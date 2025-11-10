Chương trình ý nghĩa, đi vào đời sống thực tế

TS Phạm Anh Thắng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng Đại diện Cơ quan Bộ Nội vụ tại TP HCM:

Tổ chức bài bản, có chiều sâu

Tôi đánh giá cao sáng kiến của Báo Người Lao Động khi tổ chức chương trình Job Link 2025 - một hoạt động mang tính thực chất, gắn liền với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Job Link 2025 không chỉ đơn thuần là một ngày hội việc làm mà còn là cầu nối chiến lược giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp (DN), cơ sở đào tạo và người lao động (NLĐ). Chương trình được tổ chức bài bản, có chiều sâu, thể hiện vai trò chủ động của báo chí trong việc lan tỏa các chính sách về việc làm, nhân lực, đồng thời tạo không gian trao đổi, đối thoại giữa các bên.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển mình mạnh mẽ, các sáng kiến xã hội như Job Link 2025 có giá trị đặc biệt để thúc đẩy hợp tác công - tư, giúp chính sách lao động - việc làm của nhà nước đi vào đời sống thực tế hơn.

Theo tôi, Báo Người Lao Động đã làm rất tốt vai trò của một cơ quan báo chí tiên phong, không chỉ phản ánh mà còn hành động vì NLĐ, vì sự phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam. Tôi tin rằng chương trình này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và nên được nhân rộng trong thời gian tới.

Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố

Điểm đặc sắc của chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức là chuỗi hoạt động đa dạng và toàn diện, bao gồm diễn đàn chuyên đề, talkshow hướng nghiệp, tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, các gian hàng tuyển dụng và nhất là chương trình livestream "Việc tìm người" trên nền tảng số.

Ở chương trình này, NLĐ được tiếp cận trực tiếp với nhiều cơ hội việc làm tại các DN tuyển dụng uy tín; được cập nhật xu thế tuyển dụng, định hướng phát triển của thị trường lao động, yêu cầu DN…, để từ đó bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ với DN và NLĐ, các trường, cơ sở đào tạo cũng nắm bắt được nhu cầu thực tế của thị trường lao động, từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, tối ưu hóa chất lượng đầu ra nguồn nhân lực… Tôi kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục được triển khai, phát huy tối đa giá trị nhằm góp phần xây dựng lực lượng lao động có năng lực cao, thích ứng nhanh, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của TP HCM.

Ông Trần Tuấn Hào, Giám đốc Khối Tuyển dụng và đào tạo - Công ty CP Bất động sản BCONS PS:

Tiếp tục đồng hành với Báo Người Lao Động

Đến với chương trình Job Link 2025, công ty chúng tôi mang tới hơn 50 vị trí tuyển dụng nhân viên kinh doanh và trưởng phòng kinh doanh. Điều kiện tuyển dụng đối với ứng viên là tốt nghiệp THPT, năng động, ham học hỏi và tính kỷ luật cao.

Công ty không hạn chế điều kiện tuyển dụng là chỉ dành cho những ứng viên tốt nghiệp ngành bất động sản mà cho tất cả ứng viên có nhu cầu và yêu thích ngành bất động sản. Do đó, công ty có chính sách đào tạo cho nhân viên mới để định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu, giúp NLĐ nhanh chóng hòa nhập với công việc mới và xác định gắn bó với công việc lâu dài.

Với chương trình này, chúng tôi đánh giá rất cao về cách thức tổ chức, sự phong phú các hoạt động, đặc biệt là hiệu quả về truyền thông của chương trình. Do đó, ngoài kỳ vọng tuyển dụng được những ứng viên chất lượng thông qua hoạt động tuyển dụng tại gian hàng, công ty tin rằng khi tham gia chương trình thương hiệu tuyển dụng của DN sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, nhất là đến với các bạn trẻ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tin tưởng, đồng hành với Báo Người Lao Động trong các chương trình sắp tới.

TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing:

Cầu nối thiết thực giữa 3 bên

Tôi đánh giá cao nỗ lực của Báo Người Lao Động trong việc tổ chức chương trình Job Link 2025, qua đó tạo cầu nối hiệu quả cho cả 3 bên đào tạo - tuyển dụng và tìm việc.

Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được xác định là trọng tâm chiến lược phát triển. Do đó, để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, nhất là tác động của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, nhà trường định hướng đào tạo theo 3 trụ cột chính: năng lực chuyên môn - năng lực số - năng lực thích ứng.

Nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác với DN trong xây dựng chương trình, tổ chức giảng dạy, trải nghiệm thực tiễn, thực tập và tuyển dụng giúp sinh viên "học trong môi trường thật", hiểu rõ yêu cầu nghề nghiệp và phát triển năng lực ứng dụng. Chúng tôi còn chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, tư duy phản biện, tư duy số... tăng tính sáng tạo, linh hoạt, khả năng thích ứng để sinh viên không chỉ "tìm việc" mà còn có thể "tạo việc" trong tương lai.

Ông Phạm Mạnh Khôi, chủ kênh TikTok "Chú Khôi Nhân Sự":

Chu đáo, kỹ lưỡng

Phiên livestream kéo dài hơn 1 giờ rưỡi tại Job Link 2025 của Báo Người Lao Động để lại nhiều cảm xúc cho tôi bởi ý nghĩa, sự thiết thực của chương trình, cũng như trong việc báo đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ livestream được giới trẻ yêu thích vào công việc kết nối tuyển dụng. Đây là lần đầu tiên tôi livestream ngay tại sự kiện chứ không phải phòng thu như thường lệ, song chương trình diễn ra suôn sẻ, cho thấy ban tổ chức đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về kỹ thuật, hậu cần...

Mong rằng Báo Người Lao Động và các cơ quan nhà nước tiếp tục tổ chức những sự kiện tương tự, làm cầu nối chân thật giữa NLĐ và nhà tuyển dụng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội hiện nay. Tôi tin những thông tin chính thống, xác thực được truyền tải bởi công nghệ mới sẽ giúp đem đến những điều tích cực cho cộng đồng.

Luật sư Trương Văn Tuấn - Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn:

Thiết thực và hiệu quả

Chương trình Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức rất thiết thực, giúp tạo cầu nối hiệu quả giữa DN tuyển dụng và NLĐ.

Chương trình diễn ra đa dạng về hình thức như hoạt động tuyển dụng, tìm việc tại các gian hàng, livestream tuyển dụng, tư vấn pháp luật, nhất là diễn đàn và các talkshow về tuyển dụng, đào tạo nhằm tạo sự tương tác, kết nối giữa nhà trường, DN, NLĐ. Từ đó, các bên tuyển dụng, đào tạo, tìm việc nắm rõ hơn về nhu cầu của nhau, xu hướng tuyển dụng và các kỹ năng cần thiết mà ứng viên cần có khi tìm việc.

Chương trình "Giao lưu nghề nghiệp và tư vấn pháp luật" cũng tạo điểm nhấn khi giúp NLĐ, DN trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, giải tỏa các vướng mắc liên quan đến pháp luật lao động, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp…

Tôi mong Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục duy trì chương trình ý nghĩa này trong thời gian tới.