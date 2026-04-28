Khởi động chuỗi hoạt động nghệ thuật thời trang

Nhiều dự án nghệ thuật - giáo dục dành cho tài năng trẻ vừa được "9 Talent Group" công bố, đánh dấu bước khởi động cho chuỗi hoạt động nghệ thuật thời trang quy mô toàn quốc trong năm 2026.

Hệ thống dự án trọng điểm trong năm 2026 sẽ tập trung vào lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi. Nổi bật là Vietnam Iconic Runway - dự án sàn diễn thời trang dành cho trẻ em, đã trải qua 8 mùa tổ chức, tạo dấu ấn tại nhiều tỉnh, thành. Năm 2026, chương trình tiếp tục hành trình với chủ đề "The Green Runway", gồm 4 điểm đến tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Bình và Hưng Yên, hướng tới lan tỏa thông điệp về văn hóa và phát triển bền vững.

Nhiều dự án nghệ thuật - giáo dục dành cho tài năng trẻ được tổ chức trong năm 2026 (Ảnh: THUẬN LÊ)

Vietnam Iconic Awards tiếp tục được tổ chức nhằm vinh danh các tài năng nhí xuất sắc trên nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến học tập và hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực.

Một điểm nhấn mới là dự án Super Talent Kids - chương trình đào tạo tài năng nhí theo hướng chuyên sâu, kết hợp giữa kỹ năng nghệ thuật và kỹ năng mềm. Dự án được xây dựng như một hành trình dài hạn, giúp các em khám phá bản thân, định hình cá tính và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chuỗi "9 Fashion Show" tiếp tục được triển khai với các bộ sưu tập đa phong cách, tạo cơ hội trình diễn cho hàng trăm người mẫu nhí trên cả nước.

Không chỉ tập trung vào biểu diễn nghệ thuật, "9 Talent Group" còn mở rộng sang lĩnh vực giáo dục trải nghiệm với chương trình "Trại hè Chiến sĩ Gen Alpha".