Khởi động chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh

Tiết mục hợp xướng do ca sĩ Lê Minh nhóm MTV sáng tác đã mở màn hoạt động ý nghĩa này

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và công bố chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh (1926 – 2026) diễn ra chiều 9-3 tại Trường Đại học Văn hóa TP HCM đã mở ra một không gian học thuật và sáng tạo để nhìn lại di sản tư tưởng của nhà khai sáng lớn của dân tộc. Từ tinh thần "Chi bằng học", chuỗi hoạt động hướng đến việc kết nối nghiên cứu, giáo dục, nghệ thuật và công nghệ nhằm lan tỏa giá trị khai minh đến thế hệ hôm nay.

Tạo nhịp cầu học thuật cho những dự án văn hóa

Vừa qua, tại Trường Đại học Văn hóa TP HCM (cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh), lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhà trường với nhiều đơn vị nghiên cứu, bảo tàng, nhà xuất bản và doanh nghiệp sáng tạo đã chính thức khởi động chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất của Cụ Phan Châu Trinh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ được tổ chức hứa hẹn thu hút đông sinh viên tham dự

Các đối tác tham gia ký kết gồm Đại học Fulbright Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam (VSC), Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM, Bảo tàng Lịch sử TP HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh cùng nhiều đơn vị hoạt động nghệ thuật và truyền thông.

Theo đại diện ban tổ chức, sự hợp tác được hình thành từ những kết nối học thuật cụ thể giữa các giảng viên và nhà nghiên cứu của hai bên. Trong đó, thầy Phạm Văn Luân được ghi nhận như một người đã kiên trì vun đắp và thúc đẩy nhịp cầu hợp tác giữa các đơn vị.

Một trọng tâm quan trọng của sự hợp tác là bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam thông qua việc tìm kiếm, nhận diện, sưu tầm và nghiên cứu các văn bản Hán Nôm còn lưu giữ trong các bộ sưu tập tư nhân, trong các gia đình, dòng họ hoặc tại các cơ sở tôn giáo.

Tư tưởng "Chi bằng học" trong không gian sáng tạo đương đại

Từ nền tảng hợp tác học thuật ấy, chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày mất của Phan Châu Trinh được xem là bước phát triển mới, rộng mở và năng động hơn.

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-3-2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP HCM với bốn hợp phần chính: hội thảo khoa học, triển lãm số, phim tài liệu và chương trình nghệ thuật tổng hợp.

Lễ ký kết ý nghĩa đã tạo được sự chú ý trong cộng đồng về chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất cụ Phan Châu Trinh sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26-3-2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP HCM

Hội thảo khoa học mang chủ đề "Phan Châu Trinh và tinh thần 'Chi bằng học': tư tưởng khai minh, giáo dục và phát triển quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và thời đại AI" sẽ quy tụ nhiều học giả để tái đọc và đối thoại về di sản tư tưởng của ông.

Song song với hoạt động nghiên cứu là triển lãm số "Khai minh và đối thoại". Không gian trưng bày được thiết kế theo năm trục đối thoại: với truyền thống khoa bảng triều đình Huế; với chính quyền thực dân; với chính bản thân Phan Châu Trinh; với công chúng đương thời; với xã hội đương đại.

Một bộ phim tài liệu dài 25–30 phút mang tên "Phan Châu Trinh – Ngọn đuốc khai minh và bản giao hưởng thế kỷ" sẽ tái hiện hành trình hoạt động và tư tưởng của nhà khai sáng tiêu biểu đầu thế kỷ XX.

Điểm nhấn của chương trình là vở diễn nghệ thuật chính luận đa phương tiện "Phan Châu Trinh – Di sản khai minh bất diệt". Sân khấu kết hợp ca múa nhạc, tư liệu hình ảnh và tọa đàm, chuyển tải thông điệp "khai dân trí – chấn dân khí – hậu dân sinh".

Các hoạt động từ hội thảo, xuất bản, triển lãm số đến phim tài liệu và biểu diễn nghệ thuật mở ra con đường đưa tri thức học thuật ra khỏi phạm vi hẹp của giảng đường. Công chúng có cơ hội tiếp cận những giá trị tư tưởng bằng nhiều hình thức gần gũi và sinh động hơn.

Chuỗi hoạt động tưởng niệm 100 năm ngày mất Cụ Phan Châu Trinh vì vậy mang ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại. Tư tưởng "Chi bằng học" tiếp tục được gợi mở như một lời nhắc về con đường khai minh của dân tộc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo trong thời đại mới.