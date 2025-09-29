Từ trái sang: Ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, thí sinh Lê Thị Hà Như (giải Chuông bạc), ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM - Chủ tịch MTTQ VN TP HCM, thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (giải Chuông vàng), NSƯT Ngọc Đợi (Ban huấn luyện) và thí sinh Vương Quan Trí (giải Chuông đồng) tại Lễ trao giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 - năm 2025

Tối 28-9, bất chấp cơn mưa nặng hạt, đông đảo khán giả đã có mặt tại Nhà hát Truyền hình TP HCM để cổ vũ cho đêm Chung kết xếp hạng Cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025 do Đài Truyền hình TP HCM (HTV) tổ chức.

Không khí trong khán phòng nóng lên từng phút bởi sự háo hức của khán giả và màn tranh tài gay cấn của ba gương mặt xuất sắc nhất mùa giải: Thùy Dương, Hà Như và Quan Trí.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM - Chủ tịch MTTQ VN TP HCM (người thứ hai từ trái sang) cùng với ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc HTV trao giải Chuông vàng cho thí sinh Đặng Thị Thùy Dương

Ba vai diễn lịch sử – Ba hành trình cảm xúc

Ở vòng thi quyết định này, các thí sinh đã thể hiện khả năng hóa thân vào những nhân vật lịch sử, đòi hỏi chiều sâu diễn xuất và bản lĩnh sân khấu: Thùy Dương chọn vai Thượng Dương Hoàng hậu trong trích đoạn cùng tên của tác giả Quốc Khánh, thể hiện đầy nội tâm, bi tráng và đằm sâu những dằn vặt trong bối cảnh cung đình nhiều biến động.

Quan Trí hóa thân thành Trần Bình Trọng, nhân vật kiên trung bất khuất trong trích đoạn "Khí tiết Trần Bình Trọng" của tác giả Dương Linh, Huỳnh Minh Nhị, để lại ấn tượng với nỗ lực vượt lên bản thân khi 16 tuổi đã cố gắng thể hiện vai anh hùng dân tộc.

Hà Như mang đến hình ảnh Ngọc Quyên, vừa mạnh mẽ vừa chất chứa những nỗi niềm lịch sử trong trích đoạn "Đêm trước ngày hoàng đạo" của tác giả Võ Tử Uyên.

Thí sinh Đặng Thị Thùy Dương (vai Hoàng hậu Thượng Dương) và NSƯT Ngọc Đợi trong trích đoạn cùng tên

Chỉ trong bốn tuần thi vòng chung kết, cả ba thí sinh đã có những bước tiến rõ rệt: giọng ca vững vàng hơn, khả năng xử lý tâm lý nhân vật sâu sắc hơn, và đặc biệt là sự tự tin khi đứng trước sân khấu lớn.

Kết quả: Đặng Thị Thùy Dương (TP HCM) đoạt giải Chuông vàng vọng cổ lần thứ 20 năm 2025 (trị giá 150 triệu đồng); Lê Thị Hà Như (Vĩnh Long) đoạt giải Chuông bạc (trị giá 80 triệu đồng) và Vương Quan Trí (An Giang) đoạt giải Chuông đồng (trị giá 50 triệu đồng).

NSND Hồ Ngọc Trinh và thí sinh Vương Quan Trí trong trích đoạn "Khí tiết Trần Bình Trọng"

Hội đồng giám khảo và huấn luyện – Cầu nối thế hệ

Ban giám khảo đêm chung kết gồm những tên tuổi lớn của sân khấu cải lương: NSND Thanh Nam, NSND Trọng Phúc, NSND Phượng Loan, NSND Hữu Quốc, NSND Quế Trân.

Các thành viên hội đồng giám khảo chuyên môn và giám khảo khách mời đều dành nhiều lời khen ngợi, đánh giá cao tinh thần học hỏi và nỗ lực của các thí sinh trẻ khi chạm tới những vai diễn lịch sử đầy thách thức. Đồng thời họ phân tích những mặt yếu về ca, về diễn xuất và có những lời khuyên để các thí sinh nhận rõ những hạn chế.

Thí sinh Lê Thị Hà Như và NSƯT Võ Minh Lâm trong trích đoạn "Đêm trước ngày hoàng đạo"

Khán giả cũng đặc biệt tri ân các nghệ sĩ trong Ban huấn luyện, những người từng bước ra từ chính sân chơi "Chuông vàng vọng cổ" và nay đã trở thành những tên tuổi nổi bật của sân khấu: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi.

Chính sự tận tâm truyền nghề của họ đã góp phần nâng tầm các tiết mục dự thi, thổi vào đêm chung kết hơi thở trẻ trung nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc vọng cổ truyền thống thông qua ba trích đoạn lịch sử.

Cuộc thi đã nhận được sự đồng hành đáng quý của nhà tài trợ suốt 20 năm qua, đó là Saigonbank, một đơn vị đã được công chúng và văn nghệ sĩ TP HCM cảm kích khi tài trợ bền bỉ cuộc thi, góp phần phát hiện và đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế thừa cho sân khấu cải lương.

Từ trái sang: Ông Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc HTV, thí sinh Lê Thị Hà Như (giải thí sinh trải nghiệm xuất sắc), thí sinh Nguyễn Tấn Đạt (giải Hội đồng báo chí) và ThS. Nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp trong Lễ trao giải "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025

Giải bình chọn của Hội đồng Báo chí – Ghi nhận triển vọng mới

Hội đồng Báo chí năm nay gồm những nhà báo kỳ cựu yêu mến sân khấu cải lương, đã chọn ra một gương mặt trẻ có triển vọng nổi bật để trao giải Bình chọn đặc biệt.

Đây là sự khích lệ dành cho những nghệ sĩ trẻ có đam mê, bản lĩnh và khả năng đi đường dài với nghề. Hội đồng báo chí đã bình chọn thí sinh Nguyễn Tấn Đạt được nhận giải thưởng của Hội đồng báo chí.

Trong phần thi bài ca tự chọn, ba thí sinh tiếp tục chạm đến trái tim người xem khi lựa chọn những bài ca ca ngợi tinh thần lao động nghệ thuật, tình yêu nghề và lòng yêu nước.

Từ trái sang: ThS. Nhà báo - đạo diễn Thanh Hiệp, Nhà báo Lê Thúy Bình, Linh Đoan, Hoàng Kim, Thảo Vân, Minh Tâm và NSND Minh Vương nhận bằng khen của UBND TP HCM

Kỷ niệm 20 năm Chuông vàng vọng cổ – Hành trình giữ lửa đam mê

Đêm chung kết xếp hạng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp ngành sân khấu cả nước hân hoan chào mừng Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch). Nhân dịp này, HTV đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hành trình Chuông vàng vọng cổ, nhìn lại một chặng đường gắn bó, giữ gìn và phát triển vọng cổ giữa lòng đô thị hiện đại.

Trong suốt mùa giải, các thí sinh đã tập trung thi tài và có những chuyến trải nghiệm đầy ý nghĩa: thăm hỏi các nghệ sĩ lão thành, giao lưu với sinh viên trẻ và đặc biệt là chuyến đi giao lưu với các chiến sĩ hải quân Vùng II (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đây chính là cách để những nghệ sĩ trẻ hiểu hơn về trách nhiệm xã hội của người làm văn hóa, nghệ thuật. Thí sinh Lê Thị Hà Như được trao giải thí sinh đạt thành tích trải nghiệm xuất sắc.

Từ trái sang: Ông Thái Thành Chung - Phó Tổng giám đốc HTV, ông Vũ Quang Lãm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonbank, bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM trao giải Chuông bạc cho thí sinh Lê Thị Hà Như.

Từ trái sang: thí sinh Vương Quan Trí (giải chuông đồng), NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở VH-TT TP HCM, Nhà báo Diệp Bửu Chi - Phó Tổng giám đốc HTV và kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu - Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP HCM tại Lễ trao giải "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - năm 2025

Tôn vinh đóng góp cho vọng cổ

Nhân dịp này, UBND TP HCM đã trao bằng khen Tập thể Đài Truyền hình TP HCM, Ngân hàng Sài Gòn Công Thương - Saigonbak và các cá nhân, các nghệ sĩ, nhạc công... đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện chương trình "Chuông vàng vọng cổ" nhân kỷ niệm lần thứ 20.

Hội đồng Giám khảo báo chí đã được nhận bằng khen của UBND TP HCM vì những đóng góp xuất sắc trong hành trình 20 năm đồng hành cùng cuộc thi. Đặc biệt, những nhà báo đã góp phần lan tỏa giá trị vọng cổ được vinh danh gồm: Nhà báo Thanh Hiệp (Báo Người Lao Động), Hoàng Kim (Báo Thanh Niên), Lê Thúy Bình (Báo SGGP), Linh Đoan (Báo Tuổi Trẻ) và Minh Tâm (Đài TNND TP HCM).



"Đêm Chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - 2025 là nơi vinh danh tài năng trẻ của lãnh vực sân khấu cải lương và là nơi tôn vinh một hành trình gìn giữ di sản văn hóa dân tộc suốt 20 năm" - NSND Minh Vương nhận xét.



