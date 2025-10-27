TP HCM sắp khởi công cầu Hiệp Ân 2, cấm ôtô lưu thông qua đường Nguyễn Duy

TP HCM chuẩn bị khởi công cầu Hiệp Ân 2 trên địa bàn quận 8 cũ, thuộc gói thầu xây lắp số 2 của Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực Nam TP HCM, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và kết nối các tuyến đường ven kênh.

Cầu Hiệp Ân 2 thuộc gối thầu xây lắp số 2 của dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi

Để phục vụ thi công công trình, Sở Xây dựng TP HCM thông báo sẽ tổ chức lại giao thông khu vực thi công cầu Hiệp Ân 2 trong gần 11 tháng, từ ngày 28-10-2025 đến ngày 23-9-2026.

Trong suốt thời gian thi công, ôtô sẽ bị cấm lưu thông trên đường Nguyễn Duy, đoạn từ số nhà 542 (phường Chánh Hưng) đến số 638 (phường Phú Định), bao gồm cả cầu Hiệp Ân 2. Các phương tiện khác vẫn được phép di chuyển nhưng cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc.

Lộ trình lưu thông thay thế được Sở Xây dựng khuyến nghị như sau:

Hướng từ đường Cao Xuân Dục đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Phú Định): Nguyễn Duy → Phong Phú → Tùng Thiện Vương → Xóm Củi → Hưng Phú → Dã Tượng → Nguyễn Duy.

Hướng từ đường Dã Tượng đến cầu Hiệp Ân 2 (phía phường Chánh Hưng): Nguyễn Duy → Dã Tượng → Hưng Phú → Xóm Củi → Bình Đông → Vạn Kiếp → Cao Xuân Dục → Nguyễn Duy.

Cầu Hiệp Ân 2 được xem là công trình trọng điểm giúp kết nối liên hoàn giữa các khu dân cư dọc Kênh Đôi, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như Hưng Phú, Tùng Thiện Vương và Bình Đông. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn góp phần giảm ngập, cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường sống cho người dân.