Nguyễn Á nhận tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam





Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước và bà Nguyễn Hồng Nga - Phó Chủ tịch Hội Nhiệp ảnh TP HCM trao tước hiệu Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc E.VAPA/G Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho nghệ sĩ Nguyễn Á

Sáng 17-3, Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã tổ chức trang trọng họp mặt Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Nhiếp ảnh Việt Nam và nhiều hoạt động chào mừng ý nghĩa. Từ những thành tựu nổi bật năm 2025, nhiếp ảnh TP HCM đang khẳng định vai trò tiên phong trong đời sống văn hóa – nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo.

Từ Đồi Cọ lịch sử đến "pho sử bằng ảnh" của dân tộc

Đến tham dự có bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó chủ tịch Nước và nhiều lãnh đạo ngành văn hóa, nhiếp ảnh cùng đông đảo các nghệ sĩ, hội viên Hội Nhiếp ảnh TP.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Hoài Trung – Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM phát biểu, cách đây tròn 73 năm, ngày 15-3-1953, tại Khu Đồi Cọ (xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập "Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam", đặt nền móng cho sự phát triển của hai ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh Việt Nam.

Đến ngày 16-12-2002, Bộ Nội vụ chính thức công nhận ngày 15-3 là Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông khẳng định, suốt 73 năm qua, nhiếp ảnh Việt Nam đã tạo dựng một "pho sử bằng ảnh vô cùng quý giá" – ghi lại các cuộc chiến tranh vệ quốc, hành trình dựng xây đất nước, phản ánh con người Việt Nam trong cả gian lao lẫn vươn lên.

"Pho sử ấy không chỉ làm rạng rỡ nền nhiếp ảnh Việt Nam mà còn làm cho tầm vóc, tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế" – ông nhấn mạnh.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM trao các giải thưởng cho các tác giả

Năm 2025 – bước ngoặt phát triển toàn diện của nhiếp ảnh TP HCM

Lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi tổng kết một năm 2025 đầy dấu ấn – năm hội tụ nhiều sự kiện lớn của đất nước và cũng là năm nhiếp ảnh TP HCM bứt phá mạnh mẽ. 12 dấu ấn nổi bật – bức tranh toàn cảnh của một năm "rực sáng"

Năm 2025, Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã tạo nên một hệ sinh thái hoạt động phong phú với 12 điểm nhấn tiêu biểu: 64 triển lãm ảnh được tổ chức và phối hợp, nổi bật là chuỗi "TP.HCM – 50 năm tự hào bản anh hùng ca", cùng nhiều triển lãm về Trường Sa, áo dài, thiên nhiên… lan tỏa rộng khắp từ TP HCM đến các tỉnh thành; 12 cuộc thi ảnh nghệ thuật, trong đó có Cuộc thi Ảnh quốc tế TP HCM lần 3 và Photo Marathon, thu hút hàng ngàn tác phẩm; 17 chuyến sáng tác thực tế trải dài nhiều vùng đất, giúp nghệ sĩ tiếp cận đời sống sinh động; Lễ hội Nhiếp ảnh Quốc tế TP HCM lần 2 với 60 gian hàng, 4 triển lãm lớn, thu hút nghệ sĩ từ 21 quốc gia, khẳng định vị thế hội nhập; Trại sáng tác nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Ông Đoàn Hoài Trung - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM trao quyển sách ảnh Nghệ thuật cho Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước

Bên cạnh đó, còn có hoạt động hướng về biển đảo, với 17 hội viên tham gia Trường Sa và Nhà giàn DK1, Hội đã củng cố tổ chức, nâng tổng số lên 24 chi hội, mở rộng ảnh hưởng khu vực phía Nam. Đồng thời đã tổ chức 25 lớp đào tạo nhiếp ảnh, từ căn bản đến nâng cao, bắt kịp xu hướng công nghệ.

"Các câu lạc bộ hoạt động năng động, đạt nhiều giải thưởng quốc tế. Nhiều thành tích, khen thưởng cấp thành phố và quốc gia, trong đó CLB Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu gồm 28 nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đã được Báo Người Lao Động trao giải thưởng "Văn hóa Nghệ thuật xuất sắc năm 2025" tại Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền lực lượng vũ trang, gắn nghệ thuật với nhiệm vụ chính trị" – Bà Nguyễn Hồng Nga – Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP HCM nói.

Đặc biệt, thành tựu của Hội đã góp phần định hình không gian nhiếp ảnh đô thị, với các công trình như: Con đường Nhiếp ảnh, Công viên Chi Lăng, Nhà trưng bày ảnh đương đại. Những con số ấy không đơn thuần là thống kê, mà là minh chứng cho một năm chuyển động mạnh mẽ, chuyên nghiệp và hội nhập sâu rộng.

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch Nước và các nghệ sĩ nhiếp ảnh xem triển lãm





Không gian nhiếp ảnh – khi nghệ thuật bước ra đời sống

Một điểm nhấn được đánh giá cao là việc hình thành các không gian nhiếp ảnh tại trung tâm TP HCM: Con đường Nhiếp ảnh Đồng Khởi; Công viên Nhiếp ảnh nghệ thuật Chi Lăng; Nhà trưng bày nhiếp ảnh đương đại (158E Đồng Khởi)…

Đây là bước đi chiến lược, đưa nhiếp ảnh từ không gian trưng bày truyền thống ra đời sống công cộng, góp phần xây dựng TP HCM trở thành đô thị sáng tạo.

Tri ân người đặt nền móng – tiếp nối bằng hành động

Hội Nhiếp ảnh TP HCM đã xúc tiến dự án xây dựng tượng cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài – người đặt nền móng cho nhiếp ảnh TP HCM. Dự án được thiết kế với sự tài trợ của nhiếp ảnh gia – nhà điêu khắc Lâm Quang Nới và kiến trúc sư Võ Xuân Trung, đang hoàn tất thủ tục để triển khai theo hình thức xã hội hóa.

Đây là hành động tri ân mang chiều sâu văn hóa, kết nối ký ức với hiện tại. Một điểm nhấn khác của chương trình là tổng kết trại sáng tác "Cà Mau tầm nhìn mới" – hoạt động nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Từ hàng trăm tác phẩm, Ban tổ chức đã chọn: 79 tác phẩm xuất sắc của trại viên trưng bày đợt này.

Triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên – con người Cà Mau mà còn mở ra những góc nhìn mới về phát triển vùng đất cực Nam.

Khép lại buổi lễ, thông điệp được nhấn mạnh không chỉ là niềm tự hào về quá khứ, mà còn là trách nhiệm với tương lai. Nhiếp ảnh Việt Nam – từ những bức ảnh chiến trường đến những khung hình đô thị hiện đại – vẫn đang tiếp tục hành trình của mình: ghi lại, phản ánh và kiến tạo giá trị. Và trong từng khuôn hình hôm nay, ánh sáng không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn soi rọi khát vọng phát triển của một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ.



