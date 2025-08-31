Từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, không khí rộn ràng, tự hào lan tỏa trong lòng mỗi người dân. Niềm phấn khởi ấy còn đến từ những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được sau 8 thập kỷ độc lập, tự do.

Khắp các nẻo đường, từ Hà Nội, TP HCM đến các tỉnh, thành, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Tại Hà Nội, Quảng trường Ba Đình - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - trở thành tâm điểm của các hoạt động kỷ niệm. Người dân đổ về đây, hòa mình vào các chương trình nghệ thuật, sơ duyệt rồi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, triển lãm..., thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ cha ông. Ở TP HCM, nhiều tuyến phố trung tâm được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng, hoa tươi và biểu ngữ chào mừng. Hòa trong không khí của A80, sự kiện Chính phủ tặng mỗi công dân 100.000 đồng càng góp phần tạo nên sự phấn khởi của dịp Tết Độc lập này.

Niềm vui của người dân còn được thể hiện qua các hoạt động cộng đồng. Nhiều gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia các chương trình thiện nguyện, như thăm hỏi người có công, hỗ trợ người nghèo. Những hành động ý nghĩa này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết mà còn khẳng định ý nghĩa của độc lập, tự do trong đời sống hôm nay.

Niềm vui ngày Quốc khánh gắn liền với sự tự hào về những thành tựu đất nước. Từ một quốc gia nghèo nàn sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế năng động, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tăng trưởng GDP ở mức cao, cơ sở hạ tầng hiện đại với những công trình kỳ vĩ… là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc. Gần như người dân ở khắp nơi đều cảm nhận được sự thay đổi trong đời sống, từ thu nhập cải thiện đến tiếp cận giáo dục, y tế, an ninh... Đặc biệt, sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chất lượng phục vụ người dân được cải thiện đáng kể với nhiều phương thức mới, quy trình mới.

Thế hệ trẻ đặc biệt phấn khởi, thể hiện rõ trong đời sống và trên mạng xã hội, khi chứng kiến Việt Nam khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Những thành công trong ngoại giao đã đưa Việt Nam trở thành đối tác quan trọng của nhiều cường quốc. Hình ảnh đất nước hòa bình, thân thiện được bạn bè quốc tế ngợi ca, khiến người dân thêm tự hào về quê hương mình.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên. Người dân đều bày tỏ kỳ vọng vào một tương lai hiện đại, bền vững. Các chương trình phát triển công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường… được các cấp chính quyền đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là đối với người yếu thế. Tất cả những điều đó càng củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tết Độc lập năm nay không chỉ là dịp để người dân Việt Nam ôn lại lịch sử hào hùng mà còn là thời khắc để cùng nhau chia sẻ niềm vui, tự hào và khát vọng. Nỗ lực "sắp xếp lại giang sơn" đang tạo những tiền đề quan trọng, được đông đảo người dân kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển đất nước mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình. Với những thành tựu đã đạt được và niềm tin vào tương lai, người dân Việt Nam đang viết tiếp những trang sử mới, xứng đáng với lời tuyên thệ độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm.