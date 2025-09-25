Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng

NSƯT BẢO QUỐC: Động lực để chúng tôi làm nghề

Giải Mai Vàng là một giải thưởng rất giá trị đối với văn nghệ sĩ. Giải ra đời là động lực để văn nghệ sĩ nỗ lực làm nghề. Tôi luôn cố gắng có vai thật tốt, diễn thật hay để khán giả thương mến mình, hy vọng được đề cử Giải Mai Vàng. Chúng tôi cảm ơn Giải Mai Vàng đã giúp tạo động lực lớn cho văn nghệ sĩ chúng tôi và bản thân giải thưởng cũng đã chứng minh được giá trị qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, sắp chào đón năm thứ 31.

Tôi là người vinh dự thắng tượng Mai Vàng đầu tiên khi giải đổi tên từ Giải thưởng cho văn nghệ sĩ sang Giải Mai Vàng năm 1995. Nhiều năm qua, tôi vẫn theo dõi, đồng hành với giải, nhận thấy giải đã nâng bước, hỗ trợ văn nghệ sĩ rất nhiều. Tôi rất cảm ơn!

NSND PHƯỢNG LOAN: Thôi thúc văn nghệ sĩ làm tốt hơn

Năm 2006, tôi được nhận Giải Mai Vàng với vai cô giáo Dung trong vở "Nước mắt thâm tình". Với tôi, giải thưởng này là động lực thôi thúc văn nghệ sĩ làm tốt hơn, nghiêm túc hơn trong công việc. Tôi vô cùng cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức một giải thưởng thế này để nghệ sĩ phấn đấu nhiều hơn quá trình làm nghề, cảm ơn những doanh nghiệp như Ngân hàng Nam Á luôn đồng hành cùng báo.

Nhóm MTV: Mong có thêm giải thưởng cho nghệ sĩ trẻ

Nhóm MTV may mắn khi được trao Giải Mai Vàng đầu tiên ở thời điểm mới vào nghề năm 2002. Nhiều năm sau, nhóm được đề cử nhiều lần nhưng chưa may mắn nhận giải tiếp theo. Chúng tôi tự hào khi ngày càng có nhiều nhóm nhạc trẻ chất lượng, tài năng. Chúng tôi mong có thêm nhiều giải thưởng, các hạng mục liên quan đến nghệ sĩ trẻ để tạo động lực cho họ tự tin theo đuổi, hoạt động nghề.

Diễn viên DIỆP BẢO NGỌC: Lan tỏa giá trị đẹp ra quốc tế

Giải Mai Vàng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp có niềm tin hơn. Từ năm nay, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài thông qua những tác phẩm nghệ thuật, từ đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Với tôi, văn hóa Việt Nam đẹp, nhiều điều hay nhưng bạn bè quốc tế vẫn chưa biết nhiều. Hy vọng, tất cả nghệ sĩ trẻ có thể lan tỏa giá trị đó ra quốc tế sớm nhất có thể.

M.Khuê