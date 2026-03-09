Hồng Ánh "tát thẳng mặt" Thái Hòa

Sau những thông tin, hình ảnh đầu tiên, ngày 9-3, nhà sản xuất phim "Anh Hùng" tung Poster và đoạn video clip đầu tiên.

Trong đoạn video clip dài hơn 2 phút, phiên livestream của Vinh (Đoàn Thế Vinh đóng) nhằm kêu gọi từ thiện cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của ông Hùng (Thái Hòa đóng) và con gái nhỏ bé My của ông. Trong khi đó, ông Hùng hộc tốc cùng con gái lớn Hân (Phương Thanh đóng) đưa My vào viện cấp cứu.

Thái Hòa vào vai ông Hùng

Được tuyên dương do làm việc tốt

Bị đeo bám

Con gái ông Hùng bị bao vây

Trong một cảnh khác, ông Hùng bám lan can đầy mạo hiểm để cứu bà của Vinh - bà Tím khỏi căn chung cư đang bốc cháy. Sau vụ việc, Hùng được vinh danh như "người hùng" từ hãng taxi nơi anh làm việc đến mạng xã hội. Họ hình thành đám đông vây quanh xe taxi phỏng vấn hiện tượng anh hùng đang được tung hô, trong khi ông ngại ngùng: "Mọi người đừng gọi tôi là anh hùng, tôi ngại lắm".

Sau hàng loạt tiếng tin nhắn chuyển tiền quyên góp giúp đỡ tình cảnh của cha con ông, Hân trên đường đi học về bị nhóm chủ kênh chuyên đưa tin sốt dẻo trên mạng đeo bám đến chung cư xóm trọ. Chứng kiến con gái bị bao vây, ông Hùng xuất hiện kịp thời và phản ứng dữ dội, ông còn vung nắm đấm với Pan (Hoàng Minh Triết đóng).

Đoạn video clip kết thúc bằng cú tát của nhân vật Hồng Ánh thủ diễn vào mặt của ông Hùng. Nguyên nhân vẫn còn bí ẩn.

Phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình - xã hội, xoay quanh niềm tin bị thử thách trong thời đại mạng xã hội đầy phát xét. Tác phẩm do Timothy Linh Bùi sản xuất, Võ Thạch Thảo đạo diễn.

Nhân vật do Hồng Ánh thủ diễn tát ông Hùng

Poster phim

Video clip phim

Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát đóng) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm trong tay tử thần.

Phim ra mắt từ ngày 24-4 nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 30-4 và 1-5.