Giải trí

Khôi Lê - người kể chuyện tình yêu không biên giới

Xuân Huy

Từng là kiến trúc sư và là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng đam mê với nhiếp ảnh đã dẫn dắt Khôi Lê rẽ hướng

Nhiếp ảnh gia Khôi Lê từng chụp đám cưới theo nghi lễ Do Thái, phong cách Tây Ban Nha, hay hôn lễ trong các đền cổ ở Campuchia. Hành trình qua nhiều châu lục, ghi lại những khoảnh khắc vô giá của tình yêu, đã bồi đắp cho anh sự tinh tế, đa cảm và cầu toàn trong nghề.

Định hình bản sắc

Có lần, nhiếp ảnh gia 8x này nhận được tin nhắn từ cô dâu mà anh từng chụp cách đây 6 năm, kể rằng hôn nhân của cô từng rơi vào khủng hoảng, bên bờ vực ly hôn. Rồi họ cùng mở lại bộ ảnh cưới. Những khung hình sinh động, đủ cung bậc vui sướng, hồi hộp, tự hào... nhắc họ về lý do bắt đầu, về sự gắn kết và động lực vượt qua gian khó. Nhiều cặp cho rằng ảnh cưới không chỉ là hình ảnh, mà là tài sản tinh thần quý giá.

Khôi Lê - người kể chuyện tình yêu không biên giới - Ảnh 1.

Nhiếp ảnh gia Khôi Lê chưa bao giờ giới hạn tinh thần lẫn khả năng học hỏi của mình. Ảnh: NHẬT PHAN

Yếu tố cốt lõi làm nên giá trị tác phẩm của Khôi Lê xuất phát từ chính con đường anh lựa chọn theo đuổi cả thập kỷ qua: wedding documentary - phóng sự cưới. Đây là xu hướng được ưa chuộng ở nhiều quốc gia dù khá mới mẻ ở Việt Nam. Nhiều năm trước, Khôi Lê cũng mày mò tìm hiểu về ảnh cưới, tự lên ý tưởng và thực hiện cho chính ngày trọng đại của mình.

Giữa trào lưu ảnh cưới dàn dựng, Khôi Lê giữ cách làm riêng: coi mỗi bức ảnh là mảnh ký ức sống. Anh không ép tạo dáng, không dẫn dắt cảm xúc, chỉ lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc thật. Chính suy nghĩ và cách làm táo bạo ấy giúp anh định hình bản sắc cá nhân, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng trong và ngoài nước.

Khôi Lê - người kể chuyện tình yêu không biên giới - Ảnh 2.

Một tấm ảnh pre-wedding được Khôi Lê chụp ở Paris. (Ảnh: KHÔI LÊ)

Tiếp xúc khách hàng đa dạng nền văn hóa từ Đông sang Tây, Khôi Lê nhận ra khác biệt rõ rệt trong cách bộc lộ cảm xúc. Ở phương Tây, mọi người dễ có biểu cảm trực tiếp: vui thì cười, buồn thì rơi lệ trong khi người châu Á kín đáo hơn. Đấng sinh thành chỉ thể hiện tình cảm qua ánh nhìn, hoặc quay đi lau nước mắt khi con rời nhà. Nhiếp ảnh gia phải đồng điệu với nhân vật để nắm bắt, lưu giữ giây phút ngắn ngủi. 

Mỗi nơi có phong tục khác nhau, việc tìm hiểu nghi thức giúp anh hình dung thời khắc nào quan trọng và chọn vị trí tốt để kể lại câu chuyện qua hình ảnh sao cho trọn vẹn. Khôi Lê dành nhiều thời gian để trò chuyện sâu, thấu hiểu cô dâu - chú rể. Anh hiện diện như một vị khách và hòa mình vào không khí chung. Khi nhiếp ảnh gia gắn kết như một phần của bữa tiệc, những khoảnh khắc quý giá xuất hiện rất đỗi tự nhiên.

Lan tỏa điều tích cực

Sự nghiệp nhiếp ảnh của Khôi Lê gắn liền với những chuyến bay. Anh đi khắp nơi làm việc và mở rộng kết nối. Gần 10 năm trước, Khôi Lê sang Canada "tầm sư học đạo" tại Two Mann Studios của cặp đôi nhiếp ảnh gia tài liệu hàng đầu thế giới Erika và Lanny Mann. Đây là cặp đôi nổi tiếng với phong cách táo bạo, chân thực, biến khoảnh khắc thành tác phẩm nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, thuộc nhóm nhiếp ảnh gia có ảnh hưởng toàn cầu. 

Quyết tâm làm giàu kiến thức và nâng cao tay nghề thúc đẩy anh lên đường dù Two Mann Studios vốn kén học viên và chi phí chuyến đi bấy giờ không hề nhỏ. Chính khóa học này tạo bước ngoặt sự nghiệp, mở ra góc nhìn cùng cơ hội mới cho Khôi Lê. Trở về nước, anh mang theo bao điều mới mẻ, hữu ích chia sẻ với cộng đồng nhiếp ảnh thông qua các sự kiện, khóa học.

Khôi Lê - người kể chuyện tình yêu không biên giới - Ảnh 3.

Ảnh cưới do Khôi Lê chụp trong Hang Tiên (Quảng Bình)

Ngoài ảnh cưới, Khôi Lê còn theo đuổi thể loại giàu tính nhân bản: family documentary - ảnh phóng sự gia đình. Những khoảnh khắc đời thường của mỗi tổ ấm, qua ống kính, đều trở nên thân thương và quý giá. Mỗi sáng cuối tuần: cha mẹ nấu ăn, con chơi ở phòng khách, cả nhà quây quần ăn cơm. Không tạo dáng, không chuẩn bị, chỉ giản dị, gần gũi, riêng tư. 

Chính những điều tưởng chừng dễ quên lại trở thành dấu ấn của đời người. "Phóng sự là phản ánh đúng bản chất. Con người, sự việc ra sao thì tôi ghi nhận vậy. Tôi không sắp đặt, không can thiệp, chỉ quan sát và bấm máy đúng lúc" - Khôi Lê bộc bạch.

Khôi Lê - người kể chuyện tình yêu không biên giới - Ảnh 4.

Đám cưới Ấn Độ được Khôi Lê chụp tại Dubrovnik (Croatia)

Nhiều bức ảnh chụp từ lâu vẫn khiến người xem xúc động khi lật lại Có thể chưa hoàn hảo về kỹ thuật, nhưng là khoảnh khắc đã thực sự diễn ra. Nếu không có nhiếp ảnh, thời gian trôi qua sẽ không để lại dấu vết. Với Khôi Lê, phần thưởng lớn nhất là khi ai đó dừng lại giữa bộn bề, ngắm một khung hình, lắng nghe trái tim để thêm trân trọng con người và cuộc sống. 

Tinh thần ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân là điểm sáng nổi bật ở Khôi Lê. Anh tích cực tham gia các khóa học, workshop quốc tế. Trong đó có nhiều chương trình của các nhiếp ảnh gia trong lĩnh vực ảnh cưới phóng sự đình đám như: Dennis Berti's Master Class, From Complex to Impactful Image của Rocio Vega và Joshua D'hont...

Khôi Lê đoạt gần 100 giải thưởng lớn nhỏ từ nhiều hiệp hội. Trong đó có 14 giải Fearless Awards - cuộc thi dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới của hiệp hội uy tín bậc nhất thế giới Fearless Photographers. Anh lọt top 100 nhiếp ảnh gia Fearless Honors năm 2020 và 2021. Đặc biệt, năm 2018, anh sở hữu hơn 60 giải thưởng của Wedding Photojournalist Association (WPJA) - tổ chức quốc tế dành cho các nhiếp ảnh gia theo phong cách ảnh cưới phóng sự. Anh đặt chân đến nhiều nơi như Croatia, Singapore, Thái Lan, Anh, Pháp... tích lũy trải nghiệm nghề nghiệp và hiểu biết phong phú về văn hóa cưới trên hành tinh.

Vân Nhi ghi


