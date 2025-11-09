Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ


Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - Ảnh 1.

Các thí sinh cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2023

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM vừa phát động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026", hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976–2026).

Cuộc thi mang chủ đề "Vẻ đẹp tài năng – Dấu ấn thanh xuân", hướng đến tôn vinh hình ảnh sinh viên trường nghệ thuật trong thời đại mới – năng động, sáng tạo, và giàu bản sắc văn hóa.

Sinh viên thanh lịch, sân chơi văn hóa – nghệ thuật của thế hệ trẻ

Được tổ chức lần đầu vào năm 2005, Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch đã trở thành hoạt động truyền thống, góp phần định hình phong cách và nhân cách của sinh viên trường nghệ thuật. 

Trải qua 20 năm, sân chơi này không chỉ là nơi tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và tài năng, mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn, ứng xử và thể hiện phong thái nghệ sĩ chuyên nghiệp.

NSƯT Lê Nguyên Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM cho biết, các bạn sinh viên rất phấn khởi tham gia vì đây là nơi để các bạn thể hiện những tiết mục văn nghệ được chính các bạn sáng tạo và tập luyện. 

Truyền thống của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM là tạo mọi điều kiện để các bạn trẻ phát huy tài năng và khẳng định mình trong các cuộc thi mang tính cộng đồng, nâng cao ý thức rèn luyện thể chất và tinh thần sáng tạo để học tập thật tốt.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, với nhiều phần thi đậm yếu tố nghệ thuật – đúng tinh thần của ngôi trường đào tạo những người làm nghề sân khấu, điện ảnh.

Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM trong các tiết mục thể hiện tài năng

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi còn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và thẩm mỹ trong môi trường học đường, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và tinh thần sáng tạo cho sinh viên.

Hành trình tìm kiếm "Hoa khôi – Nam vương" trường nghệ thuật

Đối tượng dự thi là sinh viên từ 18 đến 27 tuổi, có đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực và đang theo học tại trường. Cuộc thi gồm ba vòng thi: Sơ khảo – Bán kết – Chung kết, diễn ra từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, dự kiến thu hút hơn 100 sinh viên đăng ký tham gia.

Các phần thi được thiết kế phong phú, bao gồm: • Giới thiệu bản thân và trình diễn catwalk;

• Thi tài năng và trình diễn trang phục theo chủ đề;

• Thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và phần ứng xử.

Đêm Chung kết sẽ diễn ra ngày 8-1-2026 tại sân khấu của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, hứa hẹn là một đêm tỏa sáng của sắc đẹp, tài năng và tinh thần sinh viên nghệ thuật. Tôn vinh tinh thần sáng tạo và trách nhiệm văn hóa

TS Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: "Sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh không chỉ học nghề, mà còn học cách trở thành người nghệ sĩ có trách nhiệm với văn hóa. Cuộc thi là nơi để các em thể hiện hình ảnh của thế hệ trẻ năng động và sáng tạo".

Ban Tổ chức sẽ trao giải Hoa khôi – Nam vương, Á khôi – Á vương cùng nhiều giải phụ như Thí sinh tài năng, Ứng xử hay nhất, Thí sinh được yêu thích nhất.

Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM - Ảnh 3.

Sinh viên Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM luôn năng động sáng tạo trong các tiết mục văn nghệ


Tổng giá trị giải thưởng dự kiến lên đến 40 triệu đồng

Lan tỏa giá trị và kết nối cộng đồng sáng tạo Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh sinh viên, cuộc thi còn là dịp kết nối giữa nhà trường, sinh viên và các đơn vị đồng hành, tạo môi trường hỗ trợ và khuyến khích tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho ngành sân khấu – điện ảnh trong giai đoạn hội nhập.

Với tinh thần "Vẻ đẹp tài năng – Dấu ấn thanh xuân", Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2025–2026 không chỉ là một chương trình văn nghệ thường niên, mà còn là dấu mốc ý nghĩa mở đầu cho hành trình 50 năm của một ngôi trường nghệ thuật mang sứ mệnh bồi dưỡng những tâm hồn sáng tạo cho nền văn hóa Việt Nam.

Tin liên quan

Trao giải cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch"

Trao giải cuộc thi ảnh "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch"

Bộ ảnh "Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện" của tác giả Thái Bá Hoạt và bức ảnh "Văn minh - Lịch sự" của tác giả Trần Thanh Hải đã giành giải nhất cuộc thi ảnh báo chí "Người Hà Nội ứng xử văn minh, thanh lịch 2017" do báo Hà Nội Mới và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức.

Báo chí, truyền thông tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(NLĐO)- Các cơ quan báo chí Hà Nội đã đồng hành cùng Thủ đô trong quá trình thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sinh viên Thanh lịch 2025–2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo