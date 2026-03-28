Đà Nẵng khởi động dự án bến container cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng

Ngày 28-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân) và khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container.



Dự án hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục trọng điểm như kè và đê chắn sóng dài 1.170 m; luồng tàu dài khoảng 7,3 km, rộng 160 m. Ngoài ra còn có tuyến đường kết nối cảng quy mô 6 làn xe, rộng 30 m cùng hệ thống cấp điện, cấp nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.



Sau hơn 1.200 ngày thi công, công trình đã hoàn thành, tạo nền tảng để kêu gọi đầu tư các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Cùng với đó, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng vốn hơn 1.200 tỉ đồng cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Tuyến đường dài gần 3 km, quy mô 6 làn xe, tích hợp cầu vượt, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành trục vận tải hàng hóa chuyên dụng, kết nối nhanh với mạng lưới giao thông quốc gia.

Phối cảnh dự án bến container cảng Liên Chiểu

Trên nền tảng hạ tầng đã hoàn thiện, TP Đà Nẵng chính thức khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn dự kiến hơn 45.268 tỉ đồng. Dự án gồm 8 bến container cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn "cảng xanh", cảng trung chuyển quốc tế.

Theo Quyết định 917/QĐ-UBND, liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) là nhà đầu tư trúng thầu, với cam kết nộp ngân sách 1.000 tỉ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, dự kiến đạt sản lượng 4 triệu TEU/năm sau 3 năm vận hành giai đoạn 1.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, phát biểu tại sự kiện

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang hoàn thiện thủ tục, đàm phán hợp đồng để sớm khởi công dự án.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh phát triển cảng biển là định hướng chiến lược của thành phố.

Để cụm cảng phát huy hiệu quả, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương, đồng thời ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng cho dự án này.

Cảng Liên Chiểu nằm dưới chân đèo Hải Vân, phía Tây Bắc TP Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các bến khởi động với công nghệ tiên tiến, hướng tới mô hình cảng xanh, thông minh. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kết nối và đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng dự án.