Từ trái tim đến hành động

Sáng 25-10, em Dương Gia Phúc - học sinh lớp 5/4 Trường Tiểu học Linh Chiểu (phường Thủ Đức) - hòa cùng gần 1.000 đại biểu về tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Em cũng là đại biểu nhỏ tuổi nhất về tham dự đại hội.

Tuổi trẻ, tài cao

Trước không khí trang trọng của đại hội, cậu học sinh tiểu học có phần rụt rè, ngại ngùng. Thế nhưng, trên sàn thi đấu robot, Phúc lại khiến nhiều thí sinh đội bạn phải dè chừng. Khi bước vào trận đấu robot, Phúc như trở thành "kỹ sư nhí", với kỹ năng lắp ráp, lập trình, đặt lệnh để robot làm nhiệm vụ hết sức chuyên nghiệp.

Năm học 2024 - 2025, em đã đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Sáng tạo Robotics 2024" vòng chung kết phía Nam, giải triển vọng cuộc thi "Sáng tạo Robotics 2024" vòng chung kết toàn quốc tại Hà Nội. Trên "đấu trường" toán học, Phúc cũng gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Điển hình như Huy chương vàng - Top 1 quốc gia kỳ thi toán học Mỹ 100% tiếng Anh AMO 2024; Huy chương vàng, giải High Distinction kỳ thi thách thức tư duy thuật toán Bebras; Huy chương vàng kỳ thi toán Singapore và châu Á SASMO 2025...

Với cậu bé 10 tuổi như Phúc, em chưa thể hiểu hết được những thông điệp, ý nghĩa của ngày đại hội. Em chỉ chia sẻ mộc mạc rằng cảm thấy hãnh diện khi được đi dự đại hội. "Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa" - Phúc nói.

Trong danh sách đoàn đại biểu TP HCM dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có gương mặt trẻ Sẩm Pí Diệu, hiện là sinh viên năm nhất, được tuyển thẳng vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM. Đến với đại hội, Sẩm Pí Diệu mang theo niềm tự hào khi trong năm 2025, em đã có 2 bài đăng trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế, 2 bài kỷ yếu tại hội thảo trong nước. Trước đó, Diệu đoạt giải nhì cuộc thi "Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia" năm học 2023 - 2024.

Một gương mặt trẻ khác cũng góp mặt trong đoàn đại biểu TP HCM dự đại hội là Lê Phan Đức Mân (sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM). Mân là chủ nhân của Huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) lần thứ 66 - 2025. Chàng trai này cũng từng đoạt giải nhì môn toán kỳ thi chọn "Học sinh giỏi quốc gia THPT" năm học 2024 - 2025; giải nhất môn toán kỳ thi chọn "Học sinh giỏi lớp 12 cấp TP HCM" năm 2024 - 2025.

Hết lòng vì bệnh nhân nghèo

Thầy thuốc Nhân dân, TS-BS.CKII Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, mang đến đại hội câu chuyện xúc động về tấm lòng cao đẹp của người thầy thuốc.

Trong phần giao lưu giữa đại hội, cả hội trường im phăng phắc để dõi theo những chia sẻ xúc động của ông. Khi ông vừa dứt lời, gần 1.000 đại biểu đồng loạt vỗ tay để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những cống hiến không mệt mỏi người thầy thuốc tận tụy này. "Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo của tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Trong số 21 trẻ bị bệnh hiểm nghèo cùng thời, chỉ mình tôi may mắn sống sót. Suốt 4 năm nằm trên giường bệnh, tôi hiểu được nỗi khát khao được sống, được chăm sóc, được yêu thương" - bác sĩ Giáp bày tỏ.

Năm 1994, trong lần đi khám bệnh từ thiện, bác sĩ Giáp cảm thấy xót xa trước câu nói "Không có tiền, bác sĩ ơi!" của một bệnh nhân lớn tuổi, bị mù cả 2 mắt. Cũng chính từ giây phút đó, chương trình Phòng chống mù lòa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được khởi xướng. Đến nay đã có hơn 100.000 bệnh nhân được khám chữa bệnh miễn phí và hơn hàng chục ngàn bệnh nhân đã được phẫu thuật.

Cũng chính từ những chia sẻ đó, chương trình chăm sóc mắt học đường đã được ra đời. Đến nay đã có hơn 200.000 học sinh được khám sàng lọc, đo khúc xạ miễn phí. Trong đó, có hơn 20.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng kính mắt miễn phí. Năm 2023, với cái tâm của mình, bác sĩ Giáp đoạt giải thưởng "Cống hiến xuất sắc về phòng chống mù lòa châu Á - Thái Bình Dương".

"Thành tích này không phải của cá nhân tôi mà là của cả tập thể y - bác sĩ Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu và cả tập thể ngành mắt Việt Nam. Chúng tôi đã cùng nhau chung vai phát triển các dịch vụ để mang lại ánh sáng cho hàng triệu người dân trên đất nước" - bác sĩ Giáp bộc bạch.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng các cá nhân nhận Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cống hiến hết mình

Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030 cũng là ngày hội của những điển hình thầm lặng. Đó là câu chuyện của anh Lê Thanh Tuấn, công nhân vận hành trạm bơm Bà Tiếng, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP HCM và bà Nguyễn Thị Ngọc Thu - Trưởng ấp Trung, xã Củ Chi.

Trong quá trình làm việc, anh Tuấn nhận thấy việc vận hành trạm bơm đối mặt với những nguy hiểm, nhất là khi máy biến áp 250 KVA đặt gần tủ điều khiển. Khi trời mưa, nước văng vào có thể gây phóng điện, rất nguy hiểm cho công nhân vận hành. Từ đó, anh Tuấn và đồng nghiệp đã nghiên cứu, tạo ra hệ thống giám sát, điều khiển vận hành bơm từ xa.

Khi đưa vào vận hành, hệ thống điều khiển vận hành bơm từ xa đã phát huy hiệu quả khi giúp công việc chuyên môn được thực hiện nhanh chóng, an toàn cho công nhân. Hệ thống còn giúp tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí lắp đặt cho nhiều tủ bơm. Phát hiện những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến năng suất, an toàn lao động, anh luôn tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra giải pháp, sáng kiến cải thiện. "Tôi tự hào vì những đóng góp của mình tuy nhỏ nhưng được đơn vị và thành phố ghi nhận, biểu dương" - anh Tuấn bày tỏ.

Đến ấp Trung, hỏi bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (Út Thu) thì ai cũng biết. Ở tuổi 63, bà Thu vẫn tự chạy xe máy để đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình các hộ dân trong ấp. Bà Thu sử dụng thành thạo điện thoại di động, tự lập và quản lý hơn 5 nhóm Zalo để kịp thời giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân. Dịch COVID-19 lùi xa nhưng bà Thu không thể nào quên những ngày tháng xông pha ấy.

Từ tờ mờ sáng, bà đã ra khỏi nhà để chuẩn bị các suất ăn sáng cho lực lượng tuyến đầu. Sau đó lại mang cơm đến tận nhà những hộ dân neo đơn, bệnh tật… "Dù đã lớn tuổi, dịch bệnh hiểm nguy nhưng tôi chỉ luôn tự nhủ phải cố gắng, không muốn bất kỳ người dân nào trong ấp bị bỏ lại phía sau" - bà Thu nhớ lại.

Chính những tình cảm của người dân trong ấp là động lực để bà gắn bó với công tác. Bà chỉ mong sức khỏe cho phép để còn được gắn bó với ấp lâu dài.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang chúc mừng các đại biểu nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước

Đồng ý với đề xuất nhân văn Theo bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị chuyên khoa ở tỉnh lẻ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với khởi đầu còn nhiều khó khăn, tập thể nhân viên y tế của đơn vị đã nỗ lực làm tất cả những điều có thể. Nhưng để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân, bác sĩ Giáp có đề xuất thành phố hỗ trợ kinh phí cho đơn vị xây dựng Phòng khám mắt lưu động. Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nói: "Lãnh đạo TP HCM hoàn toàn đồng ý, sẽ cấp kinh phí để Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chương trình hết sức ý nghĩa này".



