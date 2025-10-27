TP HCM sắp khởi công cầu Hiệp Ân 2, cấm ôtô lưu thông qua đường Nguyễn Duy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM sắp khởi công cầu Hiệp Ân 2, cấm ôtô lưu thông qua đường Nguyễn Duy

Ngọc Quý

(NLĐO) - TP HCM sẽ khởi công cầu Hiệp Ân 2, cấm ôtô qua đường Nguyễn Duy gần một năm để phục vụ thi công và đảm bảo an toàn giao thông.

TP HCM chuẩn bị khởi công cầu Hiệp Ân 2 trên địa bàn quận 8 cũ, thuộc gói thầu xây lắp số 2 của Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi. 

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Nam TP HCM, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và kết nối các tuyến đường ven kênh.

TP HCM sắp khởi công cầu Hiệp Ân 2, cấm ô tô qua đường Nguyễn Duy một năm - Ảnh 1.

Cầu Hiệp Ân 2 thuộc gối thầu xây lắp số 2 của dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi

Để phục vụ thi công công trình, Sở Xây dựng TP HCM thông báo sẽ tổ chức lại giao thông khu vực thi công cầu Hiệp Ân 2 trong gần 11 tháng, từ ngày 28-10-2025 đến ngày 23-9-2026.

Trong suốt thời gian thi công, ôtô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Duy, đoạn từ số nhà 542 (phường Chánh Hưng) đến số 638 (phường Phú Định), bao gồm cả cầu Hiệp Ân 2. Các phương tiện khác vẫn được phép di chuyển nhưng cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.

Lộ trình lưu thông thay thế được Sở Xây dựng khuyến nghị như sau:

Hướng từ đường Cao Xuân Dục đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Phú Định): Nguyễn Duy → Phong Phú → Tùng Thiện Vương → Xóm Củi → Hưng Phú → Dã Tượng → Nguyễn Duy.

Hướng từ đường Dã Tượng đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Chánh Hưng): Nguyễn Duy → Dã Tượng → Hưng Phú → Xóm Củi → Bình Đông → Vạn Kiếp → Cao Xuân Dục → Nguyễn Duy.

Cầu Hiệp Ân 2 được xem là công trình trọng điểm giúp kết nối liên hoàn giữa các khu dân cư dọc Kênh Đôi, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Hưng Phú, Tùng Thiện Vương và Bình Đông. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn góp phần giảm ngập, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống cho người dân.

Tin liên quan

TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, cải thiện hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị

TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, cải thiện hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị

(NLĐO) - Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ nhằm giải quyết thoát nước mưa, cải thiện giao thông, vệ sinh môi trường và tăng mỹ quan khu vực đường Võ Nguyên Giáp.

TP HCM: Gần 10 năm chờ đợi, dự án nạo vét rạch Nhảy – rạch Ruột Ngựa vẫn "nằm trên giấy"

(NLĐO) - Các hộ dân ven kênh vẫn sống trong ô nhiễm, ngập úng, thấp thỏm chờ dự án nạo vét rạch Nhảy - rạch Ruột Ngựa khởi công - dự án mà họ mong mỏi bao đời

Nạo vét sông, phát hiện quả bom cách cửa động Phong Nha 200 m

(NLĐO) - Một quả bom còn sót lại sau chiến tranh vừa được phát hiện cách cửa động Phong Nha, tỉnh Quảng Trị khoảng 200 m trong quá trình nạo vét sông Son.

TP HCM điều chỉnh giao thông bờ Bắc kênh Đôi Hiệp Ân Cầu Hiệp Ân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo