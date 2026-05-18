Kinh tế

Khởi công dự án nhiệt điện khí LNG hơn 59.000 tỉ đồng

Đức Ngọc

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn hơn 59.000 tỉ đồng.

Ngày 18-5, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố và khởi công hạ tầng kỹ thuật dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại phường Tân Mai..



Các đại biểu dự lễ khởi công. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập bao gồm nhà máy nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) công suất 1.500 MW; kho chứa và hệ thống tái hóa khí LNG có quy mô bồn chứa khoảng 250.000 m3 và bến cảng chuyên dùng thuộc Khu bến Đông Hồi - Cảng biển Nghệ An

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 59.372 tỉ đồng (hơn 2,2 tỉ USD), do liên danh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn SK (Hàn Quốc) và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2026-2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, dự án cũng là động lực quan trọng trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện ổn định, hiện đại, thân thiện với môi trường mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An.



Các đại biểu ấn nút khởi công dự án. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics, hạ tầng cảng biển; tạo việc làm, tăng thu ngân sách và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định quyết tâm của tỉnh Nghệ An trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao, ông Võ Trọng Hải đề nghị liên danh nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ để triển khai dự án khoa học, bài bản. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan, bảo đảm đưa nhà máy vào vận hành phát điện trong năm 2030.

Đối với các Sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong giải quyết thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án bảo đảm tiến độ.

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

Hải Phòng đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm

(NLĐO)- Đồng loạt khởi công, khánh thành 14 công trình trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026

TPHCM khởi công dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính gần 30.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Cùng với dự án Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính, TPHCM cũng khởi công 3 dự án trọng điểm khác như Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh trị giá hơn 5,6 tỉ USD

(NLĐO) - Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ USD do Vingroup làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028.

Dự án hạ tầng kỹ thuật nhà máy Nhiệt điện Khởi công Nghệ An nhiệt điện LNG Quỳnh Lập
