Sáng 12-1, tại ô đất CT-01, Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa và chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ, khởi công Dự án Nhà ở xã hội Golden Square Nha Trang.

Dự án Golden Square Nha Trang được xây dựng trên khu đất rộng hơn 10.300 m², với tổng diện tích sàn gần 78.000 m², gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng và 1 tầng hầm.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 772 căn hộ nhà ở xã hội, có diện tích từ 35 m² đến gần 77 m², thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, gia đình trẻ và các hộ thu nhập thấp.

Đây là dự án nhà ở xã hội (NOXH) thứ 2 trong năm 2026 được tổ chức khởi công trong không khí mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.





Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết theo chỉ tiêu được giao tại Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030", tỉnh Khánh Hòa phải hoàn thành 14.300 căn nhà ở xã hội.

Trong đó, Dự án Golden Square Nha Trang được xác định là một trong những dự án quan trọng, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đặc biệt cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square, đơn vị thành viên của Tập đoàn Alphanam, làm chủ đầu tư. Alphanam có mục tiêu "Thay đổi khái niệm Chất lượng và Môi trường sống nhà ở xã hội", hiện đã triển khai nhiều dự án tiêu biểu như Golden City An Giang, Golden Square Lào Cai.