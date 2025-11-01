Sáng 1-11, Bộ Công an đã tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (CAND) tại ô đất IA25, Khu đô thị (KĐT) Nam Thăng Long (thuộc phường Phú Thượng, TP Hà Nội).



Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và ông Dương Đức Tuấn cùng các đại biểu bấm nút chính thức khởi công dự án. Ảnh: CAND

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự đồng hành của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, dự án nhà ở lực lượng vũ trang CAND tại ô đất IA25, KĐT Nam Thăng Long được khởi công nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực về nhà ở của cán bộ, chiến sĩ CAND, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ CAND yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị ngay sau Lễ khởi công, chủ đầu tư cần triển khai xây dựng, thi công với yêu cầu công trình xây dựng nhanh nhất, chất lượng tốt nhất và đẹp nhất; đáp ứng kỳ vọng của lực lượng CAND. Đồng thời, các sở, ban, ngành chính quyền tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để hoàn thành công trình theo đúng quy định...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh Lễ khởi công không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một công trình an sinh quan trọng, mà còn khẳng định quyết tâm chính trị và tinh thần đồng hành của TP Hà Nội với lực lượng CAND.

Để công trình hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, ông Dương Đức Tuấn đề nghị chủ đầu tư bố trí thiết bị, nhân lực, vật lực để khẩn trương triển khai thi công xây dựng ngay sau Lễ khởi công; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội và UBND phường Phú Thượng, thực hiện các biện pháp, giải pháp thi công phù hợp, tiên tiến, đặt mục tiêu hoàn thành công trình vượt tiến độ được giao.

Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất IA25, KĐT Nam Thăng Long được triển khai nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an về việc chăm lo đời sống cho lực lượng vũ trang, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và gắn bó với sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Dự án tọa lạc trên khu đất rộng 18.142 m2, thuộc quỹ đất 20% của KĐT Nam Thăng Long (Ciputra) - một trong những khu vực phát triển năng động và đắt giá bậc nhất Thủ đô. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới trung tâm Thủ đô và các khu vực lân cận qua các trục đường huyết mạch như Vành đai 2, Vành đai 3.

Quy mô đầu tư của dự án gồm 3 tòa tháp cao, thiết kế hiện đại, cung cấp 1.262 căn hộ từ 2 - 4 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của khoảng 3.600 cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Với mật độ xây dựng chỉ 37%, dự án ưu tiên phát triển không gian xanh, cảnh quan hài hòa và hệ thống tiện ích đồng bộ bao gồm sân chơi, khu thể thao, bể bơi, phòng gym, đường dạo bộ…