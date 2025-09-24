TP HCM: Tiến độ rạch Xuyên Tâm chậm, giải ngân chưa tới 10%

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM vừa có báo cáo tình hình triển khai dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm - một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của thành phố.

Gói thầu XL-03 của dự án rạch Xuyên Tâm đang được đẩy nhanh tiến độ

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật chiếm hơn 14.013 tỉ đồng. Dự án được chia làm 3 gói thầu xây lắp (XL-01, XL-02 và XL-03), đi qua các phường Bình Lợi Trung, Gia Định, Bình Thạnh (trước đây thuộc quận Bình Thạnh) và phường An Nhơn (trước đây thuộc quận Gò Vấp); thời gian thực hiện từ năm 2023 đến 2028.

Trong đó, gói thầu XL-03 (đoạn từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật) khởi công từ ngày 21-5-2025 và dự kiến hoàn thành ngày 22-11-2026. Nhà thầu đã huy động 6 mũi thi công đồng loạt, đạt khoảng 6% khối lượng công việc nhưng tiến độ vẫn chậm do mặt bằng bàn giao không liên tục, đặc biệt tại khu vực Trường Đại học Văn Lang. Đến cuối tháng 8-2025, mới chỉ một phần mặt bằng được bàn giao.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, nhà thầu phấn đấu đạt sản lượng 150 tỉ đồng (khoảng 30% giá trị hợp đồng), tập trung hoàn thành 90% khối lượng gia cố nền bằng cọc CDM, hơn 1 km kè và cống thoát nước, cùng khoảng 300 m nạo vét cuối tuyến rạch. Tuy nhiên, khâu giải phóng mặt bằng vẫn là rào cản lớn nhất.

Tiến độ rạch Xuyên Tâm chậm do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ

Tại gói thầu XL-03, phường An Nhơn đã bàn giao 109/138 trường hợp, còn 29 trường hợp chưa xong. Ở phường Bình Lợi Trung, 20 trường hợp thuộc dự án Khu dân cư Bình Hòa vẫn chưa bàn giao. Ban Quản lý dự án kiến nghị các phường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM để bàn giao trong tháng 10 và 11-2025.

Hai gói thầu XL-01 và XL-02 còn khó khăn hơn với trên 2.078 trường hợp bị ảnh hưởng nhưng phần lớn chưa được bàn giao mặt bằng. Tại phường Gia Định, mới 54/872 trường hợp bàn giao; phường Bình Lợi Trung có 2/314; phường Bình Thạnh 59/892. Hơn 400 trường hợp chưa thể tiếp xúc vì vướng mắc về giấy tờ mua bán viết tay, tách thửa.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 cũng chậm. Kế hoạch vốn giao cho dự án là 1.860 tỉ đồng nhưng đến nay mới giải ngân được 174,3 tỉ đồng (9,37%), chủ yếu là tạm ứng cho gói thầu XL-03. Nếu các vướng mắc giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, dự án dự kiến giải ngân khoảng 930 tỉ đồng, đạt 50% kế hoạch trong năm nay.

Ban Quản lý dự án đề nghị UBND TP HCM, các sở ngành và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch.