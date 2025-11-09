Khởi động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026" của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM





Các thí sinh cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2023

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM vừa phát động Cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch 2025–2026", hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập trường (1976–2026).

Cuộc thi mang chủ đề "Vẻ đẹp tài năng – Dấu ấn thanh xuân", hướng đến tôn vinh hình ảnh sinh viên trường nghệ thuật trong thời đại mới – năng động, sáng tạo, và giàu bản sắc văn hóa.

Sinh viên thanh lịch, sân chơi văn hóa – nghệ thuật của thế hệ trẻ

Được tổ chức lần đầu vào năm 2005, Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch đã trở thành hoạt động truyền thống, góp phần định hình phong cách và nhân cách của sinh viên trường nghệ thuật.

Trải qua 20 năm, sân chơi này không chỉ là nơi tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ và tài năng, mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện kỹ năng biểu diễn, ứng xử và thể hiện phong thái nghệ sĩ chuyên nghiệp.

NSƯT Lê Nguyên Đạt – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM cho biết, các bạn sinh viên rất phấn khởi tham gia vì đây là nơi để các bạn thể hiện những tiết mục văn nghệ được chính các bạn sáng tạo và tập luyện.

Truyền thống của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM là tạo mọi điều kiện để các bạn trẻ phát huy tài năng và khẳng định mình trong các cuộc thi mang tính cộng đồng, nâng cao ý thức rèn luyện thể chất và tinh thần sáng tạo để học tập thật tốt.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn, với nhiều phần thi đậm yếu tố nghệ thuật – đúng tinh thần của ngôi trường đào tạo những người làm nghề sân khấu, điện ảnh.

Sinh viên Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM trong các tiết mục thể hiện tài năng

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi còn nhằm lan tỏa giá trị văn hóa và thẩm mỹ trong môi trường học đường, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và tinh thần sáng tạo cho sinh viên.

Hành trình tìm kiếm "Hoa khôi – Nam vương" trường nghệ thuật

Đối tượng dự thi là sinh viên từ 18 đến 27 tuổi, có đạo đức tốt, tác phong chuẩn mực và đang theo học tại trường. Cuộc thi gồm ba vòng thi: Sơ khảo – Bán kết – Chung kết, diễn ra từ tháng 11-2025 đến tháng 1-2026, dự kiến thu hút hơn 100 sinh viên đăng ký tham gia.

Các phần thi được thiết kế phong phú, bao gồm: • Giới thiệu bản thân và trình diễn catwalk;

• Thi tài năng và trình diễn trang phục theo chủ đề;

• Thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội và phần ứng xử.

Đêm Chung kết sẽ diễn ra ngày 8-1-2026 tại sân khấu của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, hứa hẹn là một đêm tỏa sáng của sắc đẹp, tài năng và tinh thần sinh viên nghệ thuật. Tôn vinh tinh thần sáng tạo và trách nhiệm văn hóa

TS Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: "Sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh không chỉ học nghề, mà còn học cách trở thành người nghệ sĩ có trách nhiệm với văn hóa. Cuộc thi là nơi để các em thể hiện hình ảnh của thế hệ trẻ năng động và sáng tạo".

Ban Tổ chức sẽ trao giải Hoa khôi – Nam vương, Á khôi – Á vương cùng nhiều giải phụ như Thí sinh tài năng, Ứng xử hay nhất, Thí sinh được yêu thích nhất.

Sinh viên Trường ĐH Sân khấu, Điện ảnh TP HCM luôn năng động sáng tạo trong các tiết mục văn nghệ





Tổng giá trị giải thưởng dự kiến lên đến 40 triệu đồng

Lan tỏa giá trị và kết nối cộng đồng sáng tạo Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh sinh viên, cuộc thi còn là dịp kết nối giữa nhà trường, sinh viên và các đơn vị đồng hành, tạo môi trường hỗ trợ và khuyến khích tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho ngành sân khấu – điện ảnh trong giai đoạn hội nhập.

Với tinh thần "Vẻ đẹp tài năng – Dấu ấn thanh xuân", Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2025–2026 không chỉ là một chương trình văn nghệ thường niên, mà còn là dấu mốc ý nghĩa mở đầu cho hành trình 50 năm của một ngôi trường nghệ thuật mang sứ mệnh bồi dưỡng những tâm hồn sáng tạo cho nền văn hóa Việt Nam.