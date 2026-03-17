Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Tại lễ kỷ niệm 73 năm Nhiếp ảnh Việt Nam, nghệ sĩ Nguyễn Á và nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đã được trao giải thưởng xuất sắc


Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước và bà Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội Nhiệp ảnh TP HCM trao tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho nghệ sĩ Nguyễn Á

Sáng 17-3, Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã tổ chức trang trọng họp mặt Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam và nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa. Từ những thành tựu nổi bật năm 2025, nhiếp ảnh TP HCM đang khẳng định vai trò tiên phong trong đời sống văn hóa – nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo.

Từ Đồi Cọ lịch sử đến "pho sử bằng ảnh" của dân tộc

Đến tham dự có bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó chủ tịch Nước và nhiều lãnh đạo ngành văn hóa, nhiếp ảnh cùng đông đảo các nghệ sĩ, hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM phát biểu, cách đây tròn 73 năm, ngày 15-3-1953, tại Khu Đồi Cọ (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập "Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam", đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam. 

Đến ngày 16-12-2002, Bộ Nội vụ chính thức công nhận ngày 15-3 là Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông khẳng định, suốt 73 năm qua, nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo dựng một "pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá" – ghi lại các cuộc chiến tranh vệ quốc, hành trình dựng xây đất nước, phản ánh con người Việt Nam trong cả gian lao lẫn vươn lên. 

"Pho sử ấy không chỉ làm rạng rỡ nền nhiếp ảnh Việt Nam mà còn làm cho tầm vóc, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế" – ông nhấn mạnh.

Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM trao các giải thưởng cho các tác giả

Năm 2025 – bước ngoặt phát triển toàn diện của nhiếp ảnh TP HCM

Lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi tổng kết một năm 2025 đầy dấu ấn – năm hội tụ nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm nhiếp ảnh TP HCM bứt phá mạnh mẽ. 12 dấu ấn nổi bật – bức tranh toàn cảnh của một năm "rực sáng"

Năm 2025, Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã tạo nên một hệ sinh thái hoạt động phong phú với 12 điểm nhấn tiêu biểu: 64 triển lãm ảnh được tổ chức và phối hợp, nổi bật là chuỗi "TP.HCM – 50 năm tự hào bản anh hùng ca", cùng nhiều triển lãm về Trường Sa, áo dài, thiên nhiên… lan tỏa rộng khắp từ TP HCM đến các tỉnh thành; 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật, trong đó có Cuộc thi Ảnh quốc tế TP HCM lần 3 và Photo Marathon, thu hút hàng ngàn tác phẩm; 17 chuyến sáng tác thực tế trải dài nhiều vùng đất, giúp nghệ sĩ tiếp cận đời sống sinh động; Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM lần 2 với 60 gian hàng, 4 triển lãm lớn, thu hút nghệ sĩ từ 21 quốc gia, khẳng định vị thế hội nhập; Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM trao quyển sách ảnh Nghệ thuật cho Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước

Bên cạnh đó, còn có hoạt động hướng về biển đảo, với 17 hội viên tham gia Trường Sa và Nhà giàn DK1, Hội đã củng cố tổ chức, nâng tổng số lên 24 chi hội, mở rộng ảnh hưởng khu vực phía Nam. Đồng thời đã tổ chức 25 lớp đào tạo nhiếp ảnh, từ căn bản đến nâng cao, bắt kịp xu hướng công nghệ.

"Các câu lạc bộ hoạt động năng động, đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Nhiều thành tích, khen thưởng cấp thành phố và quốc gia, trong đó CLB Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu gồm 28 nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã được Báo Người Lao Động trao giải thưởng "Văn hóa Nghệ thuật xuất sắc năm 2025" tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền lực lượng vũ trang, gắn nghệ thuật với nhiệm vụ chính trị" – Bà Nguyễn Hồng Nga – Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM nói.

Đặc biệt, thành tựu của Hội đã góp phần định hình không gian nhiếp ảnh đô thị, với các công trình như: Con đường Nhiếp ảnh, Công viên Chi Lăng, Nhà trưng bày ảnh đương đại. Những con số ấy không đơn thuần là thống kê, mà là minh chứng cho một năm chuyển động mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam - Ảnh 4.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước và các nghệ sĩ nhiếp ảnh xem triển lãm


Không gian nhiếp ảnh – khi nghệ thuật bước ra đời sống

Một điểm nhấn được đánh giá cao là việc hình thành các không gian nhiếp ảnh tại trung tâm TP HCM: Con đường Nhiếp ảnh Đồng Khởi; Công viên Nhiếp ảnh nghệ thuật Chi Lăng; Nhà trưng bày nhiếp ảnh đương đại (158E Đồng Khởi)…

Đây là bước đi chiến lược, đưa nhiếp ảnh từ không gian trưng bày truyền thống ra đời sống công cộng, góp phần xây dựng TP HCM trở thành đô thị sáng tạo.

Tri ân người đặt nền móng – tiếp nối bằng hành động

Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã xúc tiến dự án xây dựng tượng cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài – người đặt nền móng cho nhiếp ảnh TP HCM. Dự án được thiết kế với sự tài trợ của nhiếp ảnh gia – nhà điêu khắc Lâm Quang Nới và kiến trúc sư Võ Xuân Trung, đang hoàn tất thủ tục để triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Đây là hành động tri ân mang chiều sâu văn hóa, kết nối ký ức với hiện tại. Một điểm nhấn khác của chương trình là tổng kết trại sáng tác "Cà Mau tầm nhìn mới" – hoạt động nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Từ hàng trăm tác phẩm, Ban tổ chức đã chọn: 79 tác phẩm xuất sắc của trại viên trưng bày đợt này.

Triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên – con người Cà Mau mà còn mở ra những góc nhìn mới về phát triển vùng đất cực Nam.

Khép lại buổi lễ, thông điệp được nhấn mạnh không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là trách nhiệm với tương lai. Nhiếp ảnh Việt Nam – từ những bức ảnh chiến trường đến những khung hình đô thị hiện đại – vẫn đang tiếp tục hành trình của mình: ghi lại, phản ánh và kiến tạo giá trị. 

Và trong từng khuôn hình hôm nay, ánh sáng không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn soi rọi khát vọng phát triển của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.


Tin liên quan

Nguyễn Á xông pha như một người lính!

Các tập sách ảnh trong năm 2025 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á là những lát cắt tư liệu về một Việt Nam vững vàng đi tới.

Dư âm sau triển lãm Nguyễn Á: Lưu giữ ký ức, thắp lên khát vọng tương lai

(NLĐO) – Những tình cảm của công chúng dành cho Nguyễn Á đã giúp anh thăng hoa và phát huy nhiều bộ sách mới đầy giá trị nhân văn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo