Khởi động Chuông vàng vọng cổ 2026 với chương trình "Âm thanh phù sa"

Nhằm gieo mầm tình yêu cải lương với học sinh, sinh viên Vĩnh Long, hành trình đồng hành cùng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 do HTV tổ chức đã thực hiện chương trình "Âm thanh phù sa" - mùa 4 tại Đại học Kinh tế TP HCM - Phân hiệu Vĩnh Long và sẽ phát sóng ngày 18-6.

Nghệ sĩ Hùng Vương và Hà Như được yêu thích trong chương trình “Âm thanh phù sa” .Ảnh: HTV

Chọn vùng đất được mệnh danh là "đất học Nam Kỳ" làm điểm khởi đầu không chỉ mang ý nghĩa địa lý, mà còn gửi gắm kỳ vọng đánh thức tình yêu di sản trong môi trường giáo dục.

Không gian giao lưu nghệ thuật năm nay quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc với công chúng yêu cải lương như: nghệ sĩ Dũng Nhí biểu diễn bài ca cổ "Người điên yêu trăng", Nguyễn Thanh Toàn với bài "Đài hoa dâng Bác", Hùng Vương (Giải Mai Vàng 2025) và nghệ sĩ Hà Như (Giải Chuông bạc 2025) song ca bài "Bánh bông lan".

Chương trình tạo sự hào hứng khi phần tham gia giao lưu của các nghệ sĩ, tài tử đờn ca tài tử địa phương.

Không đơn thuần là hoạt động quảng bá cuộc thi, "Âm thanh phù sa" đang từng bước tạo nên nhịp cầu giữa cải lương và khán giả trẻ - nơi nghệ thuật truyền thống không còn đứng ngoài đời sống học đường mà hiện diện bằng sự gần gũi, đối thoại và truyền cảm hứng.