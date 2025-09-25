HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng

THANH Hiệp - THÙY Trang

Giải Mai Vàng không chỉ là nguồn động viên, tôn vinh thành quả nghệ thuật của văn nghệ sĩ mà còn góp phần đề cao lối sống sẻ chia, vì cộng đồng

Ông NGUYỄN TRƯỜNG LƯU, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM: Những sáng tạo đầy ý nghĩa

Tôi ghi nhận nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động đã thực hiện Giải Mai Vàng 30 năm qua. Đó là sự động viên và tôn vinh xứng đáng thành quả lao động nghệ thuật cũng như tinh thần vì cộng đồng của văn nghệ sĩ, chắp cánh cho các bộ môn nghệ thuật thăng hoa, phục vụ đắc lực cho đời sống tinh thần của công chúng và được công chúng nhiệt liệt đón nhận. Giải Mai Vàng còn làm lan tỏa lối sống nhân văn, sống đẹp, sẻ chia, bao dung, vị tha... đúng chất "nghĩa tình" của thành phố.

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng - Ảnh 1.

Tốp ca “Giai điệu tự hào” do CLB Sân khấu Lạc Long Quân và vũ đoàn Bầu Trời Xanh biểu diễn tại chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 24-9. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

30 năm qua, Giải Mai Vàng đã không ngừng phát triển, ngoài sự bình chọn của bạn đọc - khán giả dành cho các nghệ sĩ trong những hạng mục văn nghệ, giải trí, hằng năm còn trao các giải như: "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng", "Nghệ sĩ vì cộng đồng", "Nghệ sĩ tiêu biểu vì cộng đồng".

5 năm gần đây, giải thưởng "Tác phẩm văn hóa nghệ thuật xuất sắc" thường niên cũng đã được tổ chức, trao tặng các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà văn, nhà thơ có những tác phẩm xuất sắc. Hay chương trình "Mai Vàng nhân ái", "Mai Vàng tri ân" cũng là nguồn động viên kịp thời cho văn nghệ sĩ, giới trí thức, nhà khoa học. Giải Mai Vàng và những chương trình của Mai Vàng đã có những việc làm đầy ý nghĩa.

Bà ĐINH THỊ THANH THỦY, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM: Thương hiệu uy tín

Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động đã trở nên quen thuộc, gần gũi và uy tín với văn nghệ sĩ, giới khoa học và người dân TP HCM. Mong rằng Mai Vàng mùa thứ 31 và nhiều mùa sau nữa sẽ vẫn gặt hái thành công vang dội và tiếp tục lan tỏa rộng khắp.

Nhạc sĩ NGUYỄN ĐỨC TRUNG, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM: Đó là sự nhân văn

Hành trình kéo dài hơn 30 năm của Giải Mai Vàng khẳng định cho giá trị, uy tín mà giải mang lại. Hai chương trình "Mai Vàng nhân ái" tiếp nối là "Mai Vàng tri ân" rất hay và ý nghĩa - Ban Tổ chức không chỉ tôn vinh những giá trị hiện thời mà còn tôn vinh cả những đóng góp cũ. Đó là sự nhân văn của Giải Mai Vàng. Nghệ sĩ chúng tôi cảm kích khi luôn được nhớ đến. 

NSƯT BẢO QUỐC: Động lực để chúng tôi làm nghề

Giải Mai Vàng là một giải thưởng rất giá trị đối với văn nghệ sĩ. Giải ra đời là động lực để văn nghệ sĩ nỗ lực làm nghề. Tôi luôn cố gắng có vai thật tốt, diễn thật hay để khán giả thương mến mình, hy vọng được đề cử Giải Mai Vàng. Chúng tôi cảm ơn Giải Mai Vàng đã giúp tạo động lực lớn cho văn nghệ sĩ chúng tôi và bản thân giải thưởng cũng đã chứng minh được giá trị qua hơn 30 năm tồn tại và phát triển, sắp chào đón năm thứ 31.

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Tôi là người vinh dự thắng tượng Mai Vàng đầu tiên khi giải đổi tên từ Giải thưởng cho văn nghệ sĩ sang Giải Mai Vàng năm 1995. Nhiều năm qua, tôi vẫn theo dõi, đồng hành với giải, nhận thấy giải đã nâng bước, hỗ trợ văn nghệ sĩ rất nhiều. Tôi rất cảm ơn!

NSND PHƯỢNG LOAN: Thôi thúc văn nghệ sĩ làm tốt hơn

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Năm 2006, tôi được nhận Giải Mai Vàng với vai cô giáo Dung trong vở "Nước mắt thâm tình". Với tôi, giải thưởng này là động lực thôi thúc văn nghệ sĩ làm tốt hơn, nghiêm túc hơn trong công việc. Tôi vô cùng cảm ơn Báo Người Lao Động đã tổ chức một giải thưởng thế này để nghệ sĩ phấn đấu nhiều hơn quá trình làm nghề, cảm ơn những doanh nghiệp như Ngân hàng Nam Á luôn đồng hành cùng báo.

Nhóm MTV: Mong có thêm giải thưởng cho nghệ sĩ trẻ

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Nhóm MTV may mắn khi được trao Giải Mai Vàng đầu tiên ở thời điểm mới vào nghề năm 2002. Nhiều năm sau, nhóm được đề cử nhiều lần nhưng chưa may mắn nhận giải tiếp theo. Chúng tôi tự hào khi ngày càng có nhiều nhóm nhạc trẻ chất lượng, tài năng. Chúng tôi mong có thêm nhiều giải thưởng, các hạng mục liên quan đến nghệ sĩ trẻ để tạo động lực cho họ tự tin theo đuổi, hoạt động nghề.

Diễn viên DIỆP BẢO NGỌC: Lan tỏa giá trị đẹp ra quốc tế

Khơi dòng chảy văn hóa bằng Giải Mai Vàng - Ảnh 2.

Giải Mai Vàng đã mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp có niềm tin hơn. Từ năm nay, tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài thông qua những tác phẩm nghệ thuật, từ đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Với tôi, văn hóa Việt Nam đẹp, nhiều điều hay nhưng bạn bè quốc tế vẫn chưa biết nhiều. Hy vọng, tất cả nghệ sĩ trẻ có thể lan tỏa giá trị đó ra quốc tế sớm nhất có thể.

M.Khuê

Thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức là giải thưởng thường niên do bạn đọc đề cử và bầu chọn, dành cho những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình - nền tảng số diễn ra trong năm (từ ngày 25-11 năm trước đến ngày 24-11 năm sau) được công chúng - bạn đọc của báo yêu thích nhất.

Vòng đề cử:

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra từ ngày 16-9 đến hết ngày 25-11-2025. Căn cứ thực tế hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong năm và mức độ quan tâm của công chúng là bạn đọc Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức (BTC) Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quyết định 16 hạng mục đề cử, gồm:

Âm nhạc

1. Nam ca sĩ được yêu thích nhất

2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

3. Nhóm hát được yêu thích nhất

4. Ca khúc được yêu thích nhất

5. MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất

Sân khấu

6. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

7. Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

8. Diễn viên hài được yêu thích nhất

9. Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất

10. Vở diễn, chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất

Điện ảnh - truyền hình

11. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất

12. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất

13. Phim truyền hình được yêu thích nhất

14. Phim điện ảnh được yêu thích nhất

Chương trình

15. Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất

16. Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra trên các phương tiện: Báo Người Lao Động điện tử (nld.com.vn), trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) và Facebook Mai Vàng kết nối. Bạn đọc truy cập vào Báo Người Lao Động điện tử (nld.com.vn) hoặc trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) để nhận phiếu đề cử. Bạn đọc tham gia đề cử chỉ điền thông tin theo hướng dẫn.

Vòng bầu chọn:

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến hết ngày 22-1-2026. BTC căn cứ thực tế số phiếu bầu chọn của bạn đọc ở mỗi hạng mục, cùng với Hội đồng Nghệ thuật bỏ phiếu bầu chọn vào top 5 (thứ tự từ 1 đến 5) ứng viên để lấy kết quả.

Nếu kết quả bầu chọn của bạn đọc trùng hợp với Hội đồng Nghệ thuật thì lấy kết quả đó làm kết quả công bố. Trường hợp có độ chênh lệch lớn, BTC xin ý kiến Ban Chỉ đạo và Hội đồng Nghệ thuật quyết định.

Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Tổng Biên tập Báo Người Lao Động quyết định thành lập, thành viên gồm những văn nghệ sĩ tên tuổi đầu ngành, các nhà chuyên môn uy tín.

. Ngoài 16 hạng mục nêu trên, Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 còn có các giải thưởng:

Giải thưởng "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" và "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025";

Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025" (gồm 3 lĩnh vực: Văn học, hội họa và nhiếp ảnh).

Giải thưởng "Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt".

(Các giải thưởng này không tổ chức bầu chọn, mà sẽ được chuyển cho các hội chuyên ngành có ý kiến trước khi đưa ra Hội đồng Nghệ thuật xem xét. Kết quả cuối cùng sẽ do Ban Biên tập - Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quyết định).


