Cần Thơ: Nghiên cứu tăng tần suất các chuyến bay nội địa và quốc tế

Ngày 24-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng, tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết để đạt các chỉ tiêu được giao theo kịch bản cơ sở là tăng trưởng 10,01%, Sở Xây dựng đã lập dự thảo "Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2026".

Trong đó, đối với lĩnh vực xây dựng, sở triển khai các giải pháp phù hợp đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, sớm đưa các dự án đầu tư vào sử dụng theo đúng tiến độ được duyệt như: Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, dự án thành phần cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7)…

Đối với lĩnh vực vận tải, thành phố sẽ từng bước nâng cấp, khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế, mở rộng các đường bay nội địa, quốc tế kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và khu vực, qua đó nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương của thành phố.

Thành phố đề nghị các hãng hàng không (Vietnam Airlines, VietJet Air…) nghiên cứu mở mới các đường bay, tăng tần suất các chuyến bay nội địa và quốc tế.

Kết luận hội nghị, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra; nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng; hạ tầng giao thông, hạ tầng số sau sáp nhập vẫn thiếu tính kết nối…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ mở rộng, tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ông Lê Quang Tùng đề nghị không né tránh, không giải trình chung chung mà phải nhìn thẳng vào những tồn tại này để có giải pháp khắc phục ngay trong năm 2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị trong năm 2026 phải nhanh chóng đưa bộ máy của hệ thống chính trị sau sắp xếp, hợp nhất vào quỹ đạo vận hành ổn định, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành; chấm dứt biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai trong thực thi công vụ.

Hội nghị cũng thống nhất cao với nội dung điều chỉnh Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tờ trình của UBND thành phố. Quy hoạch này là ưu thế để tổ chức không gian phát triển mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Lê Quang Tùng lưu ý quy hoạch thành phố sau khi được phê duyệt phải được quán triệt và thực hiện thống nhất làm cơ sở định hướng cho việc lựa chọn dự án, phân bổ và sử dụng các nguồn lực, thu hút đầu tư, cũng như công tác quản lý, phát triển đô thị.



