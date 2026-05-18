Khởi công xây dựng tuyến cao tốc gần 24.000 tỉ đồng

Chiều 18-5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Cổng TTĐT Nghệ An

Dự lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu.

Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Quốc hội khóa XV thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 255 ngày 11-12-2025.

Đây là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Việt Nam và Lào.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một hợp phần quan trọng trong tổng thể tuyến cao tốc Hà Nội - Vientiane; đồng thời kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường Hồ Chí Minh và hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy thương mại, du lịch, logistics, thu hút đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và khu vực; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Dự án có chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỉ đồng.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án. Ảnh: T. Duy

Ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian qua, Tỉnh ủy Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao nhất. Lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho quá trình triển khai một công trình hạ tầng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Nghệ An và khu vực; góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện dự án bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả.