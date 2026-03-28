Đà Nẵng khởi động dự án bến container cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đà Nẵng khởi động dự án bến container cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng

B.Vân

(NLĐO) - Đà Nẵng công bố hoàn thành hạ tầng cảng Liên Chiểu và khởi động dự án bến container quy mô lớn, hướng tới trung tâm logistics quốc tế

Ngày 28-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu (phường Hải Vân) và khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container.

Dự án hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng, bao gồm các hạng mục trọng điểm như kè và đê chắn sóng dài 1.170 m; luồng tàu dài khoảng 7,3 km, rộng 160 m. Ngoài ra còn có tuyến đường kết nối cảng quy mô 6 làn xe, rộng 30 m cùng hệ thống cấp điện, cấp nước và các công trình phụ trợ đồng bộ.

Đà Nẵng khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đà Nẵng ấn nút công bố hoàn thành hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu và khởi động dự án bến cảng container

Sau hơn 1.200 ngày thi công, công trình đã hoàn thành, tạo nền tảng để kêu gọi đầu tư các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Cùng với đó, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng vốn hơn 1.200 tỉ đồng cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. 

Tuyến đường dài gần 3 km, quy mô 6 làn xe, tích hợp cầu vượt, hầm chui và hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hình thành trục vận tải hàng hóa chuyên dụng, kết nối nhanh với mạng lưới giao thông quốc gia.

Đà Nẵng khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Phối cảnh dự án bến container cảng Liên Chiểu

Trên nền tảng hạ tầng đã hoàn thiện, TP Đà Nẵng chính thức khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu với tổng vốn dự kiến hơn 45.268 tỉ đồng. Dự án gồm 8 bến container cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn "cảng xanh", cảng trung chuyển quốc tế.

Theo Quyết định 917/QĐ-UBND, liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco – Công ty TNHH Cảng biển Hateco – APM Terminals B.V. (Hà Lan) là nhà đầu tư trúng thầu, với cam kết nộp ngân sách 1.000 tỉ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, dự kiến đạt sản lượng 4 triệu TEU/năm sau 3 năm vận hành giai đoạn 1.

Đà Nẵng khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, phát biểu tại sự kiện

Các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng đang hoàn thiện thủ tục, đàm phán hợp đồng để sớm khởi công dự án. 

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh phát triển cảng biển là định hướng chiến lược của thành phố. 

Để cụm cảng phát huy hiệu quả, Đà Nẵng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương, đồng thời ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo đã đặt nền móng cho dự án này.

Đà Nẵng khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu 45.000 tỉ đồng - Ảnh 4.

Cảng Liên Chiểu nằm dưới chân đèo Hải Vân, phía Tây Bắc TP Đà Nẵng

Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các bến khởi động với công nghệ tiên tiến, hướng tới mô hình cảng xanh, thông minh. Các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện hạ tầng kết nối và đảm bảo an sinh cho người dân trong vùng dự án.

Tin liên quan

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

(NLĐO) - Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ

Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất, khởi điểm cao nhất ở mặt tiền đường Minh Mạng

(NLĐO) - Trong các lô đất ở được Đà Nẵng đưa ra đấu giá, 5 lô mặt tiền đường Minh Mạng - phường Ngũ Hành Sơn có giá cao nhất hơn 74,8 triệu đồng/m2

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bên sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

(NLĐO) - Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án Marina Complex của Quốc Cường Gia Lai theo hướng tăng không gian xanh

cảng Liên Chiểu Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo