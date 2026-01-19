Khởi tố 10 đối tượng đánh bạc được thua bằng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Tiến Đạt (SN 1985, trú tại xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) Phùng Văn Chương (SN 1982, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên) và 8 đối tượng khác có liên quan về hành vi "Đánh bạc".

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quân triệt phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi đánh bạc được thua bằng kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc tại xã Tiên Yên, xã Hoành Mô.

Kết quả điều tra xác định Phương Thị Hoa (SN 1979, trú tại thôn Đồng Mô, xã Hoành Mô); Lương Tiến Đạt (SN 1985, trú tại xã Tiên Yên); Lộc Thị Mai (SN 1982, trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiên Yên) sử dụng điện thoại để chuyển bảng ghi lô đề cho các đối tượng Phùng Văn Chương (SN 1982, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Yên); Lương Mạnh Tuấn (SN 1984, trú tại thôn Tam Thịnh, xã Tiên Yên); Trịnh Quốc Đông (SN 1994, trú tại xã Tiên Yên).

Ban đầu, cơ quan công an xác định riêng ngày 31-12, các đối tượng trên đã đánh bạc với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can và đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.