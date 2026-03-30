Khởi động mô hình khu công nghiệp sinh thái - xanh - thông minh tại TPHCM

Sáng 30-3, tại phường Tây Nam (TPHCM), Công ty CP Công nghiệp An Điền tổ chức lễ khởi động dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp (KCN) Rạch Bắp giai đoạn 2, mở rộng thêm 360 ha.

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM; ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cùng lãnh đạo tập đoàn và đại diện chính quyền địa phương.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định 1664/QĐ-TTg ngày 27-12-2024. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong năm 2025, dự án chính thức được triển khai, nâng tổng diện tích toàn KCN lên gần 639 ha.

KCN Rạch Bắp do Công ty CP Công nghiệp An Điền – đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư và phát triển. Trước đó, giai đoạn 1 với diện tích gần 279 ha đã được lấp đầy 100%, thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổng vốn đăng ký gần 400 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Theo chủ đầu tư, KCN Rạch Bắp giai đoạn 2 có tổng vốn hơn 1.035 tỉ đồng, được quy hoạch theo định hướng khu công nghiệp hiện đại, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái - xanh - thông minh. Các khu chức năng gồm khu sản xuất công nghiệp sạch, khu công nghiệp ít phát thải, khu dịch vụ - thương mại cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án tọa lạc tại phường Long Nguyên và phường Tây Nam (khu vực Bến Cát, Bình Dương trước đây), kết nối thuận lợi với Quốc lộ 13, Vành đai 4, ĐT744 và tỉnh lộ 7A, giúp dễ dàng di chuyển đến trung tâm TPHCM, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và hệ thống cảng biển trong khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hưng cho biết việc khởi động dự án là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng khu công nghiệp của tập đoàn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi lễ, các nhà đầu tư cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với tổng diện tích khoảng 63 ha, tương đương khoảng 23% diện tích đất thương phẩm của khu công nghiệp mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Trí, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp TPHCM, cho hay dự án KCN Rạch Bắp mở rộng được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp TPHCM, đồng thời bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao cho khu vực.



Theo định hướng, KCN sẽ thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít phát thải như chế biến - chế tạo, cơ khí chính xác, dược phẩm, nội thất, dệt may, giày da, nhựa. Hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy được vận hành 24/7 cùng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng nhằm hướng tới phát triển bền vững.