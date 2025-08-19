Khởi công 8 công trình giáo dục - đào tạo nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Ngày 19-8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cả nước đồng loạt khởi công 250 công trình trọng điểm cấp quốc gia. Trong đó, Bộ GD-ĐT có 8 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo gồm:
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Thanh Thuỷ (Tuyên Quang);
Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Phục Hoà (Cao Bằng);
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Tây Giang (Đà Nẵng);
Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú Khuất Xá (Lạng Sơn);
Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Hoành Mô (Quảng Ninh);
Dự án Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa);
Dự án Khối giảng đường 2C – cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Đồng Nai);
Nhà thực nghiệm đa năng – Đại học Quốc gia Hà Nội (Hà Nội).
Trong số này, 4 dự án được lựa chọn tổ chức điểm cầu trực tuyến tại Lễ khởi công, khởi động là Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học & THCS xã Thanh Thuỷ (Tuyên Quang); Trường phổ thông nội trú Tiểu học & THCS Phục Hoà (Cao Bằng); Cơ sở đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa); Khối giảng đường 2C - cơ sở Long Bình Tân, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh (Đồng Nai).
