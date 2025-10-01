Từ nhiều mùa giải trước, Đài Truyền hình TP HCM (HTV) đã đưa ra chủ trương toàn bộ phần thi của đêm chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ" đều là trích đoạn cải lương sử Việt.

Và ở giải lần thứ 20 (tối 28-9-2025), quyết định này đã tạo hiệu ứng tích cực, mang lại không khí tranh tài đầy tự hào trong thí sinh, để qua cách diễn xuất, thể hiện bài ca cổ trong trích đoạn họ đã góp phần khuyến khích giới trẻ tìm về những trang sử hào hùng.

Thùy Dương đăng quang thuyết phục

Tại Nhà hát của HTV, đêm chung kết xếp hạng đã khép lại với chiến thắng thuyết phục của thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (SN 1993, TP HCM). Trong phần thi, Thùy Dương hóa thân thành Thượng Dương hoàng hậu (trích đoạn cùng tên của tác giả Quốc Khánh), với sự hỗ trợ của NSƯT Ngọc Đợi và nghệ sĩ Thanh Hồng. Có giọng ca truyền cảm, lối diễn sâu lắng và giàu cảm xúc, Thùy Dương nhận được số điểm ấn tượng 99,58 điểm, giành chuông vàng, trị giá 150 triệu đồng và cúp vàng danh giá.

Thí sinh Thùy Dương trong trích đoạn sử Việt “Thượng Dương hoàng hậu” do NSƯT Ngọc Đợi dàn dựng

Chuông bạc là Lê Thị Hà Như (SN 2006, Vĩnh Long) - vai Ngọc Huyên trong "Đêm trước ngày hoàng đạo" và chuông đồng là Vương Quan Trí (SN 2009, An Giang) - vai Trần Bình Trọng trong trích đoạn "Khí tiết Trần Bình Trọng". Các thí sinh đoạt giải đã cho thấy nỗ lực lớn khi hóa thân vào các vai diễn sử Việt.

Đạo diễn Nguyễn Minh Hải, Trưởng Ban Văn nghệ HTV, nhận xét: "20 mùa "Chuông vàng vọng cổ" là một hành trình giữ lửa nghệ thuật cải lương. Năm nay các thí sinh chọn vai lịch sử và nỗ lực tập luyện trong một tuần để hóa thân vào nhân vật, chạm đến trái tim khán giả và sự đồng điệu của giới trẻ. Đó là nỗ lực mà chúng tôi cố gắng hướng tới".

Để "Chuông vàng" ngân xa

Đúc kết lại chặng đường 20 năm, NSND Thanh Nam nhận định: "Hướng các thí sinh về cải lương lịch sử là một bước đi đúng, giúp các em hiểu hơn về chất liệu tuồng cổ và khí phách dân tộc. Đây cũng là cách để giữ khán giả trẻ không rời xa cải lương". NSND Trọng Phúc nói: "Chuông vàng ở giai đoạn này đã chạm đến khán giả trẻ, khiến họ yêu thích sự mới lạ trong cách nhìn của thí sinh cùng trang lứa về những vai diễn lịch sử. Đây là cách làm thông minh của ban tổ chức cuộc thi nhằm bổ sung nền tảng văn hóa truyền thống và lịch sử dân tộc cho giới trẻ. Cuộc thi đã mở lối và cần nhiều hoạt động lan tỏa hơn trong học đường, cộng đồng".

Thí sinh Thùy Dương trong trích đoạn sử Việt “Thượng Dương hoàng hậu” do NSƯT Ngọc Đợi dàn dựng

NSND Phượng Loan nhấn mạnh yếu tố sáng tạo: "Muốn Chuông vàng ngân xa, không chỉ là thi tốt mà còn phải tạo điều kiện cho các tài năng trẻ có sân khấu thật sự để phát triển. Họ cần được tiếp cận các đoàn hát, được tập luyện và trưởng thành trong môi trường chuyên nghiệp". Còn nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng: "HTV và giới sân khấu cần phối hợp mạnh mẽ hơn để giúp các gương mặt đoạt giải thành trụ cột của sân khấu tương lai".

Giữ gìn di sản bằng sức trẻ

Đêm chung kết "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 không chỉ tìm ra những gương mặt tài năng mà còn thể hiện một thông điệp mạnh mẽ: Giới trẻ hôm nay hoàn toàn có thể gắn bó, kế thừa và làm mới nghệ thuật cải lương, đặc biệt là tuồng sử Việt - nơi hội tụ hào khí và bản sắc dân tộc.

Để "tiếng chuông" ngân xa, cần sự chung tay của các cơ quan quản lý, giới sân khấu, truyền thông và khán giả, để những tài năng trẻ không lẻ loi trên hành trình giữ gìn một di sản quý báu của dân tộc.

Nhiều năm qua, bên cạnh cuộc thi là sân chơi "Ngân mãi chuông vàng" nhưng chất lượng vở diễn ngày càng tụt dốc, bởi nguồn kịch bản cũ đã được khai thác, thiếu sự đầu tư chiến lược để nuôi nguồn cung ứng kịch bản cho sân chơi này. NSND Trần Minh Ngọc từng nêu ý kiến: "Chi hội Tác giả TP HCM có nhiều người viết về cải lương, "Ngân mãi chuông vàng" có thể đặt hàng trong một năm với 12 kịch bản sử Việt. Đây chính là lối mở để sân chơi này có thêm nhiều góc nhìn mới về sử Việt thông qua nghệ thuật cải lương".

Từ những ngày đầu ra mắt vào năm 2006, "Chuông vàng vọng cổ" đã trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc của TP HCM, là "bệ phóng" cho nhiều giọng ca triển vọng bước vào lĩnh vực sân khấu chuyên nghiệp. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) là đơn vị tài trợ gắn bó suốt 20 năm qua của cuộc thi này. Nhân kỷ niệm 20 mùa giải, UBND TP HCM đã trao bằng khen cho 8 tập thể và 29 cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc tổ chức, đồng hành với cuộc thi. HTV cũng vinh danh nhiều văn nghệ sĩ đã gắn bó với chương trình, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật cải lương trong đời sống đương đại.



