Ngày 30-8, UBND TP Cần Thơ đã có quyết định về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường để tặng quà nhân dân (100.000 đồng/người) dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với tổng số tiền hơn 409,6 tỉ đồng.

Nhiều nơi ở Cần Thơ treo cờ Tổ quốc mừng Quốc khánh 2-9

Căn cứ dự toán bổ sung có mục tiêu được giao, UBND xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện chi tặng quà và thanh quyết toán theo quy định; kết thúc đợt chi tặng quà báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định.

Việc tặng quà phải hoàn thành trong ngày 1-9. Trường hợp vì lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15-9.

Đối tượng và mức quà tặng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 1 Nghị quyết số 263/2025/NQ-CP.

Trong số 103 xã, phường ở Cần Thơ thì phường Ninh Kiều chi tiền tặng quà cho người dân nhiều nhất với hơn 9,8 tỉ đồng với khoảng 98.000 nhân khẩu.

Trước đó, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 149 ngày 28-8 về việc tặng quà toàn dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi người dân sẽ được nhận 100.000 đồng để mừng Tết Độc lập.