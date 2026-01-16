"Cú nổ" thời trang mang tên Angel Star Awards

Đêm thời trang "Reborn - Phá kén" mở bát đầu năm

Sự kiện thời trang mở bát đầu năm làng thời trang Việt

Lấy tinh thần "tạm biệt cái cũ, mở ra cánh cửa của hành trình mới", chương trình thời trang "Angel Star Awards 2025 với chủ đề Reborn - Phá kén", diễn ra vào ngày 31-1 tại sân khấu C30 Hòa Bình (TP HCM) được đánh giá là "cú nổ lớn, mở bát cho làng thời trang Việt đầu năm mới".

Ban tổ chức của chương trình thời trang Angel Star Awards mong muốn khán giả sẽ chạm được vào tinh thần: "Mọi bước đi dù chậm hay nhanh, khi có thể vẫn hãy bước để tái tạo, để vươn mình và để rực rỡ một lần nữa". Thông điệp này đúng với chiến dịch "Reborn - Phá kén" mà ban tổ chức hướng tới.

"Reborn được thiết kế đi kèm biểu tượng của Tổ Kén, nơi như những chú sâu chăm chỉ xây dựng vùng trú ẩn, từ từ chuyển mình và lột xác bước ra ngoài thế giới với một phiên bản mới đầy vững chãi" - ban tổ chức khẳng định.

Thông điệp của Reborn - Phá kén

Sân khấu của "Reborn - Phá kén"

"Angel Star Awards" được diễn ra không chỉ với những tiết mục thời trang đến từ các tài năng nhí, tuổi teen và các người mẫu nổi tiếng mà còn là các phần biểu diễn âm nhạc thú vị.

Bên cạnh đó, chương trình cũng là nơivinh danh các tài năng trẻ đã có những nỗ lực trong hành trình phát triển năng khiếu nghệ thuật của mình. "Tại đây, chúng tôi mong muốn tất cả khán giả tham dự đều cảm nhận được nguồn năng lượng của tuổi trẻ nói riêng và làn sóng chuyển mình nói chung" - ban tổ chức chia sẻ.

"Mỗi đứa trẻ, mỗi con người, đều cần một giai đoạn cho mình trở về "Tổ Kén" - để yên lặng cảm nhận, để lĩnh hội những bài học đã đi qua, để "lớn lên" thêm một lần nữa. Khi đủ ánh sáng, đủ sự vững vàng, mỗi cá nhân sẽ tự mình bước ra khỏi vỏ kén với phiên bản đầy đủ hơn về nhận thức, tinh thần, tư duy, đây cũng chính là thời điểm để vươn mình và rực rỡ một lần nữa" - ban tổ chức nói về "Reborn - Phá kén".