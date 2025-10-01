HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Tấn Đạt tỏa sáng sau chiến thắng Giải Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ"

Thanh Hiệp (Ảnh do nhân vật cung cấp)

(NLĐO) – Từ giải thưởng của Hội đồng báo chí cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - 2025, Nguyễn Tấn Đạt đã nỗ lực cho một hành trình nghệ thuật mới

Nguyễn Tấn Đạt - Tỏa sáng sau chiến thắng Giải Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ" - Ảnh 1.

Diễn viên Nguyễn Tấn Đạt

Sau khi được chọn để trao giải thưởng báo chí, Nguyễn Tấn Đạt không ngừng phấn đấu để tiếp tục hoàn thiện nghề diễn viên, hướng đến những vai diễn hay và chấp nhận đối mặt thử thách để thăng tiến trong nghề.

Nguyễn Tấn Đạt phát huy năng lực

Sau khi được Hội đồng báo chí bình chọn và trao giải, Nguyễn Tấn Đạt đã khẳng định khả năng ca diễn, dấn bước tự tin vào con đường nghệ thuật để được đến gần hơn với khán giả. Chỉ ít ngày sau lễ trao giải, Nguyễn Tấn Đạt đã nhanh chóng trở thành gương mặt "đắt show" trong các hoạt động biểu diễn và thiện nguyện tại TP HCM và các tỉnh miền Tây.

Sáng 1-10, tại Nhà Văn hóa An Nhơn Tây (Củ Chi), Nguyễn Tấn Đạt đã trình bày bài ca cổ nổi tiếng "Hạng Võ biệt Ngu Cơ" của tác giả NSND Viễn Châu trong chương trình văn nghệ từ thiện do Trung Tâm Nghệ Thuật Thy Nhung Entertainment tổ chức.

Giọng ca truyền cảm, cách thể hiện dạt dào tình cảm của anh đã khiến khán giả xúc động, dành nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt. Tại sự kiện, Trung tâm Thy Nhung Entertainment đã gửi lời chúc mừng đến anh vì thành tích do Hội đồng báo chí đánh giá tại cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025.

Thành công này được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho niềm đam mê cải lương cháy bỏng, là động lực lớn để anh tiếp tục gắn bó, gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống quê hương.

Nguyễn Tấn Đạt - Tỏa sáng sau chiến thắng Giải Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ" - Ảnh 2.

ThS. Đạo diễn Thanh Hiệp trao giải do Hội đồng báo chí cho Diễn viên Nguyễn Tấn Đạt

Chương trình cũng phát 100 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn, cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội song hành cùng hoạt động nghệ thuật.

Nguyễn Thành Đạt mang hơi thở sân khấu đến miền Tây

Không chỉ biểu diễn tại TP HCM, Nguyễn Tấn Đạt còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện ở nhiều địa phương. Vào ngày 4-10 (thứ Bảy), anh sẽ đồng hành cùng nhóm Ánh Sáng từ thiện đến Trường Tiểu học Hiếu Trung A (huyện Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh cũ) để trao quà trung thu cho học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, anh sẽ cùng diễn viên Thúy Trang biểu diễn trích đoạn "Tiếng trống Mê Linh" (tác giả Việt Dung, Vĩnh Điền), mang đến cho khán giả miền quê một tiết mục vừa giàu cảm xúc, vừa đậm chất lịch sử dân tộc.

Nguyễn Tấn Đạt tri ân nghề trong mùa Giỗ Tổ sân khấu

Nguyễn Tấn Đạt - Tỏa sáng sau chiến thắng Giải Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ" - Ảnh 3.

NS Thanh Lựu và Diễn viên Nguyễn Tấn Đạt

Hòa cùng không khí kỷ niệm Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam, Nguyễn Tấn Đạt sẽ tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa như: tham dự lễ Giỗ Tổ tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM; Giao lưu với các nghệ sĩ Ban Văn nghệ HTV và đặc biệt là đến thăm, tri ân các thầy cô – những người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu bước vào nghề.

Anh xúc động nhớ về những người thầy đã góp phần tạo nên một Nguyễn Tấn Đạt hôm nay, đó là nghệ sĩ – đạo diễn Thanh Lựu (Nhà hát Trần Hữu Trang), nghệ sĩ Hải Long (Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM), nghệ sĩ Lê Văn Gàn, NSND Hồ Ngọc Trinh… 

Chính từ những bài học nghề, sự tận tình và niềm tin của các bậc tiền bối, anh mới có được hành trang vững chắc để tiếp tục phát triển trên con đường sân khấu.

Nguyễn Tấn Đạt - Tỏa sáng sau chiến thắng Giải Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ" - Ảnh 4.

Diễn viên Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Tấn Đạt, một gương mặt trẻ triển vọng

Từ một thí sinh đam mê nghệ thuật cải lương, Nguyễn Tấn Đạt đang dần trở thành một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, vừa biết gìn giữ bản sắc nghệ thuật dân tộc, vừa không ngừng nỗ lực để đem cải lương đến gần hơn với công chúng hiện đại.

Những hoạt động biểu diễn và thiện nguyện dày đặc trong những ngày đầu tháng 10 cho thấy anh đang tận dụng rất tốt "bệ phóng" từ giải thưởng của Hội đồng báo chí "Chuông vàng vọng cổ" để phát triển sự nghiệp theo hướng bền vững và giàu ý nghĩa xã hội.

"Sau khi nhận được giải thưởng báo chí trong đêm chung kết xếp hạng, tôi xúc động và vô cùng bất ngờ. Đó là niềm danh dự và là phần thưởng giúp tôi có thêm động lực để phấn đấu theo nghiệp diễn viên. Cảm ơn sự động viên cổ vũ của khán giả, các thầy cô và bạn bè đồng nghiệp đã dành cho tôi quá nhiều tình thương từ sau cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" – Nguyễn Tấn Đạt nói.

"Tôi nhận xét khả năng tiến xa trong nghề của Tấn Đạt, vì ngoài đam mê em còn là người chịu khó rèn luyện, học hỏi để dấn thân và cống hiến cho sân khấu cải lương" – đạo diễn Thanh Lựu nói.


Nhìn lại "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - 2025: Cải lương sử Việt là lựa chọn của giới trẻ

Nhìn lại "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 - 2025: Cải lương sử Việt là lựa chọn của giới trẻ

Hướng về nguồn cội, khẳng định bản sắc sân khấu dân tộc là tiêu chí mà BTC cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" (HTV) đặt ra và đã tạo sức lan tỏa tích cực.

Đặng Thị Thùy Dương đoạt giải "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 -2025

(NLĐO) - Đêm Chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ" 2025 đã diễn ra sôi nổi, hành trình 20 năm lan tỏa vọng cổ và khát vọng kế thừa

