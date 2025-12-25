Khơi dậy khát vọng vươn lên của đồng bào Khmer tại Cần Thơ

Công tác giảm nghèo trong đồng bào Khmer tại TP Cần Thơ được xác định là quá trình phát triển toàn diện con người, trong đó nâng cao dân trí giữ vai trò nền tảng, lâu dài. Nhiều mô hình sinh kế, hợp tác xã, đào tạo nghề và hỗ trợ vốn được triển khai hiệu quả, giúp thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy ý chí tự lực, từng bước đưa đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững.

Báo Người Lao Động đã có trao đổi với bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ - xung quanh vấn đề này:

*Phóng viên: Thưa bà, trong bối cảnh TP Cần Thơ đang triển khai nhiều chương trình giảm nghèo bền vững, bà đánh giá như thế nào về vai trò của việc nâng cao dân trí trong cộng đồng Khmer đối với hiệu quả lâu dài của các chính sách này?

- Bà Hồ Thị Cẩm Đào: Giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc Khmer không thể tiếp cận theo hướng hỗ trợ vật chất đơn thuần, mà phải được nhìn nhận như một quá trình phát triển toàn diện con người và cộng đồng.

Đây là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng và nhà nước ta, được thể hiện rõ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030; Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

Sau khi sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính, TP Cần Thơ hiện có hơn 411.000 người dân tộc Khmer, chiếm khoảng 12,8% dân số toàn thành phố. Thực tiễn cho thấy, những địa bàn giảm nghèo nhanh, ổn định và bền vững là những nơi làm tốt công tác nâng cao dân trí, nhất là giáo dục phổ thông, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học – kỹ thuật và nâng cao nhận thức pháp luật.

Nâng cao dân trí giúp người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; biết cách tiếp cận các chương trình, nguồn lực hỗ trợ; từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang làm ăn có kế hoạch, có liên kết. Quan trọng hơn, đó là quá trình hình thành ý thức tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững, khắc phục tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là bài toán về phát triển con người, trong đó nâng cao dân trí chính là nền tảng căn cơ, lâu dài nhất. Khi người dân nhận thức rõ rằng giảm nghèo không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của chính mình, thì các chính sách mới phát huy được hiệu quả lâu dài và bền vững.

*Ngoài chăm lo đời sống vật chất, TP Cần Thơ đã chăm lo đời sống văn hoá-tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer như thế nào?

- TP Cần Thơ xác định chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn chặt với mục tiêu giảm nghèo bền vững và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ: chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao dân trí và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khmer là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng thành phố văn minh, giàu bản sắc, phát triển hài hòa và bền vững.

Thời gian qua, thành phố đã quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại các địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống; duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ quần chúng, nhất là trong các dịp lễ truyền thống như Chôl Chnăm Thmây, Oóc Om Bóc, Sene Dolta. Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vừa tạo không gian gắn kết cộng đồng, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, thành phố chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Khmer thông qua việc duy trì dạy và học chữ Khmer, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian, trang phục và các giá trị truyền thống.

Hiện nay, trên địa bàn có hơn 140 trường học tổ chức dạy tiếng Khmer, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú chăm lo toàn diện cho con em đồng bào từ học tập, sinh hoạt đến kỹ năng sống. Các chùa Khmer tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục đạo đức, góp phần giữ vững ổn định xã hội ở cơ sở.

Thông qua các hoạt động văn hóa - tinh thần, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được chuyển tải một cách gần gũi, dễ hiểu, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin của đồng bào Khmer vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước.

*Bà có thể chia sẻ một số mô hình, cách làm hiệu quả tại Cần Thơ đã giúp thay đổi hành vi, tư duy sản xuất hoặc sinh kế của người Khmer, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống?

- Thực tiễn tại TP Cần Thơ cho thấy, những mô hình giảm nghèo hiệu quả đều hướng tới mục tiêu trao công cụ, kiến thức và cơ hội, giúp người dân chủ động vươn lên.

Thành phố đã triển khai nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phù hợp với trình độ và điều kiện của đồng bào Khmer, như: trồng rau an toàn, chăn nuôi, may mặc, cơ khí nhỏ, chế biến thực phẩm… Sau đào tạo, người lao động được kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc tổ chức sản xuất tại hộ gia đình.

Bên cạnh đó, các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã có sự tham gia của hộ Khmer trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ đã giúp người dân từng bước chuyển sang sản xuất theo quy trình, có liên kết thị trường. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình "Tổ tiết kiệm - vay vốn", "Tổ tương trợ thoát nghèo","Địa chỉ an sinh xã hội"; mô hình "3 giúp" (giúp vốn, giúp việc làm, giúp kiến thức) tại khu dân cư; hỗ trợ vay vốn chính sách xã hội cho đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn để mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, kinh doanh. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần thay đổi tư duy, hành vi sản xuất, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí vươn lên trong cộng đồng đồng bào Khmer.

*Theo bà, việc "nâng cao dân trí" cần được hiểu và triển khai cụ thể ra sao để không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, mà thực sự tạo ra năng lực tự vươn lên cho người dân trong đồng bào dân tộc Khmer?

-Nâng cao dân trí phải được hiểu là quá trình trang bị năng lực toàn diện cho người dân, chứ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền. Trước hết, nâng cao dân trí phải bắt đầu từ giáo dục nền tảng: bảo đảm trẻ em Khmer được đến trường đầy đủ, hạn chế bỏ học sớm, quan tâm giáo dục song ngữ, tạo điều kiện để các em tiếp cận tri thức mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ hai, cần tập trung nâng cao kỹ năng cho người trưởng thành, nhất là kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế hộ, tiếp cận thị trường, ứng dụng khoa học – kỹ thuật. Khi người dân có kiến thức và kỹ năng, họ mới thực sự có "cần câu" bền vững.

Thứ ba, nâng cao dân trí phải gắn với nâng cao hiểu biết pháp luật, giúp người dân nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ, chủ động tham gia các chương trình, chính sách.

Cuối cùng, cần phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cán bộ cơ sở, triển khai bằng phương pháp gần gũi, tôn trọng, lấy kết quả thực tiễn để thuyết phục.

Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc, chúng tôi xác định nâng cao dân trí chính là nâng cao sức mạnh nội sinh của cộng đồng, là con đường căn cơ nhất để đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững và vươn lên cùng sự phát triển chung của thành phố.

