Pháp luật

Khởi tố 10 đối tượng đánh bạc được thua bằng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

Tr.Đức

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định riêng ngày 31-12-2025, các đối tượng trên đã đánh bạc với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Tiến Đạt (SN 1985, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) Phùng Văn Chương (SN 1982, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên) và 8 đối tượng khác có liên quan về hành vi "Đánh bạc".

Khởi tố 10 đối tượng trong vụ án đánh bạc qua xổ số kiến thiết miền Bắc - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quân triệt phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi đánh bạc được thua bằng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tại xã Tiên Yên, xã Hoành Mô.

Kết quả điều tra xác định Phương Thị Hoa (SN 1979, trú tại thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô); Lương Tiến Đạt (SN 1985, trú tại xã Tiên Yên); Lộc Thị Mai (SN 1982, trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiên Yên) sử dụng điện thoại để chuyển bảng ghi lô đề cho các đối tượng Phùng Văn Chương (SN 1982, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên); Lương Mạnh Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tam Thịnh, xã Tiên Yên); Trịnh Quốc Đông (SN 1994, trú tại xã Tiên Yên).

Ban đầu, cơ quan công an xác định riêng ngày 31-12, các đối tượng trên đã đánh bạc với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mở quán cà phê, tổ chức đánh bạc rồi... vào tù

Mở quán cà phê, tổ chức đánh bạc rồi... vào tù

(NLĐO) – Hành vi vi phạm pháp luật khiến người đàn ông phải nhận án tù nhiều năm dù đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 100 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng ở Quảng Trị đã tham gia đánh bạc bằng hình thức game online với tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Ông "trùm" có 2 lệnh truy nã đặc biệt, cầm đầu nhóm tội phạm lừa đảo, đánh bạc 9.300 tỉ đồng

(NLĐO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 35 đối tượng tại các tỉnh và thành phố.

đánh bạc Công an tỉnh Quảng Ninh lô đề kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc
