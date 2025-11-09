HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND TẤN GIAO: Nghề hát cho tôi hạnh phúc

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Từ "San hô đỏ" nhìn về hành trình nghệ thuật với hàng trăm vai diễn chiến sĩ cách mạng bảo vệ biên giới, biển đảo là ký ức khó quên đối với NSND Tấn Giao

. Phóng viên: Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả trong vở "San hô đỏ" - tác phẩm cải lương về đề tài biển đảo tại chương trình "Những ngày văn học - nghệ thuật TP HCM". Cảm xúc của anh lúc này như thế nào?

- NSND TẤN GIAO: Tôi rất xúc động và tự hào. "San hô đỏ" là một tác phẩm cải lương đặc biệt, không chỉ vì đề tài biển đảo mà còn vì tinh thần bi tráng của những người lính hải quân. Vở lấy cảm hứng từ sự kiện có thật về những chiến sĩ trên nhà giàn DK1 đã kiên cường chống chọi cơn bão dữ tháng 12-1990. Khi hóa thân vào nhân vật, tôi cảm nhận được sự hy sinh lặng lẽ mà lớn lao của họ. Đó là một vai diễn khiến tôi nghẹn ngào trong từng câu hát, từng động tác trên sân khấu.

NSND TẤN GIAO: Nghề hát cho tôi hạnh phúc - Ảnh 1.

NSND Tấn Giao

. Anh có thể chia sẻ thêm về quá trình tham gia vở và sự tác động đến công chúng mà một tác phẩm về biển đảo như "San hô đỏ" mang lại?

- Đây là vở của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, do NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn, kịch bản của nhà văn Bích Ngân và phần chuyển thể cải lương của tác giả Phạm Văn Đằng. Tác phẩm đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 tổ chức ở Cần Thơ. Thành công của vở diễn đến từ tinh thần đồng lòng và sự sáng tạo, vì để diễn trên một sàn sân khấu được thiết kế như một nhà giàn là không đơn giản. 

Từ ê-kíp sáng tạo cho đến diễn viên, ai cũng cháy hết mình vì tình yêu với biển đảo, với Tổ quốc. Khi biểu diễn tại Vùng 2 Hải quân, cảm xúc của chúng tôi được nhân đôi khi nhìn thấy các chiến sĩ rưng rưng nước mắt. Tôi nghĩ chẳng có phần thưởng nào quý hơn việc được hát giữa chính những người mà vai diễn mình đang kể lại câu chuyện của họ.

. Anh bước chân vào nghề cải lương từ rất sớm, nhưng sự khởi đầu chắc không dễ dàng?

- Tôi sinh ra ở TP HCM, quê ngoại ở Long An (giờ là Tây Ninh). Từ nhỏ đã mê cải lương, nên học xong lớp 12, tôi thi vào lớp diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang. Thầy cô và các nghệ sĩ tiền bối không chỉ dạy kỹ năng mà còn truyền cho tôi nhân cách. Ra trường, do không có "gốc gác" nên tôi gặp nhiều khó khăn, phải đi hát ở Công viên Phú Lâm, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen… để nuôi dưỡng đam mê. Khi Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thành lập đoàn cải lương xung kích, tôi xung phong đi biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, chiến sĩ biên giới.

. Gần 40 năm gắn liền với các vai diễn chiến sĩ, hình tượng cách mạng, anh có thấy mình bị "đóng khung" hay không?

- Làm nghề, ai cũng mong có vai diễn để đời, một dấu ấn in đậm trong lòng khán giả. Với tôi, được giao vai chiến sĩ nghĩa là được trao trọn vẹn niềm tin để kể lại những câu chuyện về lý tưởng và lòng trung kiên trong hành trình quả cảm mà quân và dân ta đã vượt qua để đánh thắng giặc ngoại xâm. Vai Nguyễn Ái Quốc trong vở "Tổ quốc nơi cuối con đường" là một minh chứng. Tôi không cố thể hiện tầm vóc một lãnh tụ, mà chỉ mong khắc họa người thanh niên yêu nước dung dị, đầy nhân văn. Có lẽ chính sự chân thành ấy đã chạm được tới trái tim khán giả.

NSND TẤN GIAO: Nghề hát cho tôi hạnh phúc - Ảnh 2.

NSND Thanh Điền (trái) và NSND Tấn Giao trong vở “Tổ quốc nơi cuối con đường”

. Khi được vinh danh Giải Mai Vàng năm 2006 do Báo Người Lao Động tổ chức, anh còn nhớ cảm xúc năm ấy?

- Làm sao mà có thể quên được! Khi được xướng lên, tim tôi như ngừng đập. Giải Mai Vàng là phần thưởng quý giá, những người yêu nghệ thuật sân khấu truyền thống bình chọn. Vì thế, tôi luôn xem đó là một mốc lớn trong sự nghiệp, một lời khẳng định rằng khán giả vẫn luôn đồng hành với sân khấu. Đến bây giờ, mỗi lần nhìn tượng Mai Vàng, tôi vẫn xúc động như mới hôm qua.

. Mai Vàng sẽ bước sang tuổi 31, anh có góp ý gì để giải thưởng lan tỏa mạnh mẽ hơn?

- Tôi mong Giải Mai Vàng sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, nhất là mở rộng kênh tiếp cận khán giả trẻ thông qua mạng xã hội và nền tảng số. Ngoài ra, có thể tổ chức thêm các buổi giao lưu giữa nghệ sĩ - công chúng ở các địa phương, để Giải Mai Vàng thật sự trở thành "nhịp cầu yêu thương" giữa nghệ sĩ và người xem. Tôi cũng mong Ban Tổ chức dành thêm sự quan tâm cho các nghệ sĩ sân khấu truyền thống: cải lương, tuồng, hát bội, vì họ đang nỗ lực giữ gìn di sản văn hóa dân tộc. Khi Mai Vàng đồng hành với nghệ thuật truyền thống, giá trị nhân văn của giải sẽ càng sâu đậm hơn.

. Ở góc nhìn của một nghệ sĩ, theo anh, sân khấu truyền thống cần làm gì để tạo nên những sản phẩm phục vụ công nghiệp văn hóa của TP HCM?

- Điều quan trọng là làm mới cách tiếp cận. Sân khấu truyền thống không thể tách rời đời sống đương đại, mà cần bước vào không gian sáng tạo đa phương tiện: kết hợp âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật số, phim ảnh, mỹ thuật, thời trang… để tạo nên những sản phẩm văn hóa vừa có giá trị thẩm mỹ cao, vừa khả thi về thương mại. Các loại hình như cải lương, tuồng, hát bội hoàn toàn có thể trở thành "thương hiệu văn hóa" của TP HCM nếu được đầu tư đúng hướng.

. Anh kỳ vọng gì ở thế hệ diễn viên trẻ của sân khấu cải lương TP HCM hiện nay?

- Tôi đặc biệt tin tưởng vào lớp trẻ. Các em có năng lượng, có kỹ thuật và nhanh nhạy trong cách nắm bắt xu hướng. Tôi chỉ mong các em giữ được sự khiêm tốn và khát vọng học hỏi, vì nghề này sống bằng chữ "tâm". Cải lương chỉ có thể tiếp tục tồn tại nếu được trao truyền và nâng tầm. 

"Đi hát từ khi còn là thanh niên diễn tại Công viên Đầm Sen, NSND Tấn Giao vẫn giữ nguyên lòng yêu nghề và tình yêu nghệ thuật. Mỗi vai diễn của anh là một lần "ra khơi", để nghệ thuật cải lương neo đậu mãi trong trái tim người dân" - NSND Thoại Miêu nhận xét.


    Thông báo