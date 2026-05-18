HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Khởi công tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Chiều 18-5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Khởi công xây cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Cổng TTĐT Nghệ An

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255 ngày 11-12-2025.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Dự án có chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỉ đồng.

Khởi công xây cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án. Ảnh: T. Duy

Ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất. Lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Tin liên quan

Khởi công dự án nhiệt điện khí LNG hơn 59.000 tỉ đồng

Khởi công dự án nhiệt điện khí LNG hơn 59.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn hơn 59.000 tỉ đồng.

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

(NLĐO)- Đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026

(NLĐO)- TPHCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Bình Dương trong năm 2026, tăng kết nối liên vùng, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Đông

hạ tầng giao thông Chủ tịch Hồ Chí Minh liên kết vùng Bắc Trung Bộ cao tốc cao tốc Vinh - Thanh Thủy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo