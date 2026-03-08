HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NHÀ THIẾT KẾ VÕ VIỆT CHUNG: Người dệt giấc mơ áo dài Việt

THANH HIỆP

Câu chuyện về người nghệ sĩ 5 lần đoạt Giải Mai Vàng gợi lên một thông điệp giản dị: làm đẹp cho người phụ nữ Việt cũng chính là làm đẹp cho văn hóa Việt

Ba mươi năm gắn bó với chiếc áo dài, nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vẫn chọn cách đi chậm rãi nhưng bền bỉ. Với anh, mỗi đường kim mũi chỉ không chỉ là sáng tạo thời trang mà còn là hành trình giữ gìn bản sắc.

Mềm mại, thanh lịch và sâu lắng

Trong thế giới thời trang nhiều biến động, nơi xu hướng thay đổi theo từng mùa, Võ Việt Chung lại chọn một con đường khác: kiên định với chiếc áo dài. Hàng chục năm qua, anh không chạy theo trào lưu mà lặng lẽ làm một việc tưởng chừng rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ - kể những câu chuyện văn hóa bằng áo dài Việt Nam.

NHÀ THIẾT KẾ VÕ VIỆT CHUNG: Người dệt giấc mơ áo dài Việt - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung. ((Ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ những sàn diễn quốc tế cho đến các lễ hội văn hóa trong nước, các bộ sưu tập của anh luôn mang theo tinh thần Việt: mềm mại, thanh lịch và sâu lắng. Có khi đó là vẻ đẹp của "Hoa khôi xứ Nam Kỳ", có khi lại là sự kiêu hãnh của "Hoa khổng tước". Nhưng dù ở chủ đề nào, trung tâm của sáng tạo vẫn là người phụ nữ Việt - những người làm nên linh hồn của tà áo dài.

"Tôi luôn nghĩ chiếc áo dài phải khiến người phụ nữ cảm thấy tự tin và được tôn vinh. Khi họ bước đi, tà áo dài cũng phải kể được câu chuyện về văn hóa của mình" - Võ Việt Chung chia sẻ.

Đi cùng di sản

Sự kiện kỷ niệm 30 năm làm nghề của anh - "Lãnh Mỹ A - Hành trình di sản 30 năm Võ Việt Chung" - không chỉ là một buổi trình diễn thời trang. Đó như một cuốn biên niên ký sống động, nơi từng bộ sưu tập xuất hiện như những dấu mốc trên hành trình sáng tạo kéo dài 3 thập kỷ.

Nhìn lại hành trình đã qua, Võ Việt Chung không nhắc nhiều đến thành công, mà nói nhiều hơn đến những gian nan trên con đường làm nghề. "Tôi cảm ơn tất cả những khó khăn đã đi qua. Ba mươi năm không phải là điểm kết thúc, mà là dịp để nhìn lại bản thân đã làm được gì và còn điều gì chưa làm được. Dù 50 hay 70 tuổi, tôi nghĩ mỗi ngày vẫn phải học hỏi và nỗ lực" - anh nói.

NHÀ THIẾT KẾ VÕ VIỆT CHUNG: Người dệt giấc mơ áo dài Việt - Ảnh 2.

Bộ sưu tập áo dài “Hương xuân” của nhà thiết kế Võ Việt Chung do diễn viên Lý Hương và con gái Jessica Ly thể hiện. Bộ sưu tập được thiết kế trên chất liệu lụa Việt Nam và Nhật Bản (Ảnh: TRỊNH QUỐC HUY - NGUYỄN THIÊN PHONG)

Sự khiêm nhường ấy cũng là cách anh giữ cho mình một thái độ nghiêm túc với nghề. Trong thế giới sáng tạo, đôi khi sự bền bỉ mới chính là điều khó nhất. "Khi Lãnh Mỹ A trở lại" - đó là một trong những dấu ấn lớn nhất của Võ Việt Chung, là nỗ lực hồi sinh chất liệu Lãnh Mỹ A - loại lụa đen đặc trưng của vùng Tân Châu (An Giang). Trong thời trang hiện đại, chất liệu truyền thống đôi khi bị lãng quên. Nhưng với NTK Võ Việt Chung, đó lại là kho báu văn hóa. Những tà áo dài bằng Lãnh Mỹ A trong bộ sưu tập của anh mang vẻ đẹp rất riêng: nền đen huyền bí, bề mặt óng ánh, vừa cổ điển vừa sang trọng.

TIN LIÊN QUAN

Không ít nhà nghiên cứu thời trang nhận định rằng chính những thiết kế của Võ Việt Chung đã góp phần đưa Lãnh Mỹ A trở lại với đời sống thời trang đương đại. Đó cũng là triết lý sáng tạo của anh: làm mới áo dài bằng cách quay về với những giá trị gốc của văn hóa Việt.

Võ Việt Chung chia sẻ rằng điều anh mong muốn nhất vẫn là nhìn thấy nhiều phụ nữ Việt tự hào khoác lên mình tà áo dài. "Áo dài không chỉ là trang phục. Đó là cách người phụ nữ Việt thể hiện vẻ đẹp dịu dàng nhưng rất mạnh mẽ của mình" - anh bày tỏ.

Nghệ sĩ Tú Trinh nhận xét: "30 năm qua, Võ Việt Chung luôn tìm cách làm mới chiếc áo dài: kết hợp chất liệu truyền thống với kỹ thuật hiện đại; đưa mỹ thuật dân gian vào họa tiết; sáng tạo phom dáng để phù hợp với nhịp sống đương đại. Nỗ lực ấy giúp áo dài không chỉ xuất hiện trong lễ hội mà còn có thể bước vào đời sống thường ngày".

Thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Năm 2026, hướng đến kỷ niệm 50 năm TP HCM mang tên Bác Hồ, Võ Việt Chung đang chuẩn bị nhiều bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ thành phố này. Theo anh, TP HCM là nơi hội tụ năng lượng sáng tạo của cả nước - một thành phố vừa hiện đại vừa giàu ký ức. Những thiết kế mới của anh sẽ khai thác hình ảnh của đô thị phương Nam: sắc vàng của nắng, những dòng sông, những công trình lịch sử và nhịp sống sôi động.

Anh cũng quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho Lễ hội Áo dài TP HCM năm nay với chủ đề "Sợi tơ vàng son dệt nên khát vọng" - một chủ đề mà theo anh, thể hiện đúng tinh thần của chiếc áo dài Việt: quá khứ, hiện tại và tương lai đan xen vào nhau. "Tôi tin qua sự kiện này, giới thời trang sẽ góp phần tôn vinh đậm nét hơn chiếc áo dài của người phụ nữ, để qua đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa với hình ảnh và những sáng tạo độc đáo về áo dài Việt Nam" - Võ Việt Chung nhấn mạnh.

Với Võ Việt Chung, thời trang không chỉ là sáng tạo mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. 

"NTK Võ Việt Chung đã dệt nên những tà áo dài đẹp nhất dành tặng phụ nữ Việt. Với anh, mỗi tà áo dài bay trong gió cũng là giấc mơ về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt và của văn hóa Việt trên hành trình vươn ra thế giới" - NSƯT Ca Lê Hồng nói.

Giải Mai Vàng là động lực

Võ Việt Chung là một trong số ít NTK nhiều lần được vinh danh tại Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Năm lần nhận giải không chỉ là sự ghi nhận cho tài năng sáng tạo mà còn cho sự bền bỉ với con đường gìn giữ bản sắc Việt. Anh từng xúc động chia sẻ: "Tôi rất biết ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã bầu chọn để tôi 5 lần nhận Giải Mai Vàng. Đó là động lực lớn để tôi tiếp tục làm đẹp cho áo dài Việt Nam".

Không chỉ vậy, đầu năm 2026, anh đã tái bản cuốn sách "Mặc Nưa" - một công trình nghiên cứu về chất liệu Lãnh Mỹ A - và dành toàn bộ tiền bán sách (1,5 triệu đồng/quyển) để ủng hộ các chương trình "Mai Vàng nhân ái" và "Mai Vàng tri ân".


NTK Võ Việt Chung tặng tiền bán sách "Mặc Nưa" cho "Mai Vàng tri ân", "Mai Vàng nhân ái"

(NLĐO) - Quyển sách thời trang của NTK Võ Việt Chung sẽ trở thành nhịp cầu nhân ái trao tặng quà tết cho nghệ sĩ nghèo.

Võ Việt Chung – 30 năm đi con đường không dựa vào may mắn

(NLĐO) - 30 năm làm nghề, Nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung vẫn chọn cách bước đi chậm rãi, bền bỉ và nghiêm cẩn.

Sốc với chiếc áo dài giá 1 tỉ đồng của nhà thiết kế Võ Việt Chung

(NLĐO)- Cư dân mạng đang "sôi sùng sục" vì chiếc áo dài của nhà thiết kế Võ Việt Chung được doanh nhân Lương Hoàng Anh bán ra với giá 45.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng).

