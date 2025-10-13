HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TP HCM: Khởi công dự án Công viên Tân Chánh Hiệp

ÁI MY

(NLĐO ) - Công viên Tân Chánh Hiệp sẽ tạo không gian xanh, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống và cảnh quan đô thị cho khu vực Tây Bắc TP HCM

Sáng 13-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM đã tổ chức Lễ khởi công dự án Xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 27,6 tỉ đồng từ ngân sách Thành phố, với mục tiêu tạo không gian xanh, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống và cảnh quan đô thị cho khu vực Tây Bắc TP HCM.

TP HCM: Khởi công Công viên Tân Chánh Hiệp - Lá phổi xanh mới khu Tây Bắc - Ảnh 1.

Lễ khởi công dự án Xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp sáng 13-10

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM, cho biết công trình mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện tinh thần thi đua lập thành tích, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xanh- sạch- đẹp.

Công viên có diện tích 1,69 ha với nhiều hạng mục: khu sân trung tâm, khu vui chơi thiếu nhi, sân thể thao đa năng (3.414 m²), khu công trình công cộng và giao thông nội bộ (2.240 m²), khu cây xanh và thảm cỏ (11.247 m²). Ngoài ra còn có hệ thống tưới nước tự động, thoát nước, chiếu sáng, trang trí và các thiết bị thể dục thể thao, trò chơi vận động phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Điểm nhấn thiết kế của công viên là hình ảnh "hạt gạo" - biểu tượng của sự no đủ, đoàn kết và nghĩa tình của người dân Việt Nam, gắn liền với ý niệm "nắm gạo trong tay nhân dân" mang thông điệp sẻ chia, gắn bó cộng đồng. Công viên không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng, nhân văn của TP HCM - thành phố nghĩa tình.

TP HCM: Khởi công Công viên Tân Chánh Hiệp - Lá phổi xanh mới khu Tây Bắc - Ảnh 2.

Xây dựng Công viên Tân Chánh Hiệp (khu ao cá Tân Chánh Hiệp, phường Trung Mỹ Tây, TP HCM).

Vị trí công viên thuận lợi giao thông khi giáp đường Nguyễn Thị Búp (Đông Bắc), khu tái định cư Xuyên Á (Tây Bắc) và khu quy hoạch tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ (phía Nam), đáp ứng nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi của người dân.

Chủ đầu tư cam kết thi công đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn lao động. Dự án cũng chú trọng phối hợp chặt chẽ với đơn vị thiết kế, giám sát, thi công và tạo sự đồng thuận với người dân.

Khi hoàn thành, Công viên Tân Chánh Hiệp được kỳ vọng sẽ là "lá phổi xanh" mới, cải thiện môi trường sống, nâng cao mỹ quan đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc TP HCM.

Tại đây, Ban Quản lý Dự án gửi lời cảm ơn lãnh đạo Thành phố, UBND phường Trung Mỹ Tây, các sở ngành và người dân địa phương đã ủng hộ dự án, đồng thời khẳng định sẽ thi công với tinh thần "nghiêm túc – trách nhiệm – đoàn kết", mang đến một công trình xanh - sạch - đẹp, đúng như biểu tượng "hạt gạo nghĩa tình" giữa lòng thành phố.

Tin liên quan

TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, cải thiện hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị

TP HCM khởi công dự án nạo vét rạch Đá Đỏ, cải thiện hạ tầng thoát nước và cảnh quan đô thị

(NLĐO) - Dự án nạo vét rạch Đá Đỏ nhằm giải quyết thoát nước mưa, cải thiện giao thông, vệ sinh môi trường và tăng mỹ quan khu vực đường Võ Nguyên Giáp.

Khởi công dự án 1.124 tỉ đồng dành riêng cho thiếu nhi TP HCM

(NLĐO) - TP HCM khởi công dự án Cung Thiếu nhi hiện đại tại Thủ Thiêm, công trình biểu tượng mới về văn hóa - giáo dục dành cho tuổi thơ thành phố

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

(NLĐO) - TP HCM sắp khởi công 9 dự án lớn về hạ tầng, văn hóa và môi trường, trong đó nổi bật là công trình Cung thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

TP HCM Dự án đầu tư xây dựng không gian xanh Dự án lễ khởi công Khởi công công viên Tân Chánh Hiệp
