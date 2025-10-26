Khơi dậy khát vọng vươn tầm TP HCM

Ngày 25-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I (2025-2030). Sự kiện có sự góp mặt của 478 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện hàng ngàn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020-2025.

Tô thắm truyền thống

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của UBND TP HCM cho hay trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của thành phố liên tục phát triển. Nhiều phong trào thi đua được người dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những ấn tượng sâu đậm, hiệu quả lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân TP HCM. Cùng với đó, những cuộc vận động lớn và phong trào do Trung ương, bộ, ngành phát động mang tới hiệu quả thiết thực.

Đó là phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, với kết quả 141 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 624 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 333 chủ thể OCOP. Đó là phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí" và thành phố tập trung nguồn lực đầu tư vào các dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm như đường Vành đai 2, Vành đai 3 và chuẩn bị triển khai Vành đai 4…

Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn TP HCM trong năm 2025" với việc hoàn thành vượt tiến độ xây dựng, sửa chữa 733/733 căn nhà; phong trào thi đua Chỉnh trang và phát triển đô thị; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển thành phố"… là những điển hình nữa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà tri ân, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

Hướng tới người dân, doanh nghiệp

Các đại biểu dự đại hội cũng đã giao lưu với các điển hình tiên tiến, tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước thành phố.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I, kể về hành trình tiên phong trong ngành sản xuất hàng gốm, mỹ nghệ xuất khẩu, gốm sứ dân dụng chất lượng cao. Hiện sản phẩm của Công ty TNHH Minh Long I đã xuất khẩu sang thị trường của nhiều nước trên thế giới và mới đây ông thành lập bảo tàng gốm sứ nhằm lưu truyền tinh hoa nghề nghiệp, giới thiệu ra thế giới làng quê, đất nước, con người Việt Nam.

Chia sẻ về chính quyền số, theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM, thành phố đang đẩy mạnh công tác này. Việc người dân có thể hiểu biết, nắm bắt các dịch vụ hành chính công do thành phố cung cấp thông qua công nghệ số rất quan trọng và hình ảnh đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ tích cực cùng Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM lan tỏa phong trào "Bình dân học vụ số", đưa công nghệ số đến với từng nhà, từng người đã thôi thúc bà cùng đơn vị nỗ lực hơn.

"Chúng tôi làm việc với niềm đam mê cùng tinh thần hăng say… Những ngày nỗ lực đó là những viên gạch nhỏ góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, hiện đại" - bà Trinh bày tỏ, đồng thời mong muốn những dịch vụ công cung cấp được sử dụng hiệu quả, mang tới tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nỗ lực trước 2 thời điểm quan trọng

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận các phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn cuộc sống, tạo động lực quan trọng cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến đã góp phần làm nên bản sắc năng động, sáng tạo và nghĩa tình của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Nhắc tới bối cảnh mới khi TP HCM mở rộng với nhiều tiềm năng cũng như thách thức, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu trong 5 năm tới, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tập trung vào mục tiêu xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Song song đó, hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy; xây dựng đội ngũ cán bộ trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy, liêm chính, đột phá, hết lòng vì nhân dân.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững. Ngoài ra, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng thành phố xanh, an toàn, đáng sống; bảo đảm quốc phòng - an ninh… Theo ông Nguyễn Văn Được, những điều trên hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Biến phong trào thi đua thành hành động cách mạng

Để các yêu cầu được thực thi tốt, Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh yếu tố tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; gắn kết quả thi đua với trách nhiệm người đứng đầu cũng như phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, vận động nhân dân; lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo...

Tại đại hội, Chủ tịch UBND TP HCM phát động Phong trào thi đua yêu nước TP HCM giai đoạn 2025-2030 với khẩu hiệu "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng TP HCM tiên phong, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới". Ông kêu gọi các tầng lớp nhân dân biến phong trào thi đua thành những hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng TP HCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dịp này, Công an TP HCM nhận được Thư khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 cá nhân thuộc Công an TP HCM có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác cũng nhận Huân chương Quân công và Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước.

Có 37 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba của Chủ tịch nước; 9 tập thể vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 20 tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP HCM.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà tri ân, gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Dự đại hội, lãnh đạo Trung ương có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang và lãnh đạo một số địa phương. Cùng dự có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân. Về phía lãnh đạo TP HCM có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Văn Thị Bạch Tuyết...

Phát động thi đua trong các tầng lớp Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội LHPN TP HCM - cho biết trong giai đoạn 2025 - 2030, MTTQ Việt Nam TP HCM tập trung phát động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện 7 nhiệm vụ. Trong số này có thi đua xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, thi đua vì an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...



