơ hội, nhưng không thể mua được lòng yêu thương. "Cô gái triệu đô" vì thế là câu chuyện về một người phụ nữ nghèo được đổi đời và ẩn dụ cho hành trình đi tìm giá trị thật của con người trong xã hội vật chất.

Các diễn viên trong vở "Cô gái triệu đô"

Diễn viên Lê Nam có thêm một vai diễn hay. Cần anh đầu tư kỹ hơn để nhân vật người anh Hai thương em gái nhưng bất lực trước sự nhu nhược, lười biếng lao động của bản thân, để trong tiếng cười của nhân vật còn có sự sâu lắng, truyền đến khán giả nỗi niềm của sự thương yêu.

"Cô gái triệu đô" hứa hẹn là một tín hiệu vui trong đời sống sân khấu hôm nay. Vở chứng minh sân khấu vẫn đủ sức phản ánh và dẫn dắt con người trở về với giá trị cốt lõi – tình thương, lòng trung thực và sự nhân hậu.



